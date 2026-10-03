 Incendiu puternic la o hală de vopsele și diluanți din Vâlcea. Au fost trimise mesaje RO-Alert | adevarul.ro
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Video Incendiu puternic la o hală de vopsele și diluanți din Vâlcea. Au fost trimise mesaje RO-Alert

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Un incendiu a izbucnit sâmbătă, 3 octombrie, la o hală din comuna Sutești, județul Vâlcea, unde sunt depozitate vopsele și diluanți. Locuitorii din apropierea halei au primit mesaje RO-Alert.

Potrivit ISU Vâlcea, la fața locului acționează echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Drăgășani, Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, Gărzii de Intervenție Măciuca și Punctului de Lucru Bunești, cu șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de primă intervenție și comandă și două autoplatforme.

incendiu la o hala din valcea png
Foto: ISU Vâlcea

„Având în vedere degajările mari de fum, pentru protecția populației aflata în proximitatea zonei de manifestare a incendiului, au fost transmise 2 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului Ro-alert”, transmite sursa citată.

Incendiul este localizat, astfel că pericolul extinderii flăcărilor la vecinătăți a fost eliminat. Momentan, ISU Vâlcea a transmis că nu sunt persoane surprinse de incendiu.

Misiunea este în dinamică.

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