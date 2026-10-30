Radu Drăgușin, prestații dezamăgitoare în Serie A! Românul a încasat cea mai mică notă de pe teren, iar Fiorentina riscă retrogradarea

Situația devine tot mai complicată pentru Fiorentina în campionatul Italiei. Formația din Florența nu a reușit să obțină victoria nici în partida de pe teren propriu cu Atalanta, încheiată la egalitate, 2-2, și continuă să ocupe un loc care duce direct în Serie B.

Seară de coșmar pentru Radu Drăgușin Foto: Profimedia

După primele nouă etape, Fiorentina are doar cinci puncte și se află pe poziția a 17-a. Rezultatul cu Atalanta nu a adus schimbarea dorită, deși gazdele au reușit să întoarcă temporar scorul. De Ketelaere a deschis tabela în minutul 41, însă Njie a restabilit egalitatea în minutul 53. Șase minute mai târziu, Joao Mario a dus-o pe Fiorentina în avantaj. Atalanta a evitat înfrângerea în minutul 74, când Zalewski a înscris după o pasă decisivă oferită chiar de De Ketelaere. Pentru Fiorentina urmează o deplasare la Sassuolo, iar apoi un meci dificil pe teren propriu împotriva lui Juventus.

Radu Drăgușin a primit nota 6,4 din partea Sofascore, cea mai mică din echipa sa. Fagioli, Brescianini și Pellegrino au fost evaluați cu 6,5.

Drăgușin e bun, dar nu destul de bun. Ce spun italienii?

„Drăgușin 5 - Mult prea întârziat în fața lui De Ketelaere la golul care a adus avantajul Atalantei, și mai mult în întârziere la faza în care Zalewski a avut tot timpul să controleze mingea, să și-o așeze și să șuteze, în timp ce el se afla tot la trei metri distanță!”, au transmis italienii de la Tuttomercatoweb.

„Îl urmărește pe Krstovic ca un copoi, nu-l lasă să respire. Își face treaba, dar nu este suficient: este complet abandonat de mijlocași. Singur împotriva tuturor, încearcă să țină corabia Fiorentinei pe linia de plutire. Golurile nu sunt vina lui: echipa este cea care nu funcționează!”, au notat și cei de la Viola News.

„A fost atent în zona centrală, însă i-a lăsat prea mult spațiu lui Zalewski la ambele faze în care Atalanta a marcat, fiind în permanență în dificultate în duelurile cu De Ketelaere!”, au scris și cei de la CalcioStyle.

Dezastru în campionat pentru gruparea viola

Fiorentina traversează un început de sezon foarte slab și a câștigat un singur meci în primele nouă etape. Singurul succes a venit în deplasare, 4-2 cu Venezia, echipă care ocupă ultimul loc în clasament.

Radu Drăgușin a fost prezent pe teren în toate cele nouă partide disputate de formația italiană în campionat și a oferit o pasă decisivă.