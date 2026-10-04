 Copiii internați pe termen lung vor putea face școală chiar din spital. UMF „Carol Davila” lansează un proiect pentru aceștia | adevarul.ro
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Copiii internați pe termen lung vor putea face școală chiar din spital. UMF „Carol Davila” lansează un proiect pentru aceștia

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Copiii și elevii care ajung să petreacă perioade lungi în spital nu vor mai fi nevoiți să își întrerupă studiile din cauza tratamentelor. Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București lansează „Școala din spital”, un proiect prin care elevii internați în spitale din Capitală vor putea participa la activități educaționale adaptate stării lor de sănătate.

Copiii internați pe termen lung vor putea face școală chiar din spital.
Copiii internați pe termen lung vor putea face școală chiar din spital. Foto: Shutterstock

Noua unitate de învățământ preuniversitar este lansată oficial luni, 5 octombrie 2026, chiar în perioada în care începe noul an universitar. Proiectul este destinat copiilor și elevilor care, din cauza unor probleme medicale și a perioadelor îndelungate de spitalizare, nu pot merge la școala la care sunt înscriși, se arată într-un comunicat al UMF „Carol Davila”. 

Inițiatorii proiectului urmăresc astfel ca problemele de sănătate să nu ducă la întreruperea parcursului educațional și să reducă riscul de abandon școlar în cazul copiilor care petrec săptămâni sau chiar perioade mai lungi în spital.

Orele vor fi adaptate stării de sănătate a fiecărui copil

Activitățile educaționale vor fi susținute de profesori selectați prin Corpul Național al Profesorilor pentru „Școala din spital”. Elevii vor urma programa școlară națională, însă modul în care vor fi organizate lecțiile va ține cont de starea de sănătate, nivelul de pregătire și capacitatea de efort a fiecărui copil.

Astfel, programul nu presupune ca elevii internați să urmeze același ritm ca cei care merg zilnic la școală. Activitățile vor putea fi adaptate în funcție de tratament și de posibilitățile fiecărui pacient.

„Înființarea Școlii din spital sub egida universității noastre reprezintă un act de profundă responsabilitate socială și academică, prin care ne asumăm activ sprijinirea comunității în momentele ei cele mai vulnerabile. Prin acest proiect cu un puternic impact social și umanitar, ne asigurăm că tinerii pacienți nu sunt privați de dreptul la educație din cauza problemelor de sănătate și le oferim o punte de legătură cu normalitatea, chiar de pe patul de spital”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Jinga, rectorul UMF „Carol Davila”.

Zece spitale din București, incluse în proiect

Programul se adresează copiilor și elevilor internați în 10 spitale din Capitală. Printre acestea se află Institutul Clinic Fundeni, Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

Pe lista unităților partenere se mai află Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Maria Sklodowska Curie”, Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie pentru Copii „Dr. Nicolae Robănescu”, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu” și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”.

Proiectul este dezvoltat împreună cu instituțiile implicate în sistemul de educație și cu spitalele partenere. La lansarea oficială sunt așteptați reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Inspectoratului Școlar al Municipiului București, Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar, precum și cadrele didactice care vor lucra cu elevii internați.

Prin „Școala din spital”, UMF „Carol Davila” urmărește ca internarea pe termen lung să nu însemne și o pauză forțată de la educație. Pentru copiii aflați în tratament, lecțiile pot deveni astfel una dintre legăturile care îi mențin conectați la viața de zi cu zi, chiar și în perioada petrecută în spital.

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