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Inter-ul lui Chivu a câștigat dramatic meciul cu Fiorentina lui Drăgușin

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Disputat astăzi, în etapa a opta din Serie A, pe San Siro, meciul dintre Inter Milano și AC Fiorentina s-a încheiat cu victoria (2-1) formației antrenată de Cristi Chivu, însă oaspeții, cu Radu Drăgușin a fost titular, au condus cu 1-0 până în prelungirile partidei!

Chivu a obținut o nouă victorie la limită cu Inter Milano
Chivu a obținut o nouă victorie la limită cu Inter Milano Foto: EPAImages

Inter Milano n-a făcut nici de data aceasta un meci formidabil. Mai mult decât atât, AC Fiorentina a fost aproape de a produce o mare surpriză. Alex Jimenez a deschis scorul în minutul 65, iar apoi oamenii lui Chivu au încercat să înscrie.

Golul egalizator a venit în primul minut de prelungire, când Diouf i-a pasat decisiv lui Marcus Thuram. În minutul 90+6, Valdepenas l-a faultat pe francez în careu şi s-a dictat penalty, iar Zielinski a transformat impecabil.

E de spus că românul n-a putut privi spre poarta Fiorentinei atunci când mijlocașul polonez a executatt lovitura de la 11 metri. Antrenorul a stat în spațiul tehnic, cu mâinile pe genunchi, și a privit în gol. După ce Inter Milano a marcat Chivu n-a fost capabil să se bucure, ci doar a luat o gură de apă dintr-o sticlă.

Chivu a trăit la intensitate maximă meciul cu Fiorentina
Chivu a trăit la intensitate maximă meciul cu Fiorentina Foto: EPAImages

După victoria prețioasă (1-0) din Liga Campionilor împotriva echipei Șahtar Donețk, gruparea lombardă și-a prelungit seria de invincibilitate în Serie A, în urma unui final spectaculos.

Radu Drăguşin a fost integralist pentru oaspeţi. Evoluția sa a fost apreciată în presa peninsulară.

Inter Milano se menține pe primul loc al campionatului, cu 22 de puncte (+13 la golaveraj), în timp ce Lazio este pe 2, cu acelaşi număr de puncte (golaveraj +11). Fiorentina, în schimb, are un start dificil de campionat, înregistrând a șasea înfrângere în opt etape. Formația antrenată de Paolo Vanoli este pe locul 18, antepenultimul, cu 4 puncte, la egalitate cu Parma, care se află pe 19.

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