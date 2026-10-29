 O nouă victorie pentru echipa lui Chivu: Juventus a pierdut la Genova | adevarul.ro
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O nouă victorie pentru echipa lui Chivu: Juventus a pierdut la Genova

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Echipa italiană de fotbal Inter Milano a câștigat cu 2-0, miercuri seara, în deplasare, meciul cu Venezia, în etapa a 9-a din Serie A. Formația antrenată de Cristi Chivu se menține pe primul loc în clasament, la egalitate de puncte (25) cu Lazio Roma.

Cristi Chivu n-a avut un meci liniștit la Venezia, Inter obținând victoria cu greu
Cristi Chivu n-a avut un meci liniștit la Venezia, Inter obținând victoria cu greu Foto: AFP

Inter Milano s-a impus la Venezia pe final, prin două autogoluri. În minutul 79, Matias Moreno a înscris în propria poartă la o centrare simplă, încercând să respingă mingea în corner. Trei minute după aceea a fost rândul lui Redouane Halhal să înscrie în propria poartă.

Chivu n-a fost mulțumit de evoluția echipei sale. După meci, acesta a declarat că ar fi schimbat 10 jucători dacă ar fi fost posibil. ”Nu ar fi corect să vorbesc despre un singur jucător. Dacă aș fi putut, aș fi schimbat 10 jucători. I-aș fi schimbat pe toți, în afară de Provedel. Sunt multe capitole la care trebuie să progresăm”. 

Rivală a lui Inter, AC Milan a pierdut (2-4), pe teren propriu, cu Bologna. Samuel Mbangula a deschis scorul pentru oaspeţi, în minutul 8, dar milanezii au revenit prin Alphadjo Cisse, care a reușit „o dublă” (min. 14 şi 27). Pentru echipa lui Ruben Amorim dezastrul a venit în partea secundă. Bartesaghi a marcat un autogol în minutul 60, aducând egalarea. După numai două minute Mbangula a adus-o în avantaj pe Bologna, iar în minutul 86 acelaşi jucător a marcat al patrulea gol al oaspeţilor.

AC Milan are 18 puncte, fiind pe locul 5, în timp ce Bologna a acumulat 11 puncte, ocupând locul 11.

Aflată deja în dificultate în debutul sezonului, Juventus a suferit o nouă înfrângere, 0-2, în deplasare cu Genoa. „Bătrâna Doamnă” se află pe poziția a 8-a, cu 14 puncte.

Nici Napoli nu stă formidabil chiar dacă a obținut o victorie categorică, 4-1, pe terenul celor de la Monza. Gruparea se află pe 7, cu 14 puncte, fiind la egalitate cu Frosinone, echipa lui Daniel Bîrligea urmând să joace în seara aceasta cu Lecce, acasă. Tot diseară va evolua și formația lui Radu Drăgușin, acasă, cu Atalanta.

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