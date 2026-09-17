 Provocarea zilei pe „Adevărul”: știi să rezolvi Quiz-ul de azi? | adevarul.ro
search
Joi, 17 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Provocarea zilei pe „Adevărul”: știi să rezolvi Quiz-ul de azi?

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ziarul „Adevărul” aduce una dintre cele mai îndrăgite rubrici din varianta tipărită direct pe ecranul telefonului sau al computerului: „Jocurile zilei”. Aici puteți găsi zilnic provocări care vă testează atenția, cunoștințele generale și spiritul de observație, dar vă mențin creierul în formă.  

Jocurile zilei
Provocarea de azi la Quiz Foto: Jocurile zilei, Adevărul

Noua secțiune include o selecție variată pentru pauzele de cafea de la job sau pentru, pur și simplu, când vreți să vă relaxați: Sudoku, Integrame, Quiz-uri – pe varii nivele de dificultate, ușor, mediu și dificil încât aventura să fie completă.

În plus, jocurile nu trebuie descărcate pe telefon sau laptop, ci vă puteți relaxa jucându-vă direct în browser, rapid și gratuit.

Spre exemplu, Quiz-ul de azi, numit „Luptă cu foc contra focului” aveți 27 de întrebări din mai multe domenii precum muzică, istorie, autoturisme. Așa aflăm „câte volume ale cărții „Harry Potter“ au fost publicate până acum”, „care este cel mai lung curs de apă al Europei” sau „care este cel mai înalt vulcan stins”.

Enjoy!

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O româncă și partenerul ei au fost uciși în Portugalia. Trupurile, ascunse într-o cisternă de apă. Cine este principalul suspect
digi24.ro
image
Temeri la Moscova înaintea alegerilor parlamentare. Lavrov: „Și în interiorul Rusiei se produc astfel de încercări”
stirileprotv.ro
image
Dosarul Odeta-Rifai-Ciucu e pe cale să explodeze. După sute de ore de interceptări, procurorii DNA refac harta relațională a fostei șefe ONJN și au noi ținte în vizor
gandul.ro
image
SUA, la un pas de a adopta NOI SANCȚIUNI împotriva Kremlinului. Proiectul a ajuns pe masa lui Trump
mediafax.ro
image
„Cine pe cine a dat în gât?!” FRF a băgat spaima în arbitri: teste de integritate, demisii și interpelări ale celor “turnaţi” după declarații scrise
fanatik.ro
image
România, la un pas de colaps bugetar: ambulanțele, spitalele, asistența socială și pensiile, risc de neplată
libertatea.ro
image
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
digi24.ro
image
Șeful Dacia, avertisment brutal: „Renault poate produce mașini și în altă parte!” » De ce România PIERDE din competitivitate
gsp.ro
image
S-a terminat pentru Ianis Hagi
digisport.ro
image
Veste uriașă pentru două zodii pe 17 septembrie. Acești nativi au parte de ajutor divin în următoarea perioadă
click.ro
image
Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Soţii Văduva păcălesc românii cu cancer că îi tratează cu plante şi un aparat inutