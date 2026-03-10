10 martie 1996, ziua care i-a schimbat complet viața lui Michael Schumacher. În urmă cu 30 de ani, germanul „decola” în Formula 1

10 martie 1996, ziua care i-a schimbat complet viața lui Michael Schumacher. În urmă cu 30 de ani, germanul „decola” în Formula 10
La Melbourne, pe 10 martie 1996, germanul Michael Schumacher, 57 de ani, debuta pentru Ferrari la bordul modelului F310, după ce câștigase două titluri mondiale cu Benetton. Nu a fost un start reușit, dar a însemnat începutul unei aventuri care avea să culmineze cu cinci titluri, între 2000 și 2004.
10 martie 1996 este o zi intrată în istoria Formulei 1. Pe circuitul Albert Park din Melbourne, Michael Schumacher și-a făcut debutul oficial cu Ferrari, lansând unul dintre cele mai emblematice parteneriate din istoria motorsportului.
Campionul german a ajuns la Maranello proaspăt aureolat cu două titluri mondiale consecutive la Benetton. Alături de el s-a aflat irlandezul Eddie Irvine, chemat să-i fie coechipier. Ferrari aștepta titlul la piloți din 1979, când triumfase Jody Scheckter.
Debutul său, însă, s-a dovedit complicat. În calificări, pole position-ul i-a revenit debutantului Jacques Villeneuve, în fața coechipierului său Damon Hill, ambii pilotând pentru Williams F1 Team.
Schumacher a plecat de pe locul 4, în spatele colegului Irvine. În cursă, germanul a avut un start bun, dar la jumătatea cursei a fost forțat să se retragă din cauza unei defecțiuni la sistemul de frânare. A fost un sezon dificil, marcat de probleme de fiabilitate. În primele opt curse, Schumacher a trebuit să se retragă de patru ori. În ciuda dificultăților, campionul german și-a demonstrat imediat talentul, obținând trei victorii pe parcursul anului și terminând campionatul pe locul trei, în spatele duetului de la Williams.
Titlul avea să-i revină lui Damon Hill, fiul legendarului Graham Hill, primul duo tată-fiu de campioni mondiali din istoria Formulei 1.