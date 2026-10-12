Vești bune pentru FCSB! Clubul a scăpat de interdicția la transferuri. 4 fotbaliști importanți sunt din nou la dispoziția lui Reghecampf

FCSB are motive de bucurie după succesul obținut pe Arena Națională. Pe lângă rezultatul pozitiv de pe teren, echipa patronată de Gigi Becali a rezolvat și problema care dusese la interdicția de a transfera jucători, impusă de FIFA la finalul lunii septembrie.

FCSB are motive de bucurie Foto: Sportpictures

Sancțiunea a fost dictată pe 23 septembrie, după ce clubul nu achitase o sumă restantă către William Baeten. Fotbalistul avea de primit 50.000 de euro, bani care reprezentau bonusul pentru calificarea FCSB-ului în faza principală a Europa League, în 2024.

Clubul nu mai apare pe lista sancțiunilor FIFA

În ultimele săptămâni, numele FCSB-ului apărea pe platforma oficială a FIFA, în lista cluburilor care aveau interdicție la transferuri. Situația s-a schimbat însă, iar echipa lui Gigi Becali nu mai figurează în această categorie. Dispariția clubului din evidențele respective arată că problema a fost rezolvată, după ce patronul FCSB anunțase deja că știe cum se va încheia situația. Astfel, echipa poate privi cu mai multă liniște spre următoarele perioade de mercato, fără această sancțiune pe numele său.

„Dau banii și gata. A avut primă 50.000, dar dacă a plecat, noi nu i-am dat primă. El a cerut prima, era în funcție de meciurile jucate. A cerut primă, noi nu i-am dat că am zis că nu merită. Dacă a câștigat, îi dăm banii și gata. Se ridică interdicția!”, spunea Gigi Becali, în septembrie, conform sport.ro.

FCSB recuperează 4 jucători înaintea partidei cu Voluntari

Laurențiu Reghecampf ar putea avea mai multe variante la dispoziție pentru partida cu FC Voluntari, programată luni, 19 octombrie, de la ora 21:00. Denis Drăguș și Aymen Boutoutaou sunt așteptați să revină în lot, iar alți doi fotbaliști ar putea fi recuperați la timp pentru următorul duel. Potrivit informațiilor oferite de Mihai Stoica, există șanse mari ca și fundașii Mihai Popescu și Dylan Batubinsika să fie din nou apți de joc. Popescu nu a evoluat deloc în acest sezon, în timp ce Batubinsika a lipsit de la partida disputată împotriva formației din Galați.

„Având în vedere că ai 9 zile până la meciul cu Voluntari, că până la meciul ăla o să îi ai pe Drăguș, pe Boutoutaou, e cu totul altceva. Poate să fie și Mihai Popescu, chiar și Batubinsika, deci vedem. Fotbalul e complex!”, a transmis Mihai Stoica, potrivit Fanatik.