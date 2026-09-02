FC Dinamo a bătut palma cu Dean Zandbergen, un atacant din Olanda

Lider la zi în Superliga, FC Dinamo a anunţat că a ajuns la un acord de transfer cu clubul olandez VVV-Venlo pentru Dean Zandbergen. În decursul carierei sale, atacantul de 24 de ani a evoluat pentru echipele olandeze Sparta Rotterdam, FC Dordrecht şi VVV-Venlo. Născut în Olanda, jucătorul este de origine indoneziană.

Dean Zandbergen a marcat 21 de goluri în ligile din Olanda Foto: FC Dinamo București

În anul competițional precedent, Dean a disputat 34 de meciuri în divizia secundă olandeză pentru Venlo, reuşind să înscrie 15 goluri şi să dea 3 pase decisive. În acest început de sezon, a jucat în 4 meciuri, reuşind să înscrie 4 goluri.

Dean a semnat cu Dinamo un contract valabil pentru 3 campionate, până în 30 iunie 2029.

Dean Xylon Zandbergen s-a născut în 5 septembrie 2001. Acesta s-a specializat pe postul de atacant. El s-a format ca fotbalist la TOGB (2015), Excelsior Rotterdam (2015-2018), BVV Barendrecht (2018-2020) și RKVV Westlandia (2020/2021). În 2021, a trecut la seniori, transferându-se la Excelsior Maassluis. În 25 septembrie 2021, a debutat pentru echipa din liga a treia într-un meci victorios (3-0), pe terenul lui SVV Scheveningen, intrând în locul lui Bram Wennekers.

La încheierea campionatului, Zandbergen și fratele său geamăn, Glenn, au revenit la TOGB, club unde jucase anterior fotbal la nivel de copii (categoria F). La această echipă din liga a treia, a devenit cel mai bun marcator, cu 19 goluri, atrăgând astfel atenția mai multor cluburi profesioniste, inclusiv Sparta Rotterdam.

În iunie 2023, a semnat un contract de amator cu această grupare cunoscută, fiind inclus în echipa de tineret (echipa secundă). În 7 octombrie 2023, Zandbergen a marcat primul său gol pentru Jong Sparta Rotterdam în victoria (2-1), pe teren propriu, împotriva echipei Rijnsburgse Boys. Câteva săptămâni mai târziu, antrenorul Jeroen Rijsdijk i-a oferit debutul la prima echipă. În timpul unui meci de cupă pierdut (0-2) în deplasare, la IJsselmeervogels, a intrat pe teren în locul lui Charles-Andreas Brym în minutul 90. De asemenea, a evoluat în runda următoare a cupei, într-un meci pierdut (0-2), în deplasare, cu ADO Den Haag.

În mai 2024, Zandbergen a semnat primul său contract profesionist cu FC Dordrecht, angajamentul fiind valabil pentru doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. La echipa din prima ligă, el a pierdut în cele din urmă lupta pentru titularizare în fața lui Devin Haen. Zandbergen a jucat în toate meciurile oficiale, dar, de regulă, doar din postura de rezervă.

În ultima zi a perioadei de transferuri din iarna trecută, Zandbergen s-a transferat la VVV-Venlo, semnând un contract valabil până la jumătatea anului 2026, cu opțiune pentru un sezon suplimentar. În total, a jucat 48 de meciuri în ligile olandeze și a marcat 21 de goluri. A acceptat oferta lui Dinamo, fiind posibil să debuteze în meciul cu FCSB din acest weekend.