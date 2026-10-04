 Fost premier rus: Putin știe că invadarea Ucrainei a fost o „greșeală”. „A crezut rapoartele serviciilor sale de securitate” | adevarul.ro
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Fost premier rus: Putin știe că invadarea Ucrainei a fost o „greșeală”. „A crezut rapoartele serviciilor sale de securitate”

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Mihail Kasianov, premierul Rusiei în perioada 2000-2004, a declarat într-un interviu pentru AFP că în opinia sa, Putin știe că a comis o „greșeală” prin decizia de a invada Ucraina în urmă cu patru ani și jumătate, dar că va continua pe strategia stabilită.

Mihai Kasianov
Mihai Kasianov, fost premier rus Foto: X/650

Fostul premier al Rusiei în perioada 2000-2004, Mihai Kasianov, a declarat într-un interviu pentru AFP că în opinia sa, președintele rus Vladimir Putin înțelege faptul că a comis o greșeală invadând Ucraina în 2022, dar că va continua pe calea pe care a stabilit-o.

El a subliniat că liderul de la Kremlin nu este pregătit să negocieze încetarea războiului din Ucraina, scrie Mediafax.

„A comis o greșeală pe care nu se poate hotărî să o recunoască. El a crezut rapoartele serviciilor sale de securitate potrivit cărora Ucraina era slabă”, a spus Kasyanov pentru AFP.

În interviul acordat sursei citate, Kasyanov a atras atenția asupra faptului că iarna care va veni ar putea fi dură pentru Ucraina și a lansat un apel către țările occidentale de a furniza Kievului rachete interceptoare Patriot, pentru a face față atacurilor aeriene rusești.

„Putin își freacă mâinile de bucurie”

Fostul premier al Rusiei nu este convins că războiul s-ar putea încheia anul viitor, pentru că Putin este încurajat de prețurile ridicate ale petrolului, generate de conflictul dintre SUA și Iran. De asemenea, el a mai spus că liderul rus este determinat să continue lupta și pe fondul dezacordurilor dintre SUA și Europa cu privire la modul de abordare a Kremlinului în ceea ce privește Ucraina.

„Putin, desigur, își freacă mâinile de bucurie. El crede în mod clar că poate continua războiul fără a face nicio concesie. Și este convins că el câștigă un război de uzură împotriva Ucrainei”, a afirmat Kasianov în interviul pentru AFP.

Care e cea mai mare greșeală a Occidentului

Kasianov a comentat și afirmațiile făcute de Putin în această săptămână, potrivit cărora Rusia ar lua în considerare utilizarea tuturor tipurilor de arme în cazul în care exclava sa din Kaliningrad ar fi atacată.

Fostul premier rus a atras atenția că țările occidentale nu trebuie să se lase intimidate de Putin și a menționat și care este cea mai mare greșeală pe care Occidentul o face.

„Cea mai mare greșeală a Occidentului și a europenilor este că le este prea frică de Putin. El nu este atât de puternic pe cât pare. Putin se teme de butonul nuclear mai mult decât mulți europeni”, a declarat Kasianov, potrivit AFP.

El a continuat spunând că Putin intensifică atacurile hibride pentru a determina Occidentul să ia măsuri pe care le-ar putea apoi exploata.

„Este un provocator. Singurul mod de operare pe care îl înțelege este cel pe care l-a învățat la academia KGB. Mi-a spus-o chiar el”, a spus fostul premier rus.

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