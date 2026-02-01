Adevărul despre Michael Schumacher. Starea legendarului campion de Formula 1, dezvăluită de fostul său coleg

La finalul anului trecut s-au împlinit 12 ani de la teribilul accident suferit de Michael Schumacher pe o pârtie de schi din Franța. Familia legendarului campion de Formula 1 a ținut starea acestuia la secret în toată această perioadă, informațiile venind din când în când, de la câțiva apropiați ai sportivului.

Acum, italianul Riccardo Patrese, fostul coleg al lui Michael Schumacher în Formula 1, a dezvăluit că germanul poate să stea în picioare și îi recunoaște pe apropiații săi, dar nu comunică verbal cu aceștia. ”Am aflat veștile de la un prieten. Eu nu l-am văzut după accident. Știu că poate sta în picioare, poate privi și poate face contact vizual. Este în lumea lui, dar îi recunoaște pe cei din jurul lui, fețele familiare. Sunt sigur că nu știe că a fost campion mondial de șapte ori.

Sigur, Michael trăiește cum trăiește acum grație unui efort imens al familiei lui. Chiar și în această stare, familia lui este mulțumită că îl poate avea și îl poate îngriji. Este încă printre noi și doar putem spera că lucrurile se vor îmbunătăți. Mă bucur foarte mult să aud că starea lui Michael se îmbunătățește, dar, din câte știu, situația nu s-a schimbat mult de câțiva ani buni”, a declarat Riccardo Patrese, pentru Daily Mail.

Accidentat la cap pe pârtia de schi

Cel mai titrat pilot din istoria Formulei 1, ajuns la 57 de ani, s-a lovit grav la cap în timp ce schia în staţiunea Meribel din Alpii francezi. Michael Schumacher s-a împiedicat de o piatră acoperită de zăpadă, a fost aruncat la trei metri deasupra pârtiei, după care a aterizat într-o zonă plină cu bolovani. Chiar dacă purta echipament de protecție, el s-a lovit la cap, speculându-se că vinovată a fost camera foto instalată pe cască. Transportat de urgenţă la spitalul din Grenoble, el a fost operat pe creier de două ori, pentru înlăturarea cheagurilor de sânge. De atunci, fostul sportiv e îngrijit de medici și de familie acasă.