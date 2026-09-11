 Dinamo a câștigat la Miercurea Ciuc, Musi va lipsa circa 5 săptămâni | adevarul.ro
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Dinamo a câștigat la Miercurea Ciuc, Musi va lipsa circa 5 săptămâni

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Lider în Superliga, echipa de fotbal Dinamo București a câștigat cu 3-1 (3-1) meciul cu formația care deține „lanterna roșie”, FK Csikszereda. Meciul s-a disputat la Miercurea Ciuc, în etapa a 9-a.

Dinamo a fost condusă la Miercurea Ciuc, însă și-a asigurat victoria până la pauză
Dinamo a fost condusă la Miercurea Ciuc, însă și-a asigurat victoria până la pauză Foto: sportpictures

Contrar așteptărilor. gazdele au fost cele care au deschis scorul prin Marton Eppel (min. 5), cu o lovitură cu capul din 7 metri, la lovitura liberă executată de Lorand Paszko.

Scoțianul Danny Armstrong a restabilit egalitatea (min. 26), cu un șut la colțul lung. Bucureștenii au trecut în avantaj după ce olandezul Dean Zandbergen a înscris primul său gol pentru Dinamo (min. 37), după o degajare a portarului Alaa Bellaarouch.

Spaniolul Alberto Soro (min. 45+1) a stabilit rezultatul primei părți a meciului, 3-1, cel care a fost și final, cu o lovitură cu capul, la centrarea lui Armstrong.

Dinamo nu l-a putut folosi în acest meci pe Alexandru Musi, iar președintele clubului, Andrei Nicolescu, a anunțat că acesta a suferit o leziune de menisc. Din acest motiv, jucătorul va lipsi cel puțin 4 sau 5 săptămâni, fiind nevoie de o intervenție chirurgicală.

În urma acestui succes, Dinamo și-a consolidat poziția de lider, în timp ce FK Csikszereda rămâne singura echipă fără victorie din Superligă.

În aceeași rundă, Farul Constanţa s-a impus cu 4-2, vineri seară, pe teren propriu, în meciul cu UTA Arad. Au marcat: Ahlinvi (min. 3), Radaslavescu (min. 20, 57) şi Alibec (min. 44), respectiv, Coman (min. 37) şi El Sawy (min. 87).

Superliga

Etapa a 8-a

Vineri

Farul - UTA.....................4-2

Csikszereda – Dinamo.....1-3

Sâmbătă

Sepsi – CFR Cluj...............18.30

Rapid – Voluntari...............21.30

Duminică

FC Argeș – FC Botoșani.....15.00

Corvinul – Univ. Craiova....20.30

Luni

„U” Cluj - Oțelul...................18.00

FCSB – Petrolul.....................21.00

Restanță din etapa cu numărul 4, meciul CFR Cluj - Universitatea Cluj a fost amânat pentru 8 octombrie.

Clasament

1. Dinamo 9 6 2 1 19-7 20p

2. Rapid 8 4 3 1 9-4 15p

3. Petrolul 8 5 0 3 9-10 15p

4. Craiova 8 4 2 2 18-9 14p

5. Farul 9 3 5 1 14-10 14p

6. FCSB 8 3 2 3 11-10 11p

7. Botoşani 8 2 4 2 12-8 10p

8. Corvinul 8 2 4 2 8-6 10p

9. CFR Cluj 7 3 1 3 11-10 10p

10. Oțelul 8 2 4 2 9-9 10p

11. Argeș 8 3 1 4 4-6 10p

12. Sepsi 8 2 4 2 4-8 10p

13. UTA 9 2 3 4 13-15 9p

14. „U” Cluj 7 3 0 4 9-13 9p

15. Voluntari 8 2 2 4 8-18 8p

16. Csikszereda 9 0 1 8 6-21 1p

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.

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