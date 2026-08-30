Dinamo a scos un egal cu Corvinul, CFR Cluj și Sepsi s-au impus în deplasare

Echipa bucureşteană Dinamo a terminat la egalitate, 1-1, cu Corvinul Hunedoara, în etapa a şaptea din Superligă. Meciul s-a disputat la Arad. În aceeași rundă, CFR Cluj a câștigat (3-2) la Miercurea Ciuc, iar Sepsi s-a impus (1-0) la Mioveni.

Corvinul a controlat prima parte, Dinamo a dominat după pauză Foto: Sportpictures

Hunedorenii au avut prima ocazie de gol, Bellaarouch respingând mingea trimisă cu o lovitură de cap de Yeboah, în minutul 8. Gazdele au reuşit să deschidă scorul în minutul 15, când Pîrvulescu a trimis în faţa porţii, iar Espinosa a deviat mingea în poartă.

Codruţ Sandu a scos în corner şutul lui Karamoko, din careu, în minutul 26, iar la pauză echipa lui Florin Maxim a intrat cu avantaj minim. Portarul Corvinului avea să fie învins la puțin timp după reluarea confruntării. În minutul 51, Cîrjan l-a găsit perfect pe Karamoko, iar acesta a trimis în plasă, cu stângul.

Portarul hunedorean a intervenit excelent la şutul lui Soro, în minutul 70, scoţând mingea în corner. A urmat apoi ratarea mare a lui Cîrjan, din minutul 77, când balonul s-a dus puţin pe lângă poartă.

Până la final, rezultatul a rămas neschimbat. Bucureştenii rămân lideri, cu 14 puncte, în timp ce Corvinul bifează al patrulea meci egal şi, cu 10 puncte, urcă pe locul 6, unul de play-off.

În celelalte două meciuri ale zilei s-au impus echipele vizitatoare. Sepsi OSK a câștigat cu 1-0, la Mioveni, cu FC Argeş, golul fiind reușit în minutul 89. Davordzie a insistat la o minge ce părea pierdută, a recuperat, iar apoi i-a pasat lui Oteliţă. Venit lansat, acesta l-a învins pe Căbuz.

La Miercurea Ciuc, Csikszereda a pierdut (2-3) în faţa CFR Cluj. Au marcat: Marton Eppel (min. 33, 50), respectiv Lorenzo Biliboc (min. 28), Ovidiu Perianu (min. 45+2), Stefan Drazic (min. 83).

Superliga

Etapa a 7-a

Vineri

FC Voluntari - Oțelul Galați......2-2

„U” Cluj - Petrolul Ploiești........2-3

Sâmbătă

Csikszereda - CFR Cluj.............2-3

FC Argeș - Sepsi........................0-1

Corvinul - Dinamo....................1-1

Duminică

Farul - FC Botoșani...................16.00

FCSB - UTA Arad.....................21.00

Luni

Rapid - Craiova.........................20.30

Restanță din etapa cu numărul 4, meciul CFR Cluj - Universitatea Cluj a fost amânat pentru 8 octombrie.

Clasament

1. Dinamo 7 4 2 1 14-5 14p

2. Petrolul 7 4 0 3 7-10 12p

3. FCSB 6 3 2 1 9-5 11p

4. Rapid 6 3 2 1 7-3 11p

5. Craiova 6 3 1 2 13-8 10p

6. Corvinul 7 2 4 1 8-4 10p

7. Oțelul 7 2 4 1 9-8 10p

8. Sepsi 7 2 4 1 4-3 10p

9. Argeș 7 3 1 3 4-5 10p

10. Farul 6 2 3 1 10-8 9p

11. CFR Cluj 6 3 0 3 11-10 9p

12. „U” Cluj 6 3 0 3 9-9 9p

13. Botoşani 6 1 3 2 7-8 6p

14. Voluntari 7 1 2 4 7-18 5p

15. UTA 6 0 3 3 3-9 3p

16. Csikszereda 7 0 1 6 4-13 1p

# Locul 1 din play-off participă în Liga Campionilor, iar locul 2 în Conference League.

# Locul 3 din play-off va juca baraj cu câştigătoarea barajului dintre locurile 1 şi 2 din play-out pentru un loc în Conference League.

# Locurile 9 şi 10 din play-out retrogradează direct. Locurile retrogradabile 7/8 din play-out joacă baraj cu locurile 3/4 din Liga 2.