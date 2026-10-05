Mesajul lui Dominic Fritz pentru Nicușor Dan, la Cotroceni: „Soluția cea mai sinceră: anticipatele”

Dominic Fritz a transmis că USR vede drept soluție pentru actualul blocaj politic doar alegerile anticipate şi că partidul pe care îl reprezintă nu își dorește un Guvern care să depindă de majorități schimbătoare de la o zi la alta.

Dominic Fritz i-a transmis lui Nicuşor Dan că USR vrea alegeri anticipate Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Președintele USR, Dominic Fritz, a spus că partidul își dorește un Guvern care să aibă suficientă susținere în Parlament pentru a putea lua decizii și „a livra rezultate”, nu un Executiv care să depindă de majorități schimbătoare de la o zi la alta. Şi cum acest lucru nu se poate întâmpla în acest moment pe scena politică din România, USR anunţă că, din punctul său de vedere, singura soluţie rămân alegerile anticipate.

„Soluţia cea mai sinceră sunt anticipatele”, declarat Dominic Fritz, care a explicat faptul că USR nu își dorește un Guvern a cărui existență să depindă permanent de negocieri și de majorități conjuncturale. În această situație, spune liderul USR, alegerile anticipate ar permite alegătorilor să decidă din nou configurația Parlamentului și, implicit, formula de guvernare.

Liderul USR a exclus și varianta unui Guvern condus de un premier tehnocrat, pentru că, susţine Dominic Fritz, un astfel de premier nu poate fi, în realitate, desprins de politic, atât timp cât are nevoie de voturile partidelor din Parlament pentru a forma și menține Guvernul. El a transmis anterior că nu poate să existe nici premier independent, nici premier apolitic.

Prin urmare, USR nu ar vota un Guvern construit în jurul ideii unui premier tehnocrat despre care se susține că ar fi complet independent de partidele politice. Pentru formațiunea condusă de Fritz, un Executiv trebuie să aibă o susținere politică asumată și o majoritate care să îi permită să guverneze.

La întâlnirea de la Cotroceni, USR a fost reprezentat de Dominic Fritz, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, ministrul Apărării, Radu Miruță, ministrul Economiei, Irineu Darău, și Silvia Dinică, secretar de stat în Ministerul Muncii.

Despre un guvern în jurul PSD nici nu poate fi vorba, aşa că singura soluţie indicată de USR la criza politică o reprezintă alegerile anticipate.

Deşi USR şi AUR se atacă reciproc extrem de dur, se pare că, în cele din urmă, au un punct comun: niciunul dintre ele nu vrea să voteze un nou guvern, cerând anticipate.