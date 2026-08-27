 Ferrari îl readuce pe Schumacher la Monza, la 30 de ani de la prima victorie | adevarul.ro
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Ferrari îl readuce pe Schumacher la Monza, la 30 de ani de la prima victorie

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Marele Premiu al Italiei are întotdeauna o însemnătate specială pentru Ferrari, însă ediția din 2026 vine cu o încărcătură și mai mare. Scuderia vrea să transforme cursa de la Monza într-un omagiu adus lui Michael Schumacher, unul dintre cele mai importante nume din istoria echipei.

Michael Schumacher
Michael Schumacher Foto: EPA

Se împlinesc 30 de ani de la prima victorie obținută de german pentru Ferrari și 20 de ani de la ultimul său succes în Formula 1. Cu această ocazie, echipa pregătește o apariție specială pentru monoposturile SF-26, dar și mai multe momente dedicate perioadei în care Schumacher a scris unele dintre cele mai importante capitole din istoria Scuderiei.

Dincolo de partea festivă, weekendul de la Monza poate avea un rol important și pentru sezonul actual. Ferrari urmează să introducă aici o versiune îmbunătățită a motorului, echipată cu evoluția ADUO2. Italienii speră ca noua specificație să rezolve măcar o parte din problema care i-a afectat în mod evident în duelul cu Mercedes: lipsa de putere pe liniile drepte.

Ferrari încearcă să recupereze teren pe circuitul unde viteza contează cel mai mult

Lewis Hamilton a vorbit despre acest dezavantaj după cursa de la Zandvoort, estimând că Ferrari pierdea aproximativ patru zecimi de secundă pe tur doar în sectoarele de mare viteză. Un asemenea handicap este dificil de recuperat prin avantajele oferite de șasiu, iar Monza este probabil locul în care această problemă poate deveni cel mai vizibilă.

Circuitul italian este construit în jurul vitezei. Mașinile petrec mult timp cu accelerația apăsată la maximum, astfel că puterea motorului, viteza de vârf, eficiența aerodinamică și felul în care sistemul hibrid gestionează energia sunt elemente esențiale. Din acest motiv, cursa de la Monza va reprezenta și un test important pentru noul motor Ferrari. Dacă ADUO2 va reuși să reducă diferența față de Mercedes, Scuderia ar putea avea pentru prima dată o imagine clară asupra progresului făcut în această zonă.

Hamilton încă speră la lupta pentru titlu

Ferrari nu poate privi însă doar spre performanța tehnică. Campionatul rămâne deschis, iar Lewis Hamilton se află pe locul al doilea, la egalitate de puncte cu George Russell. În fruntea clasamentului se află Andrea Kimi Antonelli.

Pentru Scuderie, a doua parte a sezonului poate deveni momentul unei reveniri în lupta pentru titlu. SF-26 a demonstrat că are momente în care poate ține pasul cu rivalii, însă problema a fost transformarea acestui ritm în rezultate constante și, mai ales, în victorii.

Monza poate oferi astfel răspunsuri importante. Ferrari va încerca să îmbine omagiul pentru Schumacher cu o demonstrație de forță pe propriul teritoriu, iar noua versiune a motorului ar putea fi una dintre piesele care vor decide dacă echipa mai poate spera, în 2026, la un atac serios asupra liderilor campionatului.

Ferrari îi dedică lui Schumacher un moment special la Monza

Cursa de la Monza va avea pentru Ferrari și o puternică încărcătură emoțională. Pe lângă obiectivele sportive, Scuderia pregătește o prezentare specială pentru monoposturile pilotate de Lewis Hamilton și Charles Leclerc, prin care va marca moștenirea lăsată de Michael Schumacher.

Anul 2026 aduce două aniversări importante pentru relația dintre pilotul german și echipa italiană. Au trecut trei decenii de la primul triumf al lui Schumacher în culorile Ferrari și 20 de ani de la ultima sa victorie în Formula 1. Sunt două momente care delimitează una dintre cele mai importante perioade din istoria echipei de la Maranello.

Schumacher a ajuns la Ferrari în 1996, după două titluri mondiale câștigate cu Benetton. La acel moment, Scuderia nu era încă forța dominantă care avea să devină câțiva ani mai târziu. Germanul a acceptat însă provocarea de a contribui la reconstrucția echipei și a devenit rapid piesa centrală a proiectului Ferrari.

Succesul nu a venit imediat, dar colaborarea avea să schimbe definitiv istoria Scuderiei. Sub conducerea și în jurul lui Schumacher s-a format echipa care, la începutul anilor 2000, a dominat Formula 1 și a transformat Ferrari într-o forță aproape imposibil de oprit.

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