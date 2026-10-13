Sora prin alianță a unui mare internațional a debutat în Divizia A1 la volei

La numai 18 ani, Mara Vasilescu, sora prin alianță a internaționalului român Radu Drăgușin, a făcut un pas important în cariera sa sportivă. Tânăra ridicătoare a debutat în Divizia A1 la volei feminin în tricoul Rapidului, în partida disputată pe teren propriu împotriva formației Medicina Târgu Mureș. Și nu oricum, ci direct ca titulară, într-un meci care avea să se decidă după cinci seturi.

Mara Vasilescu s-a transferat în vară la Rapid Foto: Rapid

Pentru Mara, vestea că va începe partida în sextetul de bază a venit cu puțin timp înainte de start. „Am aflat cu câteva zeci de minute înaintea meciului, înainte de încălzire”, a povestit Mara despre momentul în care a primit vestea.

Chiar dacă era prima sa apariție pe prima scenă a voleiului românesc, sportiva a reușit să gestioneze presiunea debutului. „Nu o să vă mint, am avut emoții, dar am putut să le controlez foarte bine și mi-am făcut planul mental de dinainte de meci și a fost totul foarte bine”, a mărturisit voleibalista.

Mai mult, din momentul în care a început partida, atenția ei s-a îndreptat exclusiv spre joc. „În momentul în care am intrat pe teren, emoțiile au dispărut total și m-am putut concentra foarte bine pe pase, pe tehnică și pe tactică”, a explicat Mara.

Părinții, mai emoționați decât ea la debut

În timp ce Mara încerca să-și păstreze concentrarea pe teren, părinții săi urmăreau cu emoție fiecare fază din tribunele Sălii Rapid. Cei doi au reacționat entuziast la reușitele fiicei lor, transformând debutul acesteia într-un moment special pentru întreaga familie.

Pentru o ridicătoare, postul ocupat de Mara, responsabilitatea este una importantă, deoarece de ea depinde în mare măsură organizarea jocului ofensiv. Fiecare pasă poate face diferența într-un atac, iar părinții tinerei au urmărit cu atenție fiecare intervenție a acesteia.

„E foarte frumos, foarte, foarte frumos și iubesc faptul că mă susțin atât de mult și se vede cât de mult sunt implicați”, a declarat tânăra sportivă, încântată de susținerea familiei.

Debutul i-a adus Marei și o reușită personală: un blocaj în primul set, care i-a oferit un motiv suplimentar de satisfacție.

Mara Vasilescu a fost titulară în meciul de debut de la Rapid Foto: Sportsnet

Motivul pentru care evită să joace fotbal cu Radu Drăgușin

Sportul de performanță este prezent și în familia tinerei voleibaliste. Fratele său prin alianță, Radu Drăgușin, este unul dintre fotbaliștii români cunoscuți la nivel internațional, însă Mara preferă să rămână de partea cealaltă a fileului, nu să încerce să-i fie adversară pe terenul de fotbal.

Întrebată dacă a încercat vreodată să joace fotbal alături de Radu, tânăra a oferit un răspuns amuzant: „Nu, nu, prefer să nu joc ca să nu mă accidentez”, a răspuns cu umor Mara.

În schimb, îi urmărește evoluțiile și recunoaște că are emoții atunci când îl vede jucând. „Da, vă dați seama că am emoții, dar emoții pentru el și emoții bune”, a spus voleibalista.

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Chiar dacă programul fiecăruia este influențat de antrenamente și competiții, cei doi țin legătura. Mara a povestit că discutase cu Radu cu doar câteva zile înainte de primul său meci în Divizia A1.

Radu Drăgușin este stâlpul apărării naționalei României Foto: 2026 Getty Images

A încercat mai multe sporturi înainte să se dedice voleiului

Drumul Marei Vasilescu spre prima ligă nu a început exclusiv pe terenul de volei. În copilărie, ea a experimentat mai multe discipline, de la sporturi de contact până la activități artistice. În cele din urmă, voleiul a fost cel care a câștigat. „Am mai jucat și am practicat și alte sporturi. Am făcut taekwondo, înot, dansuri, dar voleiul a fost mereu pe primul loc”, a povestit ea.

Și alegerea postului de ridicătoare spune câte ceva despre personalitatea tinerei sportive. Spre deosebire de jucătoarele care caută să finalizeze spectaculos atacurile, Mara preferă rolul de coordonator, fiind cea care stabilește, prin pasele sale, direcția jocului. „Mie mereu mi-a plăcut să dețin controlul și îmi place că fiecare minge trece prin mâna mea și eu decid exact ce și cum se întâmplă pe teren”, a explicat tânăra voleibalistă.

Mara Vasilescu la serviciu Foto: Sportsnet

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Mara Vasilescu visează să devină cea mai bună ridicătoare din lume

Primul meci al Marei în Divizia A1 nu a avut și deznodământul pe care și l-ar fi dorit. Rapid București a pierdut în fața formației Medicina Târgu Mureș, scor 2-3 (23-25, 25-12, 25-22, 22-25, 7-15), după ce giuleștencele au avut avantaj de 2-1 la seturi.

Dincolo de înfrângere, partida a însemnat o experiență importantă pentru voleibalista de 18 ani, care a avut ocazia să joace încă din primul minut la cel mai înalt nivel al campionatului intern.

Iar ambițiile sale depășesc cu mult debutul în Divizia A1. Mara nu se gândește doar la consolidarea unui loc în echipa Rapidului, ci își propune să ajungă printre cele mai valoroase jucătoare din voleiul internațional. „Vreau să devin cea mai bună ridicătoare din lume dacă se poate și cel puțin din Europa”, spune Mara.

Tânăra este conștientă însă că pentru a-și transforma visul în realitate va trebui să continue să muncească și să progreseze de la un meci la altul. „Lucrurile astea sunt muncite, trebuie să exersezi și la fiecare meci, să lupți tu cu tine, ca să poți depăși emoțiile și propriile limite”, a explicat ea.

La 18 ani, Mara Vasilescu a bifat deja prima apariție în elita voleiului românesc. Pentru ridicătoarea Rapidului, debutul reprezintă doar începutul unui drum pe care speră să ajungă cât mai departe.