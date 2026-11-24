Discuțiile despre comasarea județelor Harghita și Covasna cu Mureș, respectiv Brașov, au generat reacții acide în presa maghiară, amenințări cu moțiune de cenzură din partea UDMR și semnale contradictorii din partea executivului de la București.

Comasarea județelor din Ținutul Secuiesc a devenit un subiect de politică externă Foto: Mediafax

Până în prezent, însă, nu există o poziție oficială a guvernului ungar, ci doar ecouri mediatice și o sensibilitate tradițională a Budapestei față de soarta minorității maghiare.

Reforma nu are încă un proiect de lege finalizat, dar variantele vehiculate în spațiul public provoacă deja îngrijorare. Un scenariu discutat în PSD ar reduce numărul județelor de la 41 la 15, prin raportare la circumscripțiile curților de apel, iar în această configurație Harghita ar fi comasată cu Mureș, iar Covasna cu Brașov. Un al doilea scenariu, bazat pe cele opt regiuni de dezvoltare, ar păstra Harghita și Covasna împreună, dar ar plasa centrul noii entități la Brașov.

Diferența dintre cele două variante este esențială pentru comunitatea maghiară: prima ar dizolva cele două județe cu majoritate maghiară într-o structură în care maghiarii ar deveni minoritari, iar a doua le-ar păstra ca entități distincte, deși într-un cadru regional mai larg.

Această sensibilitate explică de ce UDMR nu contestă necesitatea reformei ca principiu, ci modul în care ea este construită. Președintele Kelemen Hunor a declarat că România are nevoie de o reformă administrativă, dar că aceasta trebuie „extrem de bine gândită”.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a mers mai departe și a calificat intenția de a comasa cele două județe drept „o acțiune îndreptată împotriva comunității maghiare”.

Presa maghiară, între îngrijorare reală și absența unei poziții oficiale

Ecourile din presa de la Budapesta nu sunt uniforme, dar converg către aceeași temă: riscul ca maghiarii din Harghita și Covasna să devină minoritari în propriile județe. Publicația Index, a relatat că aplicarea pragului de 1.500 de locuitori pentru comasarea comunelor ar afecta 429 de localități, dintre care 53 au populație maghiară, iar 30 dintre acestea sunt conduse de primari UDMR.

Ziarul Magyar Nemzet a publicat o analiză în care arată că cele două modele de comasare a județelor au exact ca principal punct de divergență soarta Ținutului Secuiesc, iar UDMR pregătește un contraplan cu 16 județe, considerând „linie roșie” orice reorganizare care ar transforma maghiarii din cele două județe într-o minoritate la nivel județean sau regional.

Aceste materiale nu echivalează însă cu o poziție a guvernului ungar. Emanuel Cernat, analist de politică externă, atrage atenția că luările de poziție venite de la Budapesta sunt, deocamdată, produsul presei, nu al unei decizii politice asumate. Într-o evaluare pentru „Adevărul”, el distinge între sensibilitatea tradițională a Budapestei față de minoritatea maghiară și o eventuală reacție oficială, care ar presupune un calcul politic diferit.

„Momentan, luările de poziție venite de la Budapesta nu sunt oficiale: nu există niciun punct de vedere exprimat de un reprezentant al guvernului, ci mai degrabă materiale de presă construite pe sensibilitatea tradițională a Budapestei față de drepturile minorității maghiare. De aici până la eventuale tensiuni între București și Budapesta este, din fericire, o cale lungă și nu cred că se va ajunge acolo. Însă problema minorității maghiare și a modului în care aceasta va fi reprezentată și își va păstra formele culturale și identitare va fi un element de negociere pe care guvernul trebuie să îl aibă în vedere”, a explicat Emanuel Cernat.

Contextul politic de la Budapesta complică ecuația

Relația dintre Péter Magyar, liderul Tisza, devenit prim-ministru anul acesta și UDMR nu este una de subordonare. În aprilie 2026, Kelemen Hunor a fost primit la Budapesta, iar cei doi au convenit că UDMR se va abține de la implicarea în disputele politice interne din Ungaria, în schimbul menținerii sprijinului pentru maghiarii din Transilvania, cu accent pe fonduri.

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Acordul reduce probabilitatea ca guvernul Magyar să transforme reforma administrativă românească într-un subiect de confruntare bilaterală, dar nu o elimină complet. Cernat explică faptul că o eventuală poziționare a Budapestei ar veni mai degrabă din partea Fidesz, care are un bazin electoral fidel în rândul maghiarilor din Transilvania, decât din partea executivului Tisza.

„Dacă PSD, principalul promotor al proiectului, nu va ține cont și de punctul de vedere al UDMR, nu este exclusă o poziționare a autorităților de la Budapesta. Situația ar fi însă mai complexă decât pare, pentru că nu este automat ca guvernul Péter Magyar să susțină întru totul poziția UDMR. Mai probabil, am putea asista la o poziționare a Fidesz, care are un bazin electoral fidel în rândul minorității maghiare din Transilvania, cu dublă cetățenie și cu vot tradițional pentru Fidesz; astfel, Fidesz ar putea apărea în postura de apărător al drepturilor minorității maghiare, cu atât mai mult cu cât problema ar fi tratată în cheie politică internațională, fără a implica neapărat o mediere între cele două capitale”, a precizat analistul.

Distincția este importantă pentru București, pentru că ea arată că un eventual conflict nu ar fi neapărat unul interguvernamental, ci mai degrabă unul între PSD și un actor politic maghiar care își dispută reprezentarea comunității din Transilvania.

Lecția încercării anterioare de reformă administrativ-teritorială

Reforma actuală nu este primul exercițiu de acest tip. În 2012, discuțiile despre regionalizare au eșuat în parte din cauza unei dispute similare: UDMR dorea o regiune construită în jurul județelor cu populație maghiară semnificativă. Cernat amintește acest precedent pentru a sublinia că rezultatul depinde în mod decisiv de modul în care sunt trasate limitele teritoriale și de ordinea în care sunt abordate subiectele.

„Subiectul decentralizării și al reformei administrativ-teritoriale are sensibilități aparte, mai ales pentru că implică minoritatea maghiară. Cea mai simplă modalitate de a dezamorsa un posibil conflict între social-democrați și reprezentanții minorității maghiare ar fi aprofundarea dezbaterilor despre modul în care reforma va fi pusă în aplicare. Nici de către UDMR, în luările publice, nu s-a contestat necesitatea reformei, ci felul în care urmează să fie făcută, timpul alocat gândirii și calibrării ei. Tocmai aceste nuanțe foarte probabil au alimentat retorica pe acest subiect venită de la Budapesta”, a mai declarat Emanuel Cernat.

Câți bani ar economisi statul în fiecare scenariu de reformă a administrației

În interiorul coaliției, semnalele sunt contradictorii. Pe de o parte, social-democrații insistă că reforma se aplică uniform, fără reguli speciale pentru Harghita și Covasna. Sorin Grindeanu a declarat, într-o ședință a PSD, că nu pot exista „două reguli” și că reorganizarea trebuie să se aplice „în toată România”, inclusiv în cele două județe, pentru că altfel unii ar fi „speciali”.

Pe de altă parte, vicepremierul Marian Neacșu a recunoscut că noua hartă trebuie să țină cont de componenta etnică, în special în Harghita și Covasna, ceea ce sugerează că o formulă de compromis rămâne posibilă.

Marja de manevră a autorităților române constă în a decide dacă reforma va fi construită cu consultarea reală a reprezentanților minorității sau în pofida lor, iar această decizie are consecințe care depășesc harta administrativă.

Cernat avertizează că modul în care este gestionată dezbaterea publică poate alimenta xenofobia și poate întări retorica potrivit căreia proiectele de țară ar fi blocate de interesele minorității, ceea ce ar face și mai dificilă găsirea unei soluții acceptabile pentru toate părțile.

„Guvernul României ar trebui să abordeze aceste provocări fără a alimenta xenofobia și fără a întări retorica de care s-ar putea folosi unii, că din cauza maghiarilor n-ar putea fi realizate proiectele de țară. Asta în special pentru că știm că discuțiile privind reforma administrativ-teritorială s-au mai blocat și în trecut, în negocierile cu UDMR. În privința temerii de a nu alimenta xenofobia, autoritățile și politicienii români ar trebui să fie extrem de atenți: societatea are deja suficiente teme care o dezbină, iar adăugarea altora noi nu ar face decât să mărească fisurile existente, nu doar în detrimentul minorității maghiare, ci al țării în general”, a conchis Emanuel Cernat.