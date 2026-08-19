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Iubirea care a surprins Formula 1: Lewis Hamilton și Kim Kardashian, imagini intime din paradis

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Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund. Imaginile romantice confirmă povestea de iubire a anului.

Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund (FOTO: Instagram)
Lewis Hamilton și Kim Kardashian nu se mai ascund (FOTO: Instagram)

Lewis Hamilton și Kim Kardashian par hotărâți să transforme una dintre cele mai surprinzătoare idile ale anului într-o relație trăită la vedere. Pilotul Ferrari, în vârstă de 41 de ani, a publicat pe Instagram noi imagini din vacanța petrecută în Hawaii alături de vedeta de reality-show, de 45 de ani. În cea mai romantică fotografie, cei doi apar îmbrățișați pe malul oceanului, Kim purtând un minuscul costum de baie roz. Alte cadre îi surprind plimbându-se pe plajă, făcând surf sau petrecând serile alături de familie și prieteni.

Relația nu mai este de ceva vreme doar un zvon. Hamilton făcuse primul mare pas în iulie, când a publicat fotografii și un filmuleț alături de Kim, inclusiv o scenă în care aceasta îl trage în apă. Mesajul său a fost simplu: „Hold your people close”, iar Kardashian i-a răspuns cu o inimă.

De la o prietenie veche de 12 ani la iubire

Partea savuroasă a poveștii este că cei doi se cunosc de mai bine de un deceniu. În 2014, la gala GQ Men of the Year, Kim și Lewis au fost fotografiați împreună cu partenerii lor de atunci: Kanye West și Nicole Scherzinger. Cu alte cuvinte, actualii îndrăgostiți ieșeau cândva în aceeași lume mondenă, fiecare alături de altcineva.

Primele semne ale unei apropieri romantice au apărut la petrecerea de Revelion organizată de Kate Hudson la Aspen, la sfârșitul lui 2025. În februarie a urmat escapada care a dat apă la moară tabloidelor. Potrivit The Sun, cei doi au petrecut un weekend la exclusivistul Estelle Manor din Cotswolds, unde ar fi avut la dispoziție piscina și spa-ul și ar fi luat cina într-o încăpere privată. Kim nu a trecut însă chiar neobservată: ar fi sosit cu opt valize și o geantă Hermès Birkin uriașă.

Au urmat Parisul, Super Bowl-ul, Coachella și Marele Premiu de Formula 1 de la Monaco, unde Kim a venit să-l susțină. Hamilton a vizitat-o apoi și pe platourile serialului „All’s Fair”.

Hamilton, deja integrat în clanul Kardashian

Cel mai interesant semn că lucrurile au devenit serioase nu este însă o fotografie romantică, ci apropierea lui Hamilton de familia Kardashian. În Hawaii au fost și copiii lui Kim, dar și Khloé Kardashian cu copiii ei. Cu doar câteva zile înainte, Lewis a fost surprins și la aniversarea lui Kylie Jenner, pe care a plimbat-o cu un spectaculos buggy Can-Am.

De la întâlniri discrete și spa-uri rezervate doar pentru ei, Hamilton pare să fi ajuns, în numai câteva luni, aproape membru al celui mai celebru clan de reality-show din lume.

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