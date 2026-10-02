 „Nu-și dă seama? E la echipa națională, nu antrenor la Farul!”. Mircea Rednic vrea să-l trezească la realitate pe Gică Hagi înaintea duelului cu Polonia | adevarul.ro
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„Nu-și dă seama? E la echipa națională, nu antrenor la Farul!”. Mircea Rednic vrea să-l trezească la realitate pe Gică Hagi înaintea duelului cu Polonia

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Mircea Rednic a analizat începutul mandatului lui Gheorghe Hagi pe banca echipei naționale și nu a ezitat să-și exprime nemulțumirea față de modul în care au decurs primele două partide.

Mircea Rednic, alături de Gică Hagi
Mircea Rednic, alături de Gică Hagi Foto: Facebook

Fostul internațional consideră că selecționerul a făcut mai multe alegeri greșite în confruntările cu Suedia și Bosnia-Herțegovina, pierdute de România cu 1-2, respectiv 2-4. Rednic susține că Hagi ar trebui să țină cont de faptul că responsabilitatea de la prima reprezentativă este diferită de cea pe care o are un antrenor la un club.

„Hagi nu îşi dă seama. E la echipa naţională, nu antrenor la Farul!”

În opinia fostului fotbalist, unele decizii luate în debutul campaniei arată că Hagi nu s-ar fi adaptat suficient la specificul unei echipe naționale, unde timpul de pregătire și numărul de antrenamente sunt mult mai reduse decât la o formație de club.

„Ar fi bine să aibă băieţii o reacţie pozitivă. E vorba de imaginea lor. Gică Hagi a recunoscut că a făcut ceva greşeli, dar eu n-am văzut la jucătorii ăştia o reacţie. Iei un gol, două, trei, patru, nici nu mai e nevoie de antrenor. Ne luam de gât la pauză: «Bă, ce facem? Ne facem de ruşine?». Jucăm cu cine jucăm. Bosnia e o echipă bună, cu jucători bine cotaţi. Dar la noi n-am văzut nimic. Ţi-a dat antrenorul şansă să joci şi n-ai nicio reacţie. Mănâncă pământul. Ai mei spuneau că sunt la antrenament. Nici acolo nu e aşa. Foarte puţin, Bîrligea şi încă unul pe acolo. 

Impresia mea e că Hagi nu îşi dă seama că este la echipa naţională, nu antrenor la Farul. N-ai voie să faci greşelile astea. Le faci în amicale, dar în oficiale nu faci asta. E vorba de puncte, clasare, viitor, tragerea la sorţi pentru Euro 2028. A făcut greşeli, iar la experienţa lui nu avea voie. Faci schimbări, dar cu jucători care joacă pe acele posturi. El nu doar că a făcut experienţe, a făcut cu fundaşi centrali care joacă în stânga sau dreapta. Fotbalul modern e pe benzi. Cei care fac diferenţa sunt fundaşii laterali. Ăia fac diferenţa. N-aveai cum să faci cu doi fundaşi centrali pe margine.

Dacă tot faci experienţe îi ai pe Borza, pe Opruţ în stânga. A apărut un jucător care nici nu vorbeşte româneşte (n.r. Lisav Eissat). Noi tot o împingem cu tinerii, dar să îl vedem într-un meci oficial. Nu există.  În plus, Man dă randamentul maxim pe partea dreaptă. Mihăilă, la fel. Nu e vârf. El are viteză, i-o dai în bandă, intră pe piciorul drept şi dă la poartă!”, a declarat Mircea Rednic, pentru fanatik.ro.

Și-a ales favoritul din lot: „Este peste Stanciu și Ianis!”

Mircea Rednic vede o variantă diferită pentru mijlocul echipei naționale. Antrenorul consideră că Alexandru Cicâldău traversează un moment mai bun decât Nicolae Stanciu și Ianis Hagi și, din acest motiv, ar trebui să primească șansa de a începe partida din primul minut. În ceea ce privește confruntarea din această seară, Rednic nu se așteaptă neapărat la o victorie, ci speră ca România să plece cu un punct. Totodată, tehnicianul se gândește deja la următoarea partidă de pe teren propriu, împotriva Suediei.

„Poate cu Polonia va folosi echipa cea mai bună. Cu Băluţă n-am nimic, dar el nu juca la Craiova uneori. Cicâldău, în momentul de faţă, este peste Stanciu. De ce nu joacă Cicâldău? Tu trebuie să câştigi. E şi peste Ianis Hagi. Are ritm, are goluri marcate, pase, face diferenţa la Craiova. Eu aş fi început cu Cicâldău. E diferenţă mare între ei. Ianis Hagi nu e în formă. În momentul de faţă, Ionuţ Radu are probleme. Nu a apărat foarte bine. Nu trebuia băgat. Nu bagi un jucător care nu e 100%. Pe Băluţă n-ai cum să îl bagi dacă are probleme medicale, dacă îl doare stomacul. De aia ai adus 30 de inşi. Nici nu e un jucător care face diferenţa. Că nu o face el. 

Eu nu cred că Hagi va pleca. Şi-a dorit foarte mult să ajungă la echipa naţională. Nu va ceda aşa uşor. Şi cu Edi Iordănescu a fost la fel. Nu au fost rezultate în competiţia asta. Trebuie să avem răbdare. Nu aştept cu teamă meciul de diseară. Sunt jucători profesionişti, care au experienţă, n-are de ce să îmi fie teamă. E Gică Hagi antrenor, să îl lăsăm. Depinde ce i se cere lui Gică Hagi şi ce obiectiv are. El e responsabil, el îi cunoaşte. Mizează foarte mult cu jucătorii cu care a lucrat. Măcar un egal să facem cu Polonia. Mă gândesc la meciul cu Suedia. S-au vândut aproape toate biletele şi aş vrea ca suporterii să fie pozitivi. Nu să stea la cotitură. Că iar ne suspendă ăştia două meciuri!”, a mai admis Mircea Rednic, conform sursei citate anterior.

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