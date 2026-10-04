 Ucraina schimbă foaia: Zelenski anunță atacuri sporite asupra rafinăriilor din Rusia | adevarul.ro
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Ucraina schimbă foaia: Zelenski anunță atacuri sporite asupra rafinăriilor din Rusia

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Ucraina va intensifica atacurile asupra rafinăriilor de petrol ruseşti ca răspuns la o nouă politică a Moscovei privind atacurile aeriene, menită să forţeze populaţia să părăsească Kievul şi alte oraşe, dar nu va viza civilii, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei Foto: AFP

Serviciile de informaţii ale Ucrainei au obţinut documente care arată că liderul rus Vladimir Putin a emis o nouă doctrină" privind atacurile militare asupra unei game mult mai largi de ţinte civile înainte de venirea iernii, a spus Zelenski.

„Am văzut documentele şi ştim că acestea le permit să atace infrastructura, logistica şi, mai ales, să atace în oraşe, în sate, pretutindeni: drumuri, şcoli, spitale", a declarat Zelenski pentru Reuters, într-un interviu. „Să exercite presiune asupra populaţiei pentru a părăsi capitala şi diferite oraşe: acesta este scopul operaţiunii", a afirmat el, citat de News.

Zelenski a adăugat că această schimbare de politică a fost determinată de dorinţa lui Putin de a părea puternic într-un moment în care armata sa pierdea teren într-o regiune-cheie de pe linia frontului şi înregistra un număr tot mai mare de victime.

Kremlinul nu a putut fi contactat, sâmbătă, pentru a comenta. Însă, într-o declaraţie prin care îi îndemna pe cetăţenii străini să părăsească Kievul, Ministerul de Externe rus a afirmat că Moscova va continua să lovească sistematic ţinte în cadrul a ceea ce a numit lovituri de represalii pentru atacurile ucrainene asupra Rusiei din ultimele luni.

Ambele părţi neagă că ar viza în mod deliberat civilii.

Contraofensivă în Donbas

Zelenski a declarat că o contraofensivă ucraineană de succes, cu numele de cod „Vivaldi", a recucerit aproximativ 140 de kilometri pătraţi din regiunea Donbas din estul Ucrainei şi că aceasta este încă în desfăşurare. Rusia a afirmat că trebuie să controleze Donbasul în întregime, ca o condiţie pentru orice acord de pace.

În ultimele săptămâni, administraţia preşedintelui american Donald Trump a încercat să relanseze negocierile pentru a pune capăt conflictului care durează de patru ani - cel mai sângeros din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace.

Luna trecută, liderul american a îndemnat Ucraina să se abţină de la atacarea instalaţiilor petroliere ruseşti, afirmând că acest lucru determină o creştere bruscă a preţurilor globale la motorină.

Însă Zelenski, vorbind în timp ce sirenele de raid aerian răsunau în afara sălilor aurite ale birourilor prezidenţiale, a declarat că nu a primit niciun semnal din partea Rusiei care să indice că Putin ar fi interesat de negocierile de pace sau de discutarea unui armistiţiu privind infrastructura energetică.

În ultima săptămână, capitala ucraineană a fost supusă unor atacuri persistente cu drone şi rachete ruseşti care au vizat instalaţiile energetice şi de telecomunicaţii, precum şi infrastructura rutieră şi feroviară. Pentru prima dată, Rusia a vizat podurile peste râul Nipru care leagă estul de vestul Kievului.

Zelenski a afirmat că Ucraina va reacţiona la schimbarea de tactică a Moscovei, dar nu va viza infrastructura civilă în mod nediscriminatoriu.

„Trebuie să răspundem în orice mod (posibil). Având în vedere atacurile lor asupra sectorului nostru energetic, trebuie să le răspundem lovind sectorul lor energetic. În primul rând, rafinăriile de petrol etc: ceea ce le aduce bani pentru acest război", a declarat Zelenski, în limba engleză. „Dar, desigur, nu vom riposta, la fel ca ei, asupra obiectivelor civile", a adăugat el.

Sprijin din partea Europei

După ce administraţia Trump l-a invitat pe Putin să participe la summitul G20 de la Miami din decembrie şi a discutat acorduri comerciale cu reprezentanţii ruşi, Zelenski a îndemnat Washingtonul să nu normalizeze relaţiile cu Rusia înainte de a asigura revenirea la pace.

Zelenski a declarat că ar fi bucuros să se întâlnească cu Putin pentru discuţii de pace în cadrul G20, dar a avertizat SUA să nu se lase pradă "iluziilor" că Rusia ar înceta pur şi simplu ostilităţile dacă ar prelua controlul asupra Donbasului.

Ucraina nu va mai publica bilanțurile detaliate ale atacurilor rusești cu rachete

„Nu este corect să ne limităm doar la normalizare", a spus Zelenski, îmbrăcat în tricoul său negru caracteristic şi în jacheta de stil militar. Orice reluare a legăturilor economice şi diplomatice cu Occidentul trebuie să vină ca răsplată pentru încetarea ostilităţilor de către Rusia, a spus el: "Pentru că pacea este mai importantă decât orice fel de economie".

Deşi SUA au propus reluarea discuţiilor trilaterale în următoarele săptămâni în Emiratele Arabe Unite, Zelenski a menţionat că încă nu au fost stabilite data şi locul exacte pentru discuţiile la nivel tehnic.

Oficialii ucraineni avertizează că Rusia a stocat sute de rachete balistice în perspectiva unui atac de iarnă preconizat împotriva infrastructurii de electricitate şi apă. Iarna trecută, cea mai grea din acest război, atacurile ruseşti au lăsat zone întinse ale ţării fără electricitate şi încălzire timp de câteva zile la rând.

Încă din vară, Moscova a început, de asemenea, să lanseze zilnic zeci de drone Shahed cu propulsie cu reacţie, rapide şi relativ ieftine, asupra Ucrainei, ale cărei echipe de apărare aeriană s-au confruntat cu dificultăţi în a le contracara, deoarece dronele lor de interceptare erau prea lente pentru a le prinde.

Zelenski a declarat că Ucraina a fost nevoită să se bazeze în mare măsură pe avioanele sale de vânătoare - F-16 şi MiG - pentru a doborî aproximativ 60% dintre dronele ruseşti cu propulsie cu reacţie, dar stocurile de muniţie de 20 mm pentru aceste avioane erau pe cale să se epuizeze.

Kievul lucra de urgenţă la alte soluţii - inclusiv la consolidarea capacităţilor sale de bruiaj electronic, a spus el. În a doua jumătate a lunii octombrie, va primi primul transport de rachete de apărare aeriană mici şi ieftine, capabile să lovească noile drone Shahed.

Săptămâna trecută, Zelenski a declarat că Ucraina dezvoltă cinci modele de noi drone de interceptare capabile să doboare dronele Shahed cu motor cu reacţie. Proaspăt întors de la o întâlnire cu şefii săi din domeniul apărării, el a spus că testele efectuate pe două dintre aceste modele au arătat o rată de succes modestă, de aproximativ 30%.

„Va trebui să extindem producţia", a spus el. „Sper că, cu toate aceste lucruri, cu toate aceste elemente, vom găsi o soluţie", a arătat el.

Ameninţare balistică

Ucraina a anunţat săptămâna aceasta prima utilizare în luptă a propriei rachete balistice, fabricată pe plan intern, FP-7, care are o rază de acţiune de aproximativ 250 de kilometri.

„Să se aştepte la un răspuns”. Putin avertizează Ucraina că a deschis „cutia Pandorei” prin atacurile sale

Zelenski a declarat că a sunat la producătorul Fire Point pentru a face presiuni asupra conducerii să finalizeze un model cu rază de acţiune mai mare, FP-9, despre care compania a afirmat că ar putea lovi Moscova.

„Le-am spus: «Unde este FP-9-ul meu?»", a spus Zelenski, zâmbind. „Avem nevoie de FP-9. Şi FP-9 va fi (gata) în această toamnă, sunt sigur", a mai spus el.

Zelenski a afirmat că valul recent de incursiuni ale dronelor ruseşti şi de atacuri hibride în Europa reprezintă o încercare de a intimida populaţiile europene şi de a submina sprijinul acordat Ucrainei.

Unii lideri europeni încep să înţeleagă acest lucru, a spus el, şi îşi întăresc poziţia.

Rusia susţine că astfel de acuzaţii sunt nefondate şi reprezintă rezultatul unei isterii anti-ruse.

După discuţiile purtate săptămâna aceasta la Bruxelles cu oficialii europeni, Ucraina a deblocat fondurile necesare pentru a comanda dronele de care are nevoie pentru a continua luptele la începutul anului 2027, a declarat Zelenski.

Oficialii ucraineni au elaborat, împreună cu partenerii europeni, planuri pentru a acoperi un deficit de 27 de miliarde de dolari din bugetul de apărare al Kievului pentru acest an.

Planurile implică o combinaţie între realocarea resurselor bugetare proprii ale Ucrainei, asistenţa bilaterală şi utilizarea "creditelor" din cota de anul viitor a unui împrumut UE de 90 de miliarde de euro, a spus Zelenski.

„Vom acoperi (acest deficit). Cred că acesta este, fără îndoială, un mare succes pentru ţara noastră", a afirmat el.

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