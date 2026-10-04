 Liderul cecen Ramzan Kadîrov a fost decorat de Putin cu gradul de general de armată cu 4 stele. Are toate șansele să ajungă mareșal | adevarul.ro
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Liderul cecen Ramzan Kadîrov a fost decorat de Putin cu gradul de general de armată cu 4 stele. Are toate șansele să ajungă mareșal

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Vladimir Putin l-a numit, prin decret prezidențial, general de armată (4 stele) pe liderul cecen Ramzan Kadîrov. În cadrul unei ceremonii, șeful Gărzii Naționale a Rusiei, Viktor Zolotov, i-a oferit lui Kadîrov o beretă vișinie.

Vladimir Putin și Ramzan Kadîrov
Vladimir Putin și Ramzan Kadîrov Foto: Profimedia

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a fost decorat cu gradul de General de Armată prin decret al lui Vladimir Putin. 

„Prin decretul președintelui Federației Ruse, se acordă titlul militar onorific de ofițer Superior, General al Armatei, eroului Federației Ruse, General-colonel Ramzan Ahmatovici Kadîrov. De asemenea, o beretă vișinie este acordată Eroului Federației Ruse, generalul de armată Ramzan Akhmatovici Kadîrov”, a anunțat gazda ceremoniei de la Kremlin.

Gradul de general de armată, cu 4 stele, este cel mai mare grad militar în armata rusă după cel de Mareșal al Federației Ruse. Bereta maro este considerată cea mai înaltă însemnă a forțelor speciale ale Rosgvardiei. Personalul militar își confirmă dreptul de a o purta prin teste de calificare, inclusiv teste fizice, de arme de foc și de competență tactică, scrie The Moscow Times.

De asemenea, bereta vișinie e considerată cea mai înaltă distincție a Gărzii Naționale a Rusiei.

În armata rusă au dreptul să poarte bereta vișinie doar militarii care au trecut teste riguroase de intrucție fizică, trageri în poligon și exerciții tactice.

Administrația liderului cecen a declarat că promovarea lui Kadîrov la gradul de general de armată și acordarea unei berete maro reprezintă „o recunoaștere a serviciilor sale remarcabile aduse Patriei, a multor ani de muncă curajoasă și a slujirii altruiste aduse Patriei”.

Kadîrov a fost numit general-maior în 2020 de către Putin, și 2 ani mai târziu, a primit gradul de general-locotenent. Anterior, Putin l-a făcut pe Kadîrov Erou al Rusiei, Ordinul „Merit pentru Patrie”, gradul III.

În iulie 2020, Kadîrov a primit gradul de general-maior (o stea). În aprilie 2022, Putin i-a acordat lui Kadîrov titlul de general-locotenent (2 stele), iar 6 luni mai târziu, în octombrie, l-a făcut general-colonel (3 stele). Anterior, același Putin l-a decorat pe Kadîrov cu titlul de Erou al Rusiei, Ordinul de Merit pentru Patrie, gradul III, Ordinul Curajului, Ordinul de Onoare și alte distincții.

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