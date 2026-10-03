Radu Miruță, cu câteva zile înainte de consultările de la Cotroceni: „Am încercat, cât a ținut de mine, să reduc risipa”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a vorbit sâmbătă seară, 3 octombrie, despre măsurile luate pentru reducerea risipei la Ministerul Apărării și Ministerul Transporturilor, susținând că acestea au dus la economii de milioane de lei. Mesajul vine în contextul în care, luni, președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele la Cotroceni, în aceeași zi în care va face o nouă nominalizare pentru funcția de premier.

Radu Miruță Foto: Facebook/Radu Miruță

„Și eu sunt cetățean, fiu, frate, soț, tată… Și eu înțeleg prea bine câtă incertitudine e în perioada aceasta pe care o traversăm. Dar o traversăm împreună. Împreună în familiile noastre pentru care ne dorim mai bine. Împreună în comunitățile noastre pentru care sperăm la mai mult. Împreună la locul nostru de muncă.

Înțeleg incertitudinea și ca om care coordonează interimar două ministere mari în care cei mai mulți își fac treaba cum pot mai bine. Dar unde e important să știi în ce direcție te îndrepți. În două ministere în care m-am uitat atent la banii cheltuiți și unde am încercat, cât a ținut de mine, să reduc risipa, să cheltuim fiecare leu cu folos”, a transmis Radu Miruță.

Acesta a transmis că, la Ministerul Apărării, a înființat o comisie care analizează fiecare deplasare externă, iar, după câteva luni, au reușit să economisească 6 milioane de lei, care vor fi folosiți pentru a acoperi alte cheltuieli necesare Armatei, inclusiv plata pensiilor rezerviștilor.

„Această abordare a existat în ultimele luni la nivel de guvern, e o parte a explicației că și agențiile de rating ne arată încredere.”

La Ministerul Transporturilor, Radu Miruță spune că a respins bugetele companiilor mari până când acestea au venit cu variante care reduc risipa. El a dat ca exemplu Metrorex, unde susține că au fost economisite 100 de milioane de lei prin aprobarea unui buget cu o pierdere mai mică decât cea prevăzută în forma inițială.

„E multă incertitudine, dar am încredere că noi, indiferent de opțiunea politică pe care o avem, ne dorim același lucru: să mergem în direcția care ne aduce prosperitate, nu întuneric. Am toată încrederea că suntem o majoritate de oameni responsabili și vom merge spre mai bine.”

După eșecul învestirii Guvernului propus de Siegfried Mureșan, Nicușor Dan a anunțat că va convoca partidele parlamentare la consultări luni, 5 octombrie. Tot în aceeași zi va nominaliza o nouă propunere de premier.

„Îi mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios.

A venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens și majoritatea este despre consens”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Cabinetul Mureșan a obținut 182 de voturi „pentru” și 15 „împotrivă”, insuficiente pentru învestire. Pentru ca Guvernul să treacă de Parlament erau necesare cel puțin 233 de voturi.