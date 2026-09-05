Derby incendiar în Capitală. Dinamo o bate pe FCSB, într-un duel cu eliminări, ratări și gol anulat

Dinamo s-a impus cu 2-1 în fața celor de la FCSB, în derby-ul etapei a 7-a din Superliga. Partida a fost una extrem de tensionată, cu faze controversate, mai multe verificări la VAR și două eliminări.

Dinamo-FCSB, derby-ul etapei #8 Foto: Sportpictures

Derby-ul a început echilibrat, însă Dinamo a fost echipa care a avut inițiativa în primele minute. „Câinii” au pus presiune și au avut prima mare ocazie în minutul 7, când Karamoko a șutat puternic de la aproximativ 15 metri, dar Târnovanu a respins. Câteva minute mai târziu, Musi a scăpat de Dawa și a ajuns față în față cu portarul FCSB-ului, însă nu a reușit să finalizeze.

Derby-ul s-a încins serios după minutul 20

Korenica a avut o intervenție asupra lui Cîrjan la marginea careului, iar Kovacs a fost chemat la VAR pentru a verifica faza. După ce a revăzut imaginile, arbitrul a stabilit că nu a fost fault și a anulat atât lovitura liberă, cât și cartonașul galben. Tensiunea a crescut și mai mult câteva minute mai târziu. În timp ce Kovacs analiza faza la VAR, Duarte l-a lovit pe Mărginean, iar arbitrul a consultat din nou imaginile. Fundașul FCSB-ului a fost eliminat direct cu cartonaș roșu.

Imediat după eliminare, FCSB a primit penalty, în urma unui duel între Opruț și Boutoutaou. Kovacs a fost însă chemat din nou la monitor și, după ce a revăzut faza, a revenit asupra deciziei și a anulat lovitura de pedeapsă. Dinamo a profitat de superioritatea numerică și a deschis scorul în minutul 36. Armstrong a executat o lovitură liberă, iar Pascual a apărut în fața porții și a trimis mingea în plasă. FCSB a reușit să înscrie înainte de pauză prin Garita, cu un șut spectaculos în vinclu, dar reușita a fost anulată pentru un fault comis în atac asupra lui Pascual. Astfel, Dinamo a intrat la cabine în avantaj, 1-0, după o primă repriză extrem de agitată.

Târnovanu, intervenții salvatoare

Prima ocazie importantă a părții secunde a venit în minutul 47, când Stoian a reluat cu capul din centrarea lui Garita, însă mingea a trecut peste poarta lui Dinamo. În minutul 59, gazdele au fost aproape de gol, dar Târnovanu a intervenit și a trimis în corner un șut expediat la colțul scurt.

O nouă șansă pentru FCSB a apărut în minutul 67. Pădurariu a pătruns pe partea stângă și a șutat puternic spre colțul scurt, dar portarul lui Dinamo a respins din nou în corner. Patru minute mai târziu, Târnovanu a fost pus la încercare și de Verreth, care a trimis un șut de la distanță. Goalkeeperul FCSB-ului a reușit să scoată mingea de sub transversală.

Dinamo a dat lovitura în minutul 78 și s-a desprins la 2-0. Martin Pascual a reluat cu capul după un corner, iar mingea a fost deviată decisiv de Ofri Arad și a ajuns în poartă. FCSB a redus diferența în minutul 84. David Miculescu a înscris cu un șut spectaculos de la distanță, trimis cu dreptul la colțul lung, și a reaprins speranțele roș-albaștrilor.

Finalul a fost unul incendiar

În minutul 86, Dinamo a primit penalty după ce Târnovanu l-a atins cu mâna pe piept pe Zandbergen, după ce atacantul trecuse de portar. Armstrong a executat lovitura de la 11 metri, însă Târnovanu a ghicit execuția și a apărat în minutul 87. În prelungiri, Cîrjan a văzut al doilea cartonaș galben pentru simulare și a fost eliminat. Dinamo a rezistat până la fluierul final și a câștigat derby-ul cu FCSB, scor 2-1.