Coșmar cu Juventus pentru Ionuț Radu! Portarul român, criticat de spanioli după al doilea eșec consecutiv. Celta, zero puncte în Europa League

Celta Vigo a pierdut cu 1-2 în fața lui Juventus, în etapa a doua din Europa League. Pentru echipa lui Ionuț Radu este al doilea eșec consecutiv în competiție, după înfrângerea cu 0-1 suferită în fața celor de la Omonia Nicosia.

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Portarul român a fost titular și a apărat poarta formației spaniole, însă nu a reușit să evite un nou rezultat negativ. Juventus a egalat în minutul 58, când Nick Woltemade a profitat de o greșeală în defensiva gazdelor și a trimis mingea în plasă.

Când partida se îndrepta spre o remiză, italienii au dat lovitura în prelungiri. Kolo Muani a marcat în minutul 90+2 și a adus victoria echipei din Torino, lăsând-o pe Celta fără niciun punct după primele două etape.

După fluierul final, presa din Spania l-a notat cu 5 pe Ionuț Radu, acesta fiind cel mai mic calificativ acordat unui jucător de la Celta Vigo. Totuși, jurnaliștii spanioli nu l-au considerat vinovat pe portarul român pentru cele două goluri primite de echipa sa.

„Câteva intervenții bune imediat după pauză. A avut șanse minime de a reacționa la oricare dintre cele două goluri!”, au scris spaniolii.

Ionuț Radu, învins din nou în Europa League!

Celta Vigo a început în forță meciul și a deschis scorul în minutul 18. Swedberg a primit o pasă de la Alvarez și a trimis mingea în poartă, oferindu-le gazdelor un avantaj meritat în prima parte a jocului. Echipa din Galicia a păstrat rezultatul până la pauză, dar Juventus a revenit pe teren hotărâtă să schimbe situația. În minutul 58, Woltemade a profitat de o greșeală comisă de Marcos Alonso și a înscris golul egalizator. Ionuț Radu a avut și el un moment important în repriza secundă. În minutul 72, portarul român a respins încercarea lui Sarr și a împiedicat-o pe Juventus să treacă în avantaj.

Finalul partidei a fost tensionat, iar italienii au continuat să forțeze golul victoriei. Gonzalez a fost aproape să dea lovitura în minutul 88, însă șutul său a trecut pe lângă poartă. Când părea că cele două formații vor împărți punctele, Juventus a reușit să înscrie în prelungiri. În minutul 90+2, Cambiaso a trimis o centrare excelentă către Kolo Muani, iar francezul a marcat cu o lovitură de cap, aducând victoria echipei sale. Celta Vigo nu a mai avut timp să răspundă, iar partida s-a încheiat în minutul 90+6 cu succesul italienilor. În urma acestui rezultat, echipa la care evoluează Ionuț Radu rămâne fără punct după primele două etape ale competiției. De cealaltă parte, Juventus obține o victorie importantă în deplasarea din Spania.