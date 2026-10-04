 Zeci de mii de oameni au protestat la Seul împotriva președintelui Lee Jae-Myung. Ce-i reproșează opoziția? | adevarul.ro
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Zeci de mii de oameni au protestat la Seul împotriva președintelui Lee Jae-Myung. Ce-i reproșează opoziția?

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La Seul au avut loc mitinguri de amploare organizate de partidele de opoziție împotriva politicii președintelui Coreei de Sud, Lee Jae-myung, pe care protestatarii l-au acuzat de legături cu Coreea de Nord, de subminarea securității naționale, de corupție, de distrugerea sistemului juridic și de deteriorarea generală a nivelului de trai al cetățenilor, precum și au cerut tragerea sa la răspundere, informează agenția Yonhap.

Proteste antiguvernamentale la Seul
Proteste antiguvernamentale la Seul Foto: X@KoreansWithIL

Cel mai mare miting a început după-amiaza pe bulevardul Sejong, în zona Gwanghwamun, la inițiativa Partidului Libera Unificare, apropiat de pastorul conservator Jun Kwang-hoon. Potrivit estimărilor neoficiale ale poliției, citate de Yonhap, au participat circa 28.000 de persoane. Organizatorii anunțaseră că se așteaptă la până la 50.000.

Protestatarii purtau steaguri sud-coreene și americane și pancarte care cereau demisia lui Lee. Unii scandau „Yoon din nou", în sprijinul fostului președinte Yoon Suk-yeol, iar alții „Fraudă electorală". Manifestanții au acuzat administrația Lee că subminează democrația liberală și alianța cu SUA. Printre revendicări s-au numărat investigarea exploziei minelor nord-coreene din zona demilitarizată (DMZ), eliminarea regimului fără vize pentru cetățenii chinezi, renunțarea la reforma academiilor militare și demisia ministrului apărării. După miting, o parte dintre participanți au mărșăluit prin centrul capitalei.

Mitingul principalului partid de opoziție

Un alt protest important a fost organizat de Partidul Puterii Poporului (PPP), (conservator) una dintre cele două mari formațiuni politice ale țării. Partidul a numit evenimentul „miting național pentru condamnarea regimului Lee Jae-myung, refacerea bunăstării cetățenilor și apărarea securității naționale".

PPP susține că a adunat circa 200.000 de oameni. Potrivit Yonhap și altor publicații, care citează estimări neoficiale ale poliției, numărul real a fost de aproximativ 9.000–10.000. La eveniment au participat aproape 70 de parlamentari de opoziție, conduși de liderul partidului, Jang Dong-hyuk.

„În doar un an și jumătate de guvernare a lui Lee Jae-myung, Republica Coreea a devenit un iad. Imobiliarele, bunăstarea cetățenilor, economia, securitatea națională și ordinea publică, toate sunt un iad. Întreaga Republică Coreea a ajuns ostatică din cauza unui singur om, Lee Jae-myung. Dacă lăsăm lucrurile așa, întreaga națiune va deveni ostatica liderului nord-coreean Kim Jong-un", a spus Jang în discursul său.

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Liderul PPP a afirmat că președintele nu poate sta în fața Coreei de Nord și că ar fi prins în capcana unor legături financiare ilegale cu aceasta, de care este suspectat. Lee nu a fost însă acuzat oficial în acest sens, iar afirmațiile aparțin opoziției. Jang l-a acuzat, de asemenea, că distruge sistemul juridic printr-o reformă care limitează atribuțiile procuraturii în anchete, și a criticat intenția de a numi un procuror special care să anuleze acuzațiile aduse chiar lui Lee. Înainte de a deveni președinte, Lee fusese inculpat în mai multe dosare, inclusiv pentru corupție și abuz de putere.

PPP l-a mai acuzat pe președinte că ar fi confiscat terenuri de la oameni sub pretextul unor măsurători topografice pe terenuri agricole. Pe pancartele participanților scria, printre altele: „Inspectarea arbitrară a terenurilor agricole, asta e Coreea de Nord?" și „Dezastru de securitate! Diplomație pro-nord-coreeană! Jos Lee Jae-myung!".

Explozia din zona demilitarizată

Securitatea țării a fost unul dintre temele centrale ale protestelor. La 21 septembrie, mine nord-coreene au explodat în DMZ, iar trei militari sud-coreeni au fost răniți, doi dintre ei grav. Opoziția l-a criticat pe Lee pentru că, în discursul de Ziua Forțelor Armate, a numit evenimentul „un incident regretabil", și acuză autoritățile că au reacționat prea blând față de Phenian. Un alt lider al PPP a remarcat că Lee nu a menționat nicio dată posibila implicare a Coreei de Nord.

Opoziția contestă și reforma procuraturii promovată de administrație și planurile de a crește numărul judecătorilor Curții Supreme, pe care le consideră instrumente în interesul politic al președintelui. Guvernul respinge aceste acuzații.

Reacția partidului de guvernământ

Partidul Democrat, al doilea mare partid al țării, a criticat mitingul PPP, pe care l-a descris drept un eveniment menit să îmbunătățească imaginea lui Jang Dong-hyuk. Democrații au pus sub semnul întrebării dacă un asemenea protest, în ajunul auditului parlamentar al instituțiilor guvernamentale programat săptămâna viitoare, „servește interesului public".

Pe fondul protestelor, poliția a închis temporar o parte din străzile centrale ale Seulului. Prim-ministrul Han Seong-suk a făcut apel la solidaritate socială și a spus că guvernul se va concentra pe stabilitate, crearea de locuri de muncă și sprijinirea veniturilor cetățenilor.

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