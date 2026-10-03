 Partidul premierului din Letonia, pe primul loc la alegerile legislative, potrivit sondajelor. „Trebuie să fim puternici” | adevarul.ro
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Partidul premierului din Letonia, pe primul loc la alegerile legislative, potrivit sondajelor. „Trebuie să fim puternici”

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Partidul centrist al premierului Andris Kulbergs, Lista Unită, este pe cale să câștige alegerile parlamentare organizate sâmbătă, 3 octombrie, în Letonia, potrivit sondajelor realizate după ieșirea de la urne.

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Foto: Youtube/ FRANCE 24 English

Un sondaj la ieşirea de la urne realizat de postul public leton LSM arată că partidul Lista Unită a obţinut 35,6% din voturi, fiind urmat de formaţiunea populistă „Letonia pe Primul Loc”, cu 11,3% din voturi, scrie Agerpres.

În perioada de dinaintea scrutinului, formaţiunea a încercat să atragă voturile minorităţii etnice ruse din ţară.

Țările baltice acuză Rusia de sabotaje, atacuri cibernetice și alte forme de agresiune hibridă menite să slăbească sprijinul pentru Ucraina și să răspândească teama în Europa.

Rusia respinge acuzațiile și le consideră nefondate.

„Nu putem fi veriga slabă. Trebuie să fim puternici. Întregul flanc estic trebuie să dea dovadă de aceeaşi unitate. Acesta este obiectivul nostru. Suntem graniţa externă a Europei, iar aceasta trebuie să fie puternică”, a declarat Kulbergs la Riga, sâmbăta, în timp ce îşi exercita dreptul la vot.

Luna trecută, Ministerul german al Apărării anunța că va trimite patru avioane de vânătoare Eurofighter pentru a contribui la securitatea spaţiului aerian al Letoniei în timpul alegerilor parlamentare.

„Pe fondul încălcărilor repetate ale spațiului aerian de către UAV-uri/drone deasupra statelor baltice în ultimele săptămâni și luni, guvernul leton le-a solicitat aliaților săi sprijin pentru protejarea spațiului aerian, în vederea desfășurării în condiții de siguranță a alegerilor parlamentare”, a precizat ministerul la acea vreme.

Instituția adaugă că desfășurarea face parte din misiunea NATO de poliție aeriană și contribuie la protejarea teritoriului Alianței, precum și la consolidarea capacității de apărare și descurajare.

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