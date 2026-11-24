Anul 2027 ar putea aduce o nouă majorare a pensiilor, dar nu și o creștere garantată a salariilor. În timp ce premierul Luca Niculescu a dat asigurări, pe 16 noiembrie, că pensiile vor crește, angajații din sectorul public riscă să intre în al treilea an consecutiv de înghețare a veniturilor, iar pentru salariul minim din mediul privat nu există încă garanții. Economistul Adrian Negrescu explică de ce această diferență de tratament nu trebuie transformată într-o competiție între pensionari și salariați și cât de mult își poate permite statul să majoreze veniturile.

Luca Niculescu a garantat că pensiile vor crește în 2027 Foto: arhivă

Deși legea prevede reluarea indexării pensiilor de la 1 ianuarie 2027, prin aplicarea formulei obișnuite, majorarea nu este încă sigură. Mecanismul de indexare a fost suspendat prin ordonanțe de urgență atât în 2025, cât și în 2026, iar precedentul arată că existența unei prevederi legale nu înseamnă automat că pensionarii vor primi banii în plus la începutul anului.

„Pe hârtie, pensionarii au un drept. În practică, au o promisiune care depinde de felul în care se va închide bugetul pe 2027”, explică Adrian Negrescu.

Inițial, ministrul Muncii, Florin Manole, a avansat o indexare de 7,3%, procent care corespunde inflației medii din 2025. Aplicarea acestei majorări ar presupune un efort bugetar de aproximativ 9,6 miliarde de lei, însă Guvernul nu a identificat încă sursa de finanțare. Însă premierul Luca Niculescu a garantat că pensiile vor crește anul viitor, fără să confirme însă procentul anunțat de ministrul Muncii.

Ulterior, Florin Manole a precizat că procentul nu este definitiv și că decizia va fi luată împreună cu premierul și ministrul Finanțelor. În opinia economistului Adrian Negrescu, însă, responsabilitatea decisivă revine Ministerului Finanțelor, care trebuie să stabilească dacă bugetul poate susține această cheltuială.

Problema este că statul va avea mai puțini bani la dispoziție pentru alte cheltuieli. România trebuie să reducă deficitul bugetar spre 5% din produsul intern brut în 2027, în timp ce dobânzile la datoria publică ar urma să depășească 70 de miliarde de lei. În plus, finanțarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență ajunge la final.

În aceste condiții, o indexare integrală ar necesita venituri suplimentare, reduceri de cheltuieli în alte domenii sau acceptarea unui deficit mai mare decât cel asumat în relația cu Comisia Europeană.

„În aceste condiții, 9,6 miliarde de lei pentru pensii înseamnă fie taxe mai mari, fie tăieri în altă parte, fie un deficit mai mare decât cel asumat față de Comisia Europeană”, avertizează economistul.

Negrescu consideră că o majorare de 7,3% aplicată integral de la 1 ianuarie este dificil de susținut în actualele condiții economice. Guvernul ar putea alege, în schimb, o creștere mai mică, o amânare a indexării sau un mecanism diferențiat, prin care pensiile mici să primească un sprijin mai consistent.

„Scenariul cel mai probabil este, în opinia mea, un compromis. Fie o indexare mai mică decât inflația, fie una aplicată mai târziu în cursul anului, fie una diferențiată, mai generoasă pentru pensiile mici”, spune economistul.

Salariile, lăsate în urmă. De ce nu trebuie puși pensionarii în competiție cu angajații

În timp ce pentru pensii există cel puțin o promisiune de majorare, situația salariaților este mai puțin clară. Angajații din sectorul public riscă să intre în al treilea an consecutiv fără creșteri salariale, iar în mediul privat nu există garanții privind majorarea salariului minim sau nivelul la care ar putea ajunge acesta.

Profesorii, medicii și polițiștii au pierdut deja o parte importantă din puterea de cumpărare, iar în sectorul privat salariile reale au scăzut timp de mai bine de un an, potrivit economistului.

O eventuală indexare a pensiilor în condițiile menținerii salariilor la nivelul actual ar putea accentua nemulțumirile angajaților. Adrian Negrescu atrage însă atenția că pensionarii și salariații nu trebuie priviți ca două categorii care concurează pentru aceiași bani. Veniturile din muncă sunt esențiale și pentru finanțarea sistemului public de pensii, prin contribuțiile sociale plătite de angajați și angajatori.

„A trata pensionarii și salariații ca pe două categorii aflate în competiție pentru aceiași bani este cea mai proastă abordare”, susține Adrian Negrescu.

Economistul consideră că statul nu ar trebui să aleagă între majorarea pensiilor și cea a salariilor, ci să își îmbunătățească veniturile și să reducă cheltuielile ineficiente. Una dintre problemele majore rămâne colectarea taxei pe valoarea adăugată, unde România continuă să piardă sume importante.

În paralel, administrația publică are nevoie de o reducere a cheltuielilor care nu produc rezultate, iar investițiile și creșterea productivității ar trebui să susțină economia. Fără venituri bugetare mai mari și o economie mai productivă, promisiunile privind creșterea veniturilor populației vor continua să depindă de împrumuturi, taxe suplimentare sau tăieri în alte sectoare.

„Doar o economie care crește poate plăti pensii și salarii mai mari. Restul înseamnă doar mutarea acelorași bani dintr-un buzunar în altul”, conchide economistul.