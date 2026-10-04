„Kremlinul pierde războiul și își pierde cumpătul". Reacția UE la amenințările Rusiei la adresa diplomaților din Kiev

Diplomații UE continuă să lucreze la Kiev, în ciuda îndemnurilor și amenințărilor Ministerului rus de Externe adresate străinilor să părăsească capitala ucraineană, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Christian Wigand, citat de publicația Hromadske.

Imagine din Kiev/FOTO:Profimedia

Potrivit lui Wigand, nu este prima dată când Rusia recurge la astfel de amenințări, iar acest lucru arată că Kremlinul își pierde cumpătul și suferă eșecuri în război. El consideră că Moscova încearcă să intimideze statele europene pentru a le determina să reducă sprijinul acordat Ucrainei, dar a subliniat că amenințările nu vor schimba poziția Europei.

„Vom continua să sprijinim Ucraina, să denunțăm acțiunile iresponsabile și periculoase ale Rusiei și să sporim presiunea asupra ei", a spus purtătorul de cuvânt.

Wigand a mai afirmat că UE lucrează la cel mai mare pachet de sancțiuni din istorie împotriva Rusiei. În cursul acestei săptămâni, Uniunea a introdus și noi restricții în legătură cu deportarea copiilor ucraineni.

„După cum a spus Kaja Kallas, înalta reprezentantă a UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Rusia este dispusă să își asume riscuri mai mari, dar și noi ne intensificăm acțiunile pentru a-i produce costuri mai mari", a adăugat Wigand.

Ministerul rus de Externe le-a „recomandat" sâmbătă străinilor și diplomaților aflați la Kiev să părăsească orașul și să renunțe la vizite în capitală. Partea rusă a mai anunțat că armata sa va continua loviturile masive, iar responsabilitatea pentru eventualele consecințe le revine „în totalitate" celor care ignoră avertismentul.

Publicația The Guardian a scris că statele occidentale pregătesc planuri de rezervă pentru cazul în care misiunile diplomatice ar trebui să plece din Kiev. Acestea ar putea fi mutate la Liov sau în estul Poloniei. Ministerul ucrainean de Externe a transmis însă că nu are cunoștință de astfel de intenții ale partenerilor.