Cum pierzi mii de euro cu o mașină fără să-ți dai seama. Modelele care se depreciază cel mai rapid în România

Când cumpără o mașină, șoferii se uită de obicei la prețul de achiziție, dotări, consum sau rata lunară. Există însă un cost care începe să crească chiar din momentul în care mașina părăsește showroomul: deprecierea.

Mașinile de lux se depreciază rapid Foto: arhivă

Iar diferențele dintre modele pot fi foarte mari. Potrivit unui studiu realizat de carVertical, unele dintre mașinile analizate în România au pierdut peste 60% din valoare în primii cinci ani. În cazul unui Opel Astra, deprecierea medie a ajuns la 65%.

Pentru un automobil cumpărat cu 20.000 de euro, o depreciere de 65% ar însemna, teoretic, o pierdere de 13.000 de euro din valoare în cinci ani. Mașina ar mai valora aproximativ 7.000 de euro, dacă procentul s-ar aplica direct prețului inițial.

Nu toate mașinile se comportă însă la fel. Cererea de pe piața second-hand, costurile de întreținere, marca, tehnologia și tipul de propulsie pot schimba semnificativ valoarea unui automobil după câțiva ani.

Opel Astra, cea mai accentuată depreciere dintre modelele analizate în România

Studiul arată că, în România, cele mai mari deprecieri dintre modelele analizate au fost înregistrate la Opel Astra, Opel Insignia, Fiat Tipo, Peugeot 308 și Renault Talisman.

Opel Astra a pierdut în medie 65% din valoare în primii cinci ani, în timp ce Opel Insignia s-a depreciat cu 63,4%. Fiat Tipo a înregistrat o depreciere de 61,1%, Peugeot 308 de 61%, iar Renault Talisman de 60,1%.

Asta înseamnă că, pentru o mașină cumpărată cu 20.000 de euro, o depreciere de 60% ar echivala cu o pierdere de 12.000 de euro din valoarea inițială.

„Există multe vehicule care par a fi o afacere foarte avantajoasă la prima vedere. Acestea atrag cumpărătorii cu funcții numeroase, dotări generoase și un preț decent. Cu toate acestea, există un cost ascuns la care puțini șoferi se opresc să se gândească și anume faptul că unele mașini își pierd valoarea mult mai repede decât altele. Din păcate, dacă achiziționați un model care se depreciază rapid și doriți să îl vindeți ulterior, trebuie să fiți pregătiți pentru pierderi financiare semnificative”, spune Matas Buzelis, expert în piața auto din cadrul companiei.

Cea mai mare parte a deprecierii apare, de regulă, în primii ani de utilizare, după care ritmul începe să încetinească. Prin urmare, momentul achiziției contează nu doar pentru suma plătită la început, ci și pentru suma care poate fi recuperată la revânzare.

Mașinile premium și electricele pot pierde mai repede din valoare

Pe majoritatea piețelor analizate, mașinile mai scumpe și cele electrice tind să se deprecieze mai rapid.

În cazul modelelor premium, unul dintre motive este prețul inițial ridicat. La acesta se adaugă costurile de reparație și întreținere, care pot face ca un automobil premium mai vechi să fie mai puțin atractiv pentru cumpărătorii de pe piața second-hand.

„Mașinile de lux se depreciază mai repede din cauza prețului inițial ridicat. Acest lucru este influențat și de costurile ridicate de reparație și întreținere, care fac ca vehiculele din gama premium să fie mai puțin atractive pe piața second-hand. Deoarece vehiculele moderne au inclusă tehnologie de ultimă generație, multe dintre caracteristicile lor devin rapid depășite, pe măsură ce se fac avansuri științifice. Prin urmare, după câțiva ani, modelele premium nu mai reprezintă cea mai atractivă opțiune de achiziție”, explică Buzelis.

O situație similară poate apărea la mașinile electrice, unde evoluția tehnologiei bateriilor și creșterea autonomiei modelelor noi pot afecta cererea pentru generațiile mai vechi.

Un automobil electric cumpărat în urmă cu câțiva ani poate avea o autonomie considerabil mai mică decât modelele lansate ulterior. Pentru un cumpărător de mașini rulate, acest lucru poate deveni un criteriu important, mai ales dacă diferența de autonomie este însoțită de un preț apropiat de cel al unor modele mai noi.

La nivel european, dintre modelele analizate, cele mai mari deprecieri în primii cinci ani au fost înregistrate de Jaguar I-Pace (73,1%), Range Rover (70,1%), Nissan Leaf (62,4%), Audi e-tron (60,9%) și Jaguar XF (59,9%).

Deprecierea nu este însă identică de la o țară la alta. Pe piețele din Europa de Vest, modelele premium și electrice tind să fie mai afectate, în timp ce pe piețele unde cumpărătorii sunt mai sensibili la preț și modelele economice pot pierde rapid din valoare.

Ford Fiesta și Ford Focus își păstrează mai bine valoarea în clasamentul analizat

La cealaltă extremă se află modelele care, dintre cele analizate în România, au avut o depreciere mai redusă.

Ford Fiesta și Ford Focus au înregistrat o depreciere de 59,2% în cinci ani. Au urmat Jaguar F-Pace, cu 59,4%, Audi e-tron, cu 59,6%, și Jaguar XE, cu 60%.

Chiar dacă procentele rămân ridicate, diferența dintre o depreciere de 59,2% și una de 65% devine importantă atunci când este aplicată unei mașini scumpe.

