Ce adversare poate avea Universitatea Craiova în grupa Conference League

Învinsă (1-1 și 0-1) de Ararat-Armenia în Play-Off-ul Europa League, Universitatea Craiova va evolua în grupa unică din ediția 2026/2027 a Conference League, a treia competiție continentală ca valoare. Tragerea la sorți se va desfășura astăzi, la ora 14.00.

Universitatea Craiova va evolua în a treia competiție valorică a fotbalului european Foto: Ionut Stanca/SPORT PICTURES

Cu un coeficient de 10,500, formația antrenată de Filipe Coelho a fost repartizată în urna a 4-a, alături de Saint-Truiden (Belgia), Brann (Norvegia), Hearts of Midlothian (Scoția), Kairat (Kazahstan) și Trabzonspor (Turcia).

Prin tragere la sorți, Universitatea Craiova va juca împotriva câte unui adversar din fiecare urnă valorică. Așadar, va avea șase meciuri (3 acasă și 3 în deplasare).

Iată componența celorlalte urne:

Urna 1: Atalanta (Italia), Braga (Portugalia), Ajax (Olanda), Freiburg (Germania), AS Monaco (Franța), FC Copenhaga (Danemarca);

Urna 2: Midtjylland (Danemarca), Steaua Roșie Belgrad (Serbia), Gent (Belgia), Panathinaikos (Grecia), Pafos (Cipru), Brighton (Anglia);

Urna 3: Lugano (Elveția), Getafe (Spania), KuPS (Finlanda), Twente (Olanda), Lincoln Red Imps (Gibraltar), Borac Banja Luka (Bosnia);

Urna 5: FC Riga (Letonia), Hajduk Split (Croația), Jablonec (Cehia), AGF (Danemarca), Nordsjaelland (Danemarca), Inter Club d'Escaldes (Andorra);

Urna 6: Thun (Elveția), CSKA Sofia (Bulgaria), Kauno Zalgiris (Lituania), Mjallby (Suedia), Iberia 1999 (Georgia), Egnatia (Albania).

Variantă dificilă: Ajax, Brighton, Getafe, Brann, Hajduk Split și FC Thun.

Varianta mai ușoară: Copenhaga, Pafos, Lincoln Red Imps, Kairat Almaty, Inter Club dEscaldes, Egnatia

Iată când se vor disputa meciurile din Conference League

Etapa 1: 15 octombrie 2026

Etapa 2: 22 octombrie 2026

Etapa 3: 5 noiembrie 2026

Etapa 4: 26 noiembrie 2026

Etapa 5: 10 decembrie 2026

Etapa 6: 17 decembrie 2026