Avantajul costurilor reduse nu mai este suficient pentru ca România să continue recuperarea decalajelor față de economiile europene. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avertizat marți, 24 noiembrie, la prezentarea unui raport despre competitivitate, că țara are nevoie de un model de dezvoltare susținut de productivitate și inovare, potrivit Adevărul Financiar.

Isărescu: Modelul economic bazat pe costuri reduse își atinge limitele Foto: arhivă

România a înregistrat progrese importante în ultimul sfert de secol: PIB-ul pe locuitor, exprimat la paritatea puterii de cumpărare, a urcat de la aproximativ 26% din media Uniunii Europene în 2000 la 78% în 2025, conform datelor prezentate de Isărescu. Recuperarea decalajelor nu a fost însă însoțită de o consolidare similară a tuturor factorilor care susțin competitivitatea pe termen lung, a arătat guvernatorul.

„Această convergență impresionantă nu a fost însoțită de fundamente la fel de solide pentru competitivitatea noastră pe termen lung. Modelul de creștere, bazat în mare măsură pe avantajele de cost, își atinge limitele”, a declarat Mugur Isărescu.

Investițiile și inovarea, în centrul schimbării

Guvernatorul a indicat infrastructura, educația, cercetarea, digitalizarea și tehnologiile mai eficiente drept direcții esențiale pentru creșterea productivității. Investițiile trebuie însoțite de reguli stabile, instituții eficiente și un mediu de afaceri previzibil. Totodată, o participare mai amplă a firmelor românești la lanțurile valorice internaționale le-ar putea ajuta să dezvolte produse și servicii mai complexe.

Raportul identifică printre domeniile cu potențial IT-ul, industria prelucrătoare, apărarea, transporturile și logistica, agricultura și industria alimentară, precum și turismul. Isărescu a subliniat că prioritățile sectoriale trebuie integrate într-o strategie pe termen lung, cu obiective măsurabile până în 2035 și cu sprijin politic și instituțional larg.

Finanțare pentru firme și stabilitate economică

Accesul IMM-urilor la finanțare și sprijinirea companiilor inovatoare sunt alte condiții ale tranziției, în viziunea guvernatorului. Pe lângă creditarea bancară, dezvoltarea pieței de capital ar putea oferi firmelor surse suplimentare pentru extindere, cercetare și digitalizare, transformând economiile private în investiții cu valoare adăugată ridicată.

Isărescu a insistat și asupra stabilității prețurilor, a stabilității financiare și a unor finanțe publice solide. Deficitele mari și incertitudinea politicilor economice pot afecta costurile de finanțare și deciziile de investiții, în timp ce un cadru economic stabil susține încrederea pe termen lung.

Raportul „Assessing Romania's Competitiveness. A 2027-2035 Strategic Outlook”, realizat de Institutul Jacques Delors și HorizonX, la inițiativa DDD Foundation, a fost prezentat la BNR pe 24 noiembrie 2026. Documentul propune reforme privind capacitatea statului, finanțarea investițiilor, energia și capitalul uman. Autorii avertizează că lipsa unor măsuri decisive înainte de sfârșitul lui 2027 poate accentua riscul stagnării economice.