„Modelele din clasa economică își păstrează în general mai bine valoarea. Acest lucru se datorează unui preț inițial mai mic, costurilor reduse de întreținere și unei cereri sănătoase pe piața mașinilor second-hand. Cu toate acestea, fiecare piață are particularitățile sale, iar mașinile care se depreciază cel mai mult diferă în Europa de la o țară la alta”, explică Buzelis.

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Deprecierea nu este determinată, așadar, doar de vârsta mașinii. Cererea pentru modelul respectiv, costurile de întreținere, percepția asupra fiabilității și riscul asociat cumpărării unei mașini rulate pot influența prețul pe care un cumpărător este dispus să îl plătească.

O mașină nouă sau una de câțiva ani? Diferența poate ajunge la mii de euro

Deprecierea este unul dintre motivele pentru care diferența dintre o mașină nouă și una second-hand poate fi importantă din perspectiva finanțelor personale.

Un exemplu relevant pentru piața din România este Dacia Duster. Potrivit ofertelor disponibile în 2026, un Duster nou poate porni de la aproximativ 19.000 de euro și poate depăși 27.000 de euro, în funcție de motorizare și nivelul de echipare.

În schimb, un Duster din 2021, cu rulaj rezonabil și istoric verificabil, poate fi găsit pe piața second-hand în intervalul de aproximativ 10.000-15.000 de euro.

Diferența de preț poate ajunge astfel la 8.000-12.000 de euro.

Asta nu înseamnă că o mașină second-hand este automat mai avantajoasă. Costurile de întreținere, reparațiile, rulajul și istoricul automobilului trebuie luate în calcul. Însă diferența de bani rămasă la achiziție poate avea o altă destinație.

Ce se întâmplă dacă diferența de 10.000 de euro este investită

Potrivit calculelor prezentate de analiștii financiari, o diferență de 10.000 de euro între o mașină nouă și una second-hand poate avea un efect important dacă suma este investită pe termen lung.

Dacă acești bani ar fi investiți într-un portofoliu global diversificat de ETF-uri și s-ar obține, ipotetic, un randament mediu anual de 8%, suma ar ajunge la aproximativ 21.600 de euro după zece ani.

După 20 de ani, aceeași sumă inițială ar ajunge la aproximativ 46.600 de euro.

Calculul este unul ipotetic și nu reprezintă o garanție a randamentului viitor. Sumele sunt prezentate înainte de taxe, comisioane și inflație.

Diferența dintre cele două variante devine astfel relevantă nu doar la momentul cumpărării, ci și pe termen lung: cei 10.000 de euro cheltuiți suplimentar pentru o mașină nouă nu mai pot fi investiți.

„Când cumpărăm o mașină, nu ar trebui să ne uităm doar la rata lunară sau la prețul de achiziție. O mașină este un bun de consum a cărui valoare scade în timp. Din perspectiva finanțelor personale, cea mai eficientă alegere este cea care acoperă nevoile reale ale familiei și lasă, în același timp, spațiu pentru construirea averii pe termen lung. În multe cazuri, o mașină second-hand bine aleasă poate fi o decizie mai rațională decât una nouă, iar diferența economisită poate fi investită”, a declarat analistul financiar Raul Putilean.

Mașina nu este singurul lucru care se ieftinește

Pentru cumpărător, deprecierea nu înseamnă doar diferența dintre prețul de achiziție și prețul obținut la revânzare.

Un automobil nou vine, de regulă, cu un preț mai mare, dar și cu garanție și costuri de reparație mai ușor de anticipat în primii ani. O mașină rulată poate avea un preț de intrare mult mai mic, însă istoricul și starea tehnică devin esențiale.

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De aceea, două mașini cu prețuri similare la achiziție pot avea costuri totale foarte diferite după câțiva ani.

În cazul unui model care se depreciază rapid, pierderea de valoare poate reprezenta o componentă importantă a costului de proprietate. În cazul unei mașini second-hand cumpărate după perioada inițială de depreciere, cumpărătorul poate evita o parte din această pierdere, dar își asumă alte costuri și riscuri.

„Dobânda compusă este unul dintre cele mai puternice mecanisme de construire a averii. O sumă economisită printr-o decizie de consum mai atentă poate crește semnificativ dacă este investită pe termen lung. În loc ca întregul buget să fie direcționat către un bun care se depreciază, o parte din bani poate începe să lucreze pentru viitorul familiei”, adaugă Putilean.

Cât poate însemna deprecierea pentru o mașină de 20.000 de euro

Pentru a vedea diferența în bani, procentele din studiu pot fi aplicate, pur orientativ, unui automobil cumpărat cu 20.000 de euro.

depreciere de 59,2%: pierdere de aproximativ 11.840 de euro; valoare rămasă de circa 8.160 de euro;

depreciere de 60%: pierdere de 12.000 de euro; valoare rămasă de 8.000 de euro;

depreciere de 61,1%: pierdere de 12.220 de euro; valoare rămasă de 7.780 de euro;

depreciere de 63,4%: pierdere de 12.680 de euro; valoare rămasă de 7.320 de euro;

depreciere de 65%: pierdere de 13.000 de euro; valoare rămasă de 7.000 de euro.

Aceste calcule sunt o simplă aplicare a procentelor de depreciere la un preț ipotetic de 20.000 de euro și nu reprezintă o estimare individuală a prețului de vânzare al unui anumit automobil.