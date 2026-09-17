Provocarea zilei pe „Adevărul”: știi să rezolvi Quiz-ul de azi?

Ziarul „Adevărul” aduce una dintre cele mai îndrăgite rubrici din varianta tipărită direct pe ecranul telefonului sau al computerului: „Jocurile zilei”. Aici puteți găsi zilnic provocări care vă testează atenția, cunoștințele generale și spiritul de observație, dar vă mențin creierul în formă.

Provocarea de azi la Quiz Foto: Jocurile zilei, Adevărul

Noua secțiune include o selecție variată pentru pauzele de cafea de la job sau pentru, pur și simplu, când vreți să vă relaxați: Sudoku, Integrame, Quiz-uri – pe varii nivele de dificultate, ușor, mediu și dificil încât aventura să fie completă.

În plus, jocurile nu trebuie descărcate pe telefon sau laptop, ci vă puteți relaxa jucându-vă direct în browser, rapid și gratuit.

Spre exemplu, Quiz-ul de azi, numit „Luptă cu foc contra focului” aveți 27 de întrebări din mai multe domenii precum muzică, istorie, autoturisme. Așa aflăm „câte volume ale cărții „Harry Potter“ au fost publicate până acum”, „care este cel mai lung curs de apă al Europei” sau „care este cel mai înalt vulcan stins”.

Enjoy!