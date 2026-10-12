Strainerii șchioapătă prin Europa: Man, Bîrligea, Rațiu și Drăgușin, blocați între accidentări, evoluții modeste și transferuri incerte

Fotbaliștii români care joacă în străinătate nu trec prin cele mai bune momente. Unii se luptă cu accidentările, alții nu reușesc să se impună la echipele lor, iar în cazul unora, transferurile despre care s-a vorbit atât de mult au rămas doar la stadiul de zvonuri.

Strainerii șchioapătă prin Europa Foto: Colaj Instagram

Andrei Rațiu are probleme fizice, Radu Drăgușin încearcă să își găsească locul în cadrul noii sale grupări, iar Dennis Man și Daniel Bîrligea se confruntă și ei cu întrebări legate de viitorul lor. Fotbaliști de la care se aștepta să facă pasul înainte se văd acum nevoiți să lupte pentru minute pe teren, să își revină după probleme medicale sau să aștepte o ofertă care să le schimbe cariera.

Dennis Man, abandonat pe banca de rezerve

Situația lui Dennis Man la PSV Eindhoven s-a schimbat radical față de sezonul trecut. După ce a avut un rol important în primul său an în campionatul Olandei și a câștigat titlul alături de echipa sa, internaționalul român a ajuns să prindă tot mai puține minute și să petreacă mai mult timp pe banca de rezerve. Fotbalistul român nu a mai jucat pentru PSV din 23 august. Nici revenirea de la echipa națională nu i-a adus vești bune. În partida câștigată de formația din Eindhoven cu 2-0 în fața celor de la Heerenveen, în etapa a opta a campionatului, Man a fost inclus în lot, însă antrenorul Peter Bosz nu l-a trimis pe teren.

Tehnicianul olandez i-a oferit șansa lui Bajraktarevic în detrimentul românului, deoarece acesta se afla într-o formă mai bună înaintea pauzei internaționale, conform ESPN, citat de goal.com.

Pentru Dennis Man, contrastul față de sezonul precedent este evident. Dacă atunci contribuia la rezultatele echipei și devenea campion al Olandei, acum se confruntă cu o perioadă dificilă, în care nu reușește să își găsească locul în planurile antrenorului.

Daniel Bîrligea, „cel mai ghinionist dintre români”

Daniel Bîrligea s-a accidentat în urma partidei dintre Polonia și România, încheiată cu scorul de 6-0, în Liga Națiunilor. Atacantul a suferit o leziune musculară la piciorul stâng și ar urma să stea departe de teren aproximativ două săptămâni. Accidentarea vine într-un moment deloc potrivit pentru internaționalul român. Bîrligea avea șansa de a prinde mai multe minute la Frosinone, mai ales după ce Antonio Raimondo a devenit indisponibil. În aceste condiții, românul ar fi putut primi un rol important în atac, însă problema medicală îl obligă să amâne acest obiectiv, conform presei din Italia. Românul a început, deja, un program de reabilitare, conform unui comunicat emis de club pe rețelele de socializare.

Pentru Daniel Bîrligea, situația este cu atât mai frustrantă cu cât accidentarea a venit exact când putea profita de absența unui concurent direct și își putea consolida poziția în echipă. Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, atacantul român ar urma să rateze duelul cu Napoli, dar și partida cu Sassuolo, programată pe 16 octombrie. Astfel, revenirea sa pe teren va depinde strict de evoluția recuperării în următoarele zile.

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Naționala l-a „tăvălit” pe Andrei Rațiu

Fundașul lui Rayo Vallecano trece printr-o perioadă mai dificilă din punct de vedere fizic, după ce a revenit de la echipa națională a României. Rațiu nu a fost disponibil pentru meciul contra celor de la Athletic Bilbao și a lipsit și de la antrenamentul desfășurat duminică, 11 octombrie, la baza de pregătire Ciudad Deportiva, conform marca.com.

Staff-ul tehnic și medicii clubului spaniol au decis să nu îl forțeze, pentru a-i permite să se recupereze. Problemele musculare nu sunt noi, Rațiu confruntându-se cu acest disconfort de câteva săptămâni. Deși a continuat să joace în ultima perioadă fără să fie refăcut complet, fundașul a hotărât să ia o pauză și să se pregătească separat până când va fi din nou apt.

La pachet cu problemele de sănătate persistă și dezamăgirea constantă în ceea ce privește transferul său. Chiar dacă numele fundașului român a fost adesea asociat cu formații de top din La Liga, precum Barcelona sau Real Madrid, transferul acestuia nu s-a materializat. Nici în Premier League nu a avut mai mult noroc. Jurnaliștii spanioli de la sport.es au remarcat însă că nicio echipă nu a făcut până acum pasul decisiv pentru a-l transfera, achitând clauza de reziliere de 25 de milioane de euro stabilită de Rayo Vallecano. Astfel, fundașul român continuă să evolueze la formația madrilenă, în timp ce recuperarea sa fizică rămâne o prioritate.

Radu Drăgușin „se ceartă” des cu mingea

Dacă în sezonul trecut apărarea Fiorentinei a fost unul dintre punctele slabe ale echipei, nici actuala stagiune nu a adus îmbunătățirile așteptate. În perioada de transferuri, Paratici a adus cinci jucători: Radu Drăgușin, Jimenez, Viery, Valdepenas și Joao Mario. Cu toate acestea, echipa a continuat să primească multe goluri. Fiorentina a ajuns la 14 goluri încasate și ocupă ultimul loc în clasamentul defensivelor din campionat.

Ultimul meci disputat a fost dezastruos pentru Radu Drăgușin. Fundașul român a jucat toate cele 90 de minute în înfrângerea suferită de Fiorentina pe terenul celor de la Genoa, fosta sa formație (1-2). Pe parcursul partidei, Drăgușin a reușit doar trei recuperări și a câștigat trei dintre cele șase dueluri în care a fost implicat. În același timp, adversarii au reușit să îl depășească prin dribling de două ori, iar fundașul a pierdut posesia de zece ori.

„Meci extrem de complicat pentru fundașul care a înfruntat fosta sa echipă. A comis mai multe erori de apreciere și plasament, arătând o ușoară îmbunătățire abia în actul secund!”, au transmis cei de la Tuttomercatoweb, care l-au taxat aspru pe Drăgușin.

„Absența marcajului din partea românului este inexplicabilă. Se ceartă des cu mingea. Este total în confuzie!”, au subliniat și cei de la Viola News.