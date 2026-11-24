Fostul premier Ilie Bolojan a afirmat marți, 24 noiembrie, că reforma statului trebuie să înceapă cu reducerea numărului de parlamentari și reorganizarea administrației publice. Referindu-se la proiectul de reformă teritorială propus de PSD, acesta a declarat că „e ca atunci când a tuns necuratul mâța: mult scandal, blană mai deloc”.

Foto: Facebook/Ilie Bolojan

„Șantierul imens care trebuie deschis în România este ampla reformă a statului pe toate palierele sale. Ea trebuie pornită de sus în jos, de la cele mai înalte niveluri ale statului până la nivel de comună.

Acest demers trebuie început în ordinea corectă, printr-un proiect concret de reducere a numărului de parlamentari. Îl vom depune în zilele următoare”, a spus acesta.

Bolojan susține că reforma administrației trebuie să includă atât marile sisteme publice, precum sănătatea și ordinea publică, cât și reorganizarea județelor, orașelor și comunelor. Acesta afirmă că schimbările trebuie făcute pe baza unor criterii obiective, pentru reducerea cheltuielilor și îmbunătățirea serviciilor publice.

„Ca să o faci temeinic, trebuie să calculezi fiecare detaliu dintr-un ansamblu, astfel încât statul reformat să fie un ansamblu modern, eficient, la dispoziția cetățeanului, nu un alt uriaș cu picioare de lut care să cadă în capul contribuabilului.

Am discutat aceste lucruri astăzi cu reprezentanții primarilor PNL de comune și sunt încântat de implicarea și profesionalismul lor.”

Bolojan acuză PSD că a blocat reforma statului în timpul fostei coaliții și că a sabotat aplicarea reducerii cu 10% a cheltuielilor de personal din administrație.

„Comasarea comunelor nu ar reduce cheltuielile”

El critică și propunerea de comasare voluntară a comunelor, susținând că aceasta nu reprezintă o reformă reală, ci presupune stimulente și presiuni asupra administrațiilor locale.

„Singurul argument al acestei pseudoreforme este reducerea cheltuielilor de funcționare. Dar ele pot fi obținute chiar mai bine prin reducerea numărului de consilieri locali, a indemnizațiilor acestora, prin renunțarea la postul de viceprimar, la cel de consilier personal în localitățile mici și la posturile inutile.

Ceea ce propune PSD nici măcar nu ar reduce cheltuielile. Cei care acceptă comasarea vor avea impozitele locale reduse cu 50% vreme de 5 ani. Și de unde vor veni banii pentru funcționarea acelor localități și pentru dezvoltarea lor?

De la bugetul de stat. Și bugetul de stat de unde are bani? Din taxele și impozitele tuturor și din împrumuturi. Ce categorie de venituri își propune PSD să crească: taxele și impozitele tuturor sau împrumuturile cu dobândă?”.

Liderul PNL adaugă că „PSD nu oferă nicio viziune de dezvoltare, niciun răspuns la actualele dezechilibre economice și demografice.”

„Vorba unui coleg primar, comasarea asta a PSD e ca atunci când a tuns necuratul mâța: mult scandal, blană mai deloc.

Ceea ce face acum PSD este doar compromiterea ideii de reformă într-o ceață care să acopere lipsa de soluții pentru încasarea banilor din PNRR, pentru bugetul anului viitor și pentru satisfacerea uriașelor așteptări create iresponsabil.

Plus promovarea interesului politic al unor decupaje locale calculate pentru viitoarele alegeri”, a încheiat acesta.

Referendum pentru noua hartă a României

Un referendum național privind reforma administrativ-teritorială a României ar putea fi organizat în primăvara anului 2027, înainte de reorganizarea administrației locale programată pentru 2028.

Ideea a fost avansată de europarlamentarul PSD Dragoș Benea, coordonatorul grupului de lucru al partidului pentru reforma administrativă, care a explicat că un astfel de scrutin ar putea evita organizarea a sute sau chiar mii de referendumuri locale.

„Am enunțat această posibilitate. Am spus că sute sau mii de referendumuri locale acum înseamnă cheltuieli foarte mari și, din punctul meu de vedere, timpul nu ne este aliat în ce vrem să facem. O olimpiadă a referendumurilor poate frâna definitiv acest proiect”, a declarat europarlamentarul.

Potrivit acestuia, consultarea oamenilor ar putea avea loc în primăvara anului viitor.

„În primăvara anului viitor, evident. Suntem în contratimp. Am enunțat ca o posibilitate. Dacă referendumul va spune «nu», vă dați seama că acest subiect nu mai poate fi pus pe tapet. Din perspectiva mea”, a afirmat acesta.