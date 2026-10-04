Cât câștigă fotbaliștii lui Gică Hagi după dezastrul din Nations League

România a încheiat această săptămână dezastruoasă din Nations League cu 12 goluri primite în doar trei partide. În șapte zile, echipa națională a pierdut cu Suedia, 1-2, cu Bosnia și Herțegovina, 2-4, iar apoi a fost zdrobită de Polonia, 0-6.

Debut rușinos pentru România, În Liga Națiunilor Foto: Facebook @echipanationala

Dincolo de rezultate, prestațiile jucătorilor au ridicat o problemă și mai serioasă: atitudinea. În special la Varșovia, România a părut lipsită de reacție, iar diferența de scor a alimentat criticile venite din toate direcțiile. La scurt timp după eșecul cu Polonia, mai multe voci cunoscute din fotbalul românesc au vorbit despre situația naționalei. Adrian Mutu, Mihai Stoica, Marius Șumudică și Cosmin Contra au avut reacții critice și au susținut că sunt necesare schimbări pentru ca echipa să poată ieși din această perioadă.

Salariu de milioane de euro și prestații de doi bani

În acest context, apar și cifre care contrastează puternic cu ceea ce s-a văzut pe teren. Potrivit Fanatik, dintre cei 30 de jucători utilizați în această perioadă, nouă sunt milionari în euro și au venituri anuale de cel puțin un milion de euro. Astfel, discuția nu se mai rezumă doar la cele trei înfrângeri. Diferența dintre nivelul financiar al unora dintre jucători și prestațiile arătate la națională a devenit un nou motiv clar de nemulțumire.

Lista veniturilor arată că diferențele dintre fotbaliști sunt destul de mari. Alți 10 jucători din lot au salarii anuale cuprinse între 500.000 și 999.999 de euro, în timp ce 11 dintre ei câștigă sub pragul de 500.000 de euro pe sezon.

Cifrele nu sunt însă publicate oficial în toate cazurile. O parte provin din informații disponibile public, în timp ce alte salarii reprezintă estimări realizate pe baza pieței și a datelor despre contractele jucătorilor. Fotbaliștii și cluburile nu sunt obligați să facă publice aceste sume, astfel că valorile prezentate trebuie privite ca estimări acolo unde nu există date oficiale, conform sursei citate anterior. Dacă sunt adunate toate veniturile estimate, cei 30 de internaționali ajung la aproximativ 23 de milioane de euro pe an. Suma este cu atât mai impresionantă dacă este pusă în contextul veniturilor obișnuite din România, unde mulți oameni trăiesc cu salarii de aproximativ 4.000 de lei pe lună.

Cei 30 de jucători și debutul catastrofal în Nations League:

Andrei Coubiș (Lincoln City) – 243 minute – 550.000 euro pe an (net)

Ionuț Radu (Celta Vigo) – 180 minute – 1,03 milioane euro pe an (net)

Virgil Ghiță (Hannover 96) – 180 minute – 360.000 euro pe an (net)

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) – 180 minute – 1,03 milioane euro pe an (net)

Daniel Bîrligea (Frosinone ) – 180 minute – 800.000 euro pe an (net)

Răzvan Marin (AEK Atena) – 159 minute – 1 milion euro pe an (net)

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – 157 minute – 240.000 euro pe an (net)

Dennis Man (PSV Eindhoven) – 155 minute – 1,6 milioane euro pe an (net)

Tudor Băluță (Universitatea Craiova) – 135 minute – 240.000 euro pe an (net)

Ianis Hagi (Alanyaspor) – 134 minute – 800.000 euro pe an (net)

Radu Drăgușin (Fiorentina) – 112 minute – 2,8 milioane euro pe an (net)

Louis Munteanu (D.C. United)– 112 minute – 720.000 euro pe an (net)

Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) – 110 minute – 240.000 euro pe an (net)

Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor) – 95 minute – 1,2 milioane euro pe an (net)

Vlad Dragomir (Pafos) – 92 minute – 600.000 euro pe an (net)

Matei Ilie (Kasimpașa) – 90 minute – 200.000 euro pe an (net)

Lisav Eissat (Bristol City) – 90 minute – 800.000 euro pe an (net)

Otto Hindrich (Legia Varșovia) – 90 minute – 300.000 euro pe an (net)

Andrei Burcă (Yunnan Yukun)– 81 minute – 1,2 milioane euro pe an (net)

Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo) – 74 minute – 3 milioane euro pe an (net)

Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) – 45 minute – 540.000 euro pe an (net)

Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) – 45 minute – 800.000 euro pe an (net)

Olimpiu Moruțan (Rapid București) – 25 minute – 480.000 euro pe an (net)

David Matei (Universitatea Craiova) – 25 minute – 90.000 euro pe an (net)

Florin Tănase (Omonia Nicosia) – 23 minute – 500.000 euro pe an (net)

Andrei Borza (Corum) – 23 minute – 500.000 euro pe an (net)

Bogdan Racovițan (Rakow) – 23 minute – 360.000 euro pe an (net)

Marius Marin (Al Nasr) – 23 minute – 1,2 milioane euro pe an (net)

Cătălin Cîrjan (Dinamo București) – 12 minute – 156.000 euro pe an (net)

Tony Strata (Vitoria Guimaraes) – 9 minute – 90.000 euro pe an (net)

În total, salariile nete estimate ale jucătorilor ajung la 23.426.000 de euro pe an, adică aproximativ 23,43 milioane de euro anual. O parte importantă din această sumă este asigurată de fotbaliștii care depășesc pragul de 1 milion de euro net pe an.

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Jucătorii cu cele mai mari venituri din lotul României:

Ionuț Radu (Celta Vigo) – 180 minute – 1,03 milioane €/an net

Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) – 180 minute – 1,03 milioane €/an net

Răzvan Marin (AEK Atena) – 159 minute – 1 milion €/an net

Dennis Man (PSV Eindhoven) – 155 minute – 1,6 milioane €/an net

Radu Drăgușin (Fiorentina) – 112 minute – 2,8 milioane €/an net

Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor) – 95 minute – 1,2 milioane €/an net

Andrei Burcă (Yunnan Yukun) – 81 minute – 1,2 milioane €/an net

Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo) – 74 minute – 3 milioane €/an net

Marius Marin (Al Nasr) – 23 minute – 1,2 milioane €/an net.

Jucătorii care obțin între 500.000 de euro și 800.000 de euro pe an:

Andrei Coubiș (Lincoln City) – 243 minute – 550.000 €/an net

Daniel Bîrligea (Frosinone) – 180 minute – 800.000 €/an net

Ianis Hagi (Alanyaspor) – 134 minute – 800.000 €/an net

Louis Munteanu (D.C. United) – 112 minute – 720.000 €/an net

Vlad Dragomir (Pafos) – 92 minute – 600.000 €/an net

Lisav Eissat (Bristol City) – 90 minute – 800.000 €/an net

Darius Olaru (Union Saint-Gilloise) – 45 minute – 540.000 €/an net

Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) – 45 minute – 800.000 €/an net

Florin Tănase (Omonia Nicosia) – 23 minute – 500.000 €/an net

Andrei Borza (Corum) – 23 minute – 500.000 €/an net.

Cine cîștigă venituri de sub 500.000 de euro pe an: