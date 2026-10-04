 „Eu aduc banii, tu ai grijă de casă”. Când familia tradițională devine o capcană pentru unul dintre parteneri | adevarul.ro
search
Duminică, 4 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

„Eu aduc banii, tu ai grijă de casă”. Când familia tradițională devine o capcană pentru unul dintre parteneri

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Să rămâi acasă cu copiii, în timp ce partenerul lucrează, poate părea o alegere bună pentru familie. Dar ce se întâmplă după câțiva ani, când unul și-a continuat cariera, are propriul venit și o viață în afara casei, iar celălalt depinde financiar de el și simte că și-a pierdut independența? Mărturia unei mame cu trei copii a stârnit o dezbatere aprinsă în mediul online. Unii i-au reproșat că „ea l-a ales”, alții spun că problema nu este familia tradițională, ci relația dintre cei doi. Specialiștii explică pentru „Adevărul” când o astfel de înțelegere începe să creeze probleme în cuplu.

o mamă un tată și un bebeluș
Când familia tradițională devine o capcană pentru unul dintre parteneri Foto: Pixabay

„Am 31 de ani, 3 copii și am realizat prea târziu că «familia tradițională» e cea mai mare țeapă dată femeilor din România”, începe postarea care a declanșat dezbaterea pe Reddit. Autoarea spune că a renunțat la independența financiară la 23-24 de ani, când a acceptat ca partenerul să aducă banii, iar ea să rămână acasă cu copiii.

După trei copii și șapte ani în afara pieței muncii, descrie însă o realitate foarte diferită de cea pe care și-o imaginase: „Nu mai am identitate. Nu mai sunt persoană, sunt doar «mama» și «femeia de serviciu gratis»”.

Reacțiile au fost împărțite. „Ce trăiești tu acasă nu este o «familie tradițională», ci un mariaj disfuncțional”, i-a răspuns cineva. Un tată cu trei copii a povestit că își petrece weekendurile cu familia, rămâne singur cu cei mici când soția pleacă în vacanțe cu prietenele și că cei doi își fac pe rând timp pentru propriile activități. Alți comentatori au pus întreaga responsabilitate asupra femeii, întrebând de ce și-a ales partenerul respectiv sau de ce a făcut trei copii cu el.

Ce se schimbă după câțiva ani

O astfel de înțelegere nu este problematică prin definiție, explică Denisa Zrobiș, psihoterapeut sistemic. Există familii în care un singur partener are un job plătit, iar celălalt se ocupă de copii și de casă, iar ambii consideră împărțirea echitabilă. Dificultățile apar când rolurile stabilite într-o anumită etapă nu mai pot fi discutate pe măsură ce viața familiei se schimbă.

„Un cuplu nu este o fotografie statică făcută în ziua nunții, ci un sistem viu care se reconfigurează continuu odată cu oamenii din el. Ceea ce funcționează la 24 de ani, cu un singur copil și resurse mari de energie, poate deveni deosebit de apăsător la 31 de ani, cu trei copii, ani întregi de pauză profesională, nopți fragmentate și senzația că întreaga existență a unuia dintre parteneri s-a redus la satisfacerea nevoilor celorlalți”, declară pentru „Adevărul” Denisa Zrobiș, psihoterapeut sistemic.

La rândul său, Alex Dincovici, lector asociat la SNSPA și Universitatea din București, atrage atenția asupra unei diferențe care poate deveni tot mai mare odată cu trecerea anilor.

„Cel care lucrează în afara casei adună vechime, salariu, relații profesionale, inclusiv ani de pensie, și beneficiază de dividende la care celălalt nu are acces. Partenera care rămâne acasă strânge o competență enormă, pe care însă nimeni nu o plătește și nimeni nu o trece în niciun fel de acte. După câțiva ani, diferența nu mai e doar una de roluri, ci de putere și de capacitate de negociere”, explică sociologul.

„Banii noștri” devin „banii mei”

Dezechilibrul nu apare neapărat printr-o ceartă majoră.

„Primele semne pot să apară în limbaj și în lucruri mici. «Banii noștri» devin «banii mei». Partenerul de acasă începe să fie nevoit să ceară voie pentru cheltuieli mărunte. Apare o competiție pe oboseală («eu chiar am muncit azi») care ajunge să macine relația, iar timpul liber dispare doar pentru unul dintre parteneri”, spune Alex Dincovici.

O parte importantă a muncii făcute acasă nici măcar nu poate fi numărată în vase spălate, mese pregătite sau ore petrecute cu copiii. Este vorba și despre programări, cumpărături, serbări, haine, vaccinuri și toate lucrurile pe care cineva trebuie să le anticipeze și să le țină minte.

De ce respingem oameni care ne plac, deși ne dorim o relație. Cum ne dăm seama când merită să acordăm timp unei persoane

„Munca de acasă devine invizibilă tocmai când e făcută bine. În general, lucrurile care țin lumea în funcțiune se văd de-abia atunci când se strică”, continuă Alex Dincovici.

Pentru Denisa Zrobiș, conflictul capătă o altă dimensiune atunci când această contribuție este tratată ca fiind mai puțin valoroasă: „Replica «Dar tu stai acasă» poate durea atât de profund. Ea încetează să mai fie o simplă descriere a statutului profesional și devine un mesaj implicit de devalorizare: «munca ta valorează mai puțin decât a mea». Când un om aude suficient de mult timp că «nu muncește», deși își consumă întreaga energie pentru familie, se instalează sentimentul treptat că nu mai are dreptul să ceară timp personal, resurse, odihnă sau recunoaștere.”

Când dependența financiară devine o problemă

Faptul că unul dintre parteneri nu are venit nu înseamnă automat că există abuz.

„Pragul periculos e momentul în care banii devin instrument de control. Într-o dependență funcțională poți cheltui fără să dai socoteală, dar în una coercitivă fiecare leu devine o lecție despre cine are puterea”, detaliază Alex Dincovici.

Denisa Zrobiș include printre semnalele abuzului economic situațiile în care un partener îi controlează celuilalt cheltuielile, îi ascunde informațiile financiare, decide dacă are voie să lucreze sau îi sabotează încercările de a deveni independent: „Nu faptul că un singur partener câștigă banii este problema, ci modul în care este gestionată puterea în cuplu. Cine decide? Cine are acces la resurse? Cine are libertatea de a spune «nu mai pot»?”

„Tu l-ai ales”

Printre reacțiile la postarea femeii, una dintre cele mai frecvente idei a fost că situația este consecința propriilor alegeri. „Cine te-a pus să faci 3 copii cu el?”, a întrebat un comentator. Altul i-a reproșat că situația pe care o reclamă este „suma deciziilor tale repetate”.

„Avem nevoie să credem că oamenii primesc ceea ce merită, pentru că asta ne liniștește și ne spune că nouă nu ni se poate întâmpla. Mai există și tendința de a explica suferința altora prin caracterul lor, și nu prin situația în care se află”, explică Alex Dincovici.

Denisa Zrobiș atrage, la rândul său, atenția că alegerile făcute la începutul unei relații nu pot anticipa toate schimbările care vor urma.

„Un copil, și cu atât mai mult trei, schimbă timpul disponibil, somnul, identitatea, cariera, corpul și modul în care partenerii se raportează unul la celălalt. A spune «trebuia să-ți dai seama de la început» este o concluzie comodă din exterior, dar nerealistă: oamenii nu pot anticipa la 23 de ani cum se vor simți la 31 de ani, după ani de izolare și presiune cronică”, adaugă specialista.

Cum poate funcționa o familie cu un singur venit

Echitatea nu presupune ca fiecare să spele exact jumătate dintre vase sau să petreacă același număr de minute cu copiii.

„Primul lucru de negociat sunt banii proprii. Aici nu vorbim despre o sumă cerută de la celălalt, ci despre bani care intră automat într-un cont personal și pentru care nu trebuie să dai socoteală. Felul în care circulă banii în cuplu contează la fel de mult precum suma”, spune Alex Dincovici.

De ce ne îngrășăm mai ușor când vine frigul. Greșelile care ne sabotează silueta toamna și iarna

La acestea adaugă economiile pentru partenerul care rămâne acasă, timpul liber garantat, împărțirea unor domenii întregi de responsabilitate și un plan pentru eventuala revenire pe piața muncii.

Pentru Denisa Zrobiș, problema centrală rămâne posibilitatea ca înțelegerea inițială să fie schimbată atunci când nu mai funcționează: „Aici este diferența dintre un rol și o capcană: rolul poate fi renegociat, capcana nu.”

„Un parteneriat echitabil nu presupune o împărțire contabilă de 50/50 a fiecărei sarcini din casă, ci menținerea unui sentiment că amândoi muncesc pentru aceeași familie și că niciunul nu cumpără, prin venitul său, dreptul de a deveni șeful celuilalt”, conchide ea.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Gest scandalos pe scenă: Un cunoscut trapper a fost filmat în timp ce urina în timpul unui concert
digi24.ro
image
Cum a eșuat execuția Christei Pike și ce se va întâmpla după ce a supraviețuit injecției letale
stirileprotv.ro
image
George Simion, anunț-BOMBĂ despre Călin Georgescu. Mesaj de ultimă oră
gandul.ro
image
Dezvăluire BOMBĂ în cazul zborului FlyDubai! Copilotul, CONCEDIAT anterior din cauza opiniilor extremiste
mediafax.ro
image
“Căderea mentală a Regelui Gică Hagi”. Daniel Șendre, licențiat în neuroscience, explică unde a greșit psihologic selecționerul României cu Polonia
fanatik.ro
image
O lună octombrie mai caldă decât de obicei ar putea prevesti o iarnă grea pentru Europa: ce arată prognozele meteorologilor
libertatea.ro
image
„Sullivan vs Sullivan”. De ce crede Trump că un profesor pensionat din Alaska face parte dintr-un complot împotriva președinției sale
digi24.ro
image
FRF, anunț oficial după dezastrul din Polonia: „Au părăsit azi cantonamentul României”
gsp.ro
image
"Împăratul" a fost la înmormântare și imaginile fac înconjurul lumii: "E prima dată când văd așa ceva"
digisport.ro
image
Cum se prepară magiunul de prune fără zahăr. Rețeta tradițională pas cu pas
click.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Incendiu puternic la o hală de vopsea şi diluant din Vâlcea. Momentul în care flăcările cuprind clădirea
observatornews.ro
image
Vine iarna în România! Meteorologii anunță ninsori începând cu 13 octombrie
cancan.ro
image
Ministerul muncii, anunț despre ajutoarele la pensie în 2026. Ce se întâmplă cu banii de pe cardul de alimente
newsweek.ro
image
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
prosport.ro
image
Cine poate fi președinte de bloc, potrivit legii. Nu orice locatar poate ocupa această funcție
playtech.ro
image
Mitică Dragomir dezvăluie discuția avută cu Gică Hagi: “Răzvan Burleanu i-a tras batista prin gură!”
fanatik.ro
image
Lista „orașelor moarte" din România. „Casele se iau pe nimic”
ziare.com
image
Georgina Rodriguez, dezlănțuită: "Nu știu cum poate acest om să îi poarte numele lui Hristos"
digisport.ro
image
Valentin Sanfira a trecut la cratiță. Cum pregătește varza călită: „A ieșit foarte gustoasă”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată noua casă a Andreei Popescu. A dat lovitura cu un super penthouse, în zona de fițe a Capitalei. Este imens, iar fiecare copil va avea camera lui: Maica Domnului, îți mulțumesc! / VIDEO
romaniatv.net
image
Primești bani de la părinți, prieteni sau rude? Când poate cere ANAF explicații și în ce situație se aplică impozitul de 70%
mediaflux.ro
image
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
gsp.ro
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
„Era să murim într-un buncăr!” Aventură de coșmar pentru un grup de tineri în Croația. Ce descoperire macabră au făcut
click.ro
image
Cât costă lemnele de foc în America? O româncă din Pennsylvania a dezvăluit prețul: „O mașină plină”
click.ro
image
Ce a făcut Romanița Iovan chiar de ziua ei, la 62 de ani. A sărbătorit alături de fiul său: „Am primit cel mai frumos dar”
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
moza jpg
A devenit mai puternică acum, după moartea soțului! Șeica Moza e un adevărat fenomen al lumii arabe
okmagazine.ro
Mormântul tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit la Ordășei
Un mormânt tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit de arheologi la Ordășei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Premieră la Insula Iubirii! Fetele au văzut imagini din vila băieților. Bianca, reacție nervoasă: „Vă arăt eu show!”
image
„Era să murim într-un buncăr!” Aventură de coșmar pentru un grup de tineri în Croația. Ce descoperire macabră au făcut

OK! Magazine

image
Prințesa Charlene, o bijuterie din cap până-n picioare la dineul de stat de la Palat. Cerceii Gypsy au un preț exorbitant