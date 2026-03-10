10 martie 1996, ziua care i-a schimbat complet viața lui Michael Schumacher. În urmă cu 30 de ani, germanul „decola” în Formula 1

La Melbourne, pe 10 martie 1996, germanul Michael Schumacher, 57 de ani, debuta pentru Ferrari la bordul modelului F310, după ce câștigase două titluri mondiale cu Benetton. Nu a fost un start reușit, dar a însemnat începutul unei aventuri care avea să culmineze cu cinci titluri, între 2000 și 2004.

10 martie 1996 este o zi intrată în istoria Formulei 1. Pe circuitul Albert Park din Melbourne, Michael Schumacher și-a făcut debutul oficial cu Ferrari, lansând unul dintre cele mai emblematice parteneriate din istoria motorsportului.

Campionul german a ajuns la Maranello proaspăt aureolat cu două titluri mondiale consecutive la Benetton. Alături de el s-a aflat irlandezul Eddie Irvine, chemat să-i fie coechipier. Ferrari aștepta titlul la piloți din 1979, când triumfase Jody Scheckter.

Debutul său, însă, s-a dovedit complicat. În calificări, pole position-ul i-a revenit debutantului Jacques Villeneuve, în fața coechipierului său Damon Hill, ambii pilotând pentru Williams F1 Team.

Schumacher a plecat de pe locul 4, în spatele colegului Irvine. În cursă, germanul a avut un start bun, dar la jumătatea cursei a fost forțat să se retragă din cauza unei defecțiuni la sistemul de frânare. A fost un sezon dificil, marcat de probleme de fiabilitate. În primele opt curse, Schumacher a trebuit să se retragă de patru ori. În ciuda dificultăților, campionul german și-a demonstrat imediat talentul, obținând trei victorii pe parcursul anului și terminând campionatul pe locul trei, în spatele duetului de la Williams.

Titlul avea să-i revină lui Damon Hill, fiul legendarului Graham Hill, primul duo tată-fiu de campioni mondiali din istoria Formulei 1.