Negocierile de pace SUA-Rusia includ și o tranzacție de miliarde de dolari cu activele Lukoil, potrivit New York Times

Discuțiile dintre administrația americană și Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina s-au extins și asupra unei tranzacții petroliere de mai multe miliarde de dolari. Aceasta ar putea avantaja oameni de afaceri din Orientul Mijlociu legați de principalii emisari ai președintelui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, potrivit publicației New York Times.

Negocierile SUA-Rusia privind Ucraina vizează și portofoliul internațional al Lukoil

Tranzacția are nevoie de aprobarea oficială atât a guvernului american, cât și a Kremlinului. Ea vizează portofoliul internațional al Lukoil, al doilea mare producător de petrol din Rusia. Printre activele aflate în discuție se numără concesiuni petroliere în Camerun și Irak, mari rafinării europene din Bulgaria și România și rețele extinse de benzinării din Europa și din SUA, inclusiv în statul New Jersey.

Din consorțiul care încearcă să finalizeze achiziția face parte omul de afaceri american Todd Boehly, care a donat 2 milioane de dolari unor organizații politice ce îl sprijină pe Trump. Alături de el se află două grupuri de investiții din Orientul Mijlociu, care au avut anterior legături comerciale cu Jared Kushner, ginerele lui Trump sau cu familia Witkoff, și o entitate afiliată guvernului american. Negocierile durează de câteva luni și au fost descrise de opt persoane familiarizate cu desfășurarea lor.

New York Times precizează că nu există indicii că Kushner sau Witkoff ar obține personal profit din acord.

Mingea e la Washington și la Moscova

Vladimir Putin a adus în discuție vânzarea în cadrul unei întâlniri confidențiale la Kremlin cu Witkoff și Kushner, pe 5 septembrie, susțin trei persoane informate despre discuții. Liderul rus ar fi propus tranzacția ca modalitate concretă de a arăta elitei de afaceri și opiniei publice din Rusia că o colaborare comercială normală cu SUA rămâne posibilă.

Negociatorii americani au răspuns că vor sprijini demersul. Ei văd în acest „pod comercial" un instrument pentru a construi relații constructive cu Moscova și, în același timp, pentru a împinge în jos prețurile internaționale ale petrolului.

Pentru potențialii cumpărători, aprobarea autorităților americane ar aduce un câștig financiar important. Ea ar duce la ridicarea sancțiunilor americane asupra activelor și ar crește imediat valoarea acestora pe piață.

Lukoil este formal o companie privată, listată la bursă. La Moscova, însă, deciziile privind vânzările sale strategice sunt considerate în general ca depinzând direct de Putin. Tranzacția depinde, așadar, de decizii politice ale lui Trump și Putin.

Discuțiile se potrivesc cu declarațiile publice ale lui Trump, care vede în Rusia o mare oportunitate economică și a prezentat-o drept un cadru menit să stimuleze pacea. Inițiativa readuce în atenție și interesele de afaceri apropiate lui Trump, inclusiv firma de criptomonede World Liberty Financial, cofondată de Witkoff. Printre investitorii acesteia se numără și unul care deține o participație în consorțiul interesat de Lukoil.

Fondul comun SUA-Ucraina a anunțat prima investiție în minerale critice

Pe de altă parte, Fondul comun de investiții pentru reconstrucție al SUA și Ucrainei (URIF) a prezentat pe 2 octombrie mai multe proiecte, între care prima tranzacție din domeniul mineralelor critice, încheiată cu compania ucraineană BGV Group Management.

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Ucraina a semnat în aprilie 2025, la inițiativa președintelui Trump, așa-numitul „acord pentru minerale" cu SUA. Acesta a creat un fond comun de investiții în Ucraina și oferă Statelor Unite acces preferențial la proiecte de investiții din această țară. Fondul este unul dintre mai multele aranjamente bilaterale de investiții create de Kiev de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei și și-a extins între timp domeniul de activitate dincolo de minerale.

Proiectul, așteptat de mult, prevede ca URIF să dezvolte împreună cu BGV Group, firmă fondată de miliardarul ucrainean Hennadii Butkevici, o „platformă comună de investiții". Aceasta urmează să construiască „un portofoliu divers de proiecte miniere aflate într-un stadiu incipient" în Ucraina. Inițial, accentul va fi pus pe identificarea de zăcăminte de pământuri rare, beriliu și zirconiu, potrivit URIF.

Comunicatul fondului nu a precizat valoarea investiției. Reuters, citând un înalt oficial american, a scris că tranzacția se ridică la aproximativ 30 de milioane de dolari.

Două investiții în energie înaintea iernii

Alte două investiții noi vizează proiecte energetice, înaintea unei noi ierni dificile, în care Rusia este așteptată să lovească din nou infrastructura energetică.

Potrivit Reuters, prima se adaugă unui împrumut de 85 de milioane de euro (97 de milioane de dolari), anunțat anterior, acordat celei mai mari companii private de energie din Ucraina, DTEK, pentru un proiect important de stocare a energiei în baterii. Investiția oferă și „acces la capital în cazul unor avarii".

DTEK a deschis în septembrie anul trecut instalația de stocare, împreună cu firma americană Fluence Energy, care a furnizat 698 de baterii Gridstack. Împreună, bateriile formează un sistem de 200 de megawați, capabil să alimenteze 600.000 de locuințe ucrainene timp de două ore. Sistemul reduce riscul de pene de curent și ajută la stabilizarea rețelei în regiunile Kiev și Dnipropetrovsk.

URIF va participa separat la o investiție de capital într-o platformă de cogenerare (energie electrică și termică), destinată construirii și exploatării unor „hub-uri energetice la scară comunitară". Acestea ar urma să restabilească alimentarea cu energie a locuințelor afectate de atacurile rusești asupra sistemului energetic.

Oleksii Sobolev, adjunctul șefului Biroului Prezidențial al Ucrainei, a declarat că noile investiții dau „încredere investitorilor în Ucraina". „Vrem să vedem mai multe companii ucrainene dezvoltându-se prin acest parteneriat și creând noi oportunități pentru economia ucraineană", a adăugat el.

Secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a spus că investițiile „reprezintă continuarea materializării viziunii din spatele acordului inovator" din aprilie 2025. Finanțarea totală pentru noile investiții este de aproximativ 70 de milioane de dolari, au declarat oficialii.

În primii 10 ani de la intrarea în vigoare a acordului, toate profiturile fondului vor fi reinvestite direct în Ucraina. Asistența militară americană ar putea fi, de asemenea, considerată contribuție la fond.