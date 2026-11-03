Fiorentina a reușit a doua victorie în Serie A, Radu Drăgușin a fost integralist

Într-un meci contând pentru etapa cu numărul 18 din Seria A, AC Fiorentina s-a impus cu 4-2 pe terenul lui Sassuolo. La oaspeți, Radu Drăguşin a fost titular, evoluând până la final.

Radu Drăgușin are evoluții din ce în ce mai sigure pentru Fiorentina Foto: EPAImages

Sassuolo a deschis scorul prin Armand Lauriente, în minutul 25, care a ajuns singur cu portarul după ce a scăpat din marcajul lui Radu Drăgușin. Echipa viola a egalat în minutul 45+2, când a înscris Mateo Pellegrino. În minutul 50, Fiorentina a trecut la conducere, prin golul lui Alieu Njie.

Lauriente a egalat în minutul 65, însă oaspeții s-au desprins decisiv prin reușitele lui Mastantuono (min. 79) și Valdepenas (min. 90+3).

Este primul succes al Fiorentinei după cinci meciuri fără victorie. În clasament, cele două echipe sunt vecine. AC Fiorentina este pe locul 16, la egalitate de puncte (8) cu Sassuolo, care se află pe 17.

Radu Drăgușin a fost integralist la formația vizitatoare, văzând un cartonaş galben, în minutul 42, şi fiind notat cu 5,5 de „Gazzetta dello Sport”.

Înaintea Fiorentinei se află Parma, care s-a impus cu 3-0 pe terenul formaţiei Atalanta Bergamo, prin golurile lui Giovanni Fabbian (min. 41), Davide Zappacosta (min. 47 - autogol) şi Simone Lontani (min. 58).

În aceeași rundă, Inter Milano a pierdut (1-3) derby-ul cu AC Milan. Echipa lui Cristi Chivu este pe locul 2, la 3 puncte de liderul Lazio Roma.

Un succes în această etapă a înregistrat Frosinone, care s-a impus cu 2-0 în fața lui Torino FC. Daniel Bîrligea a intrat pe teren în minutul 30, la Frosinone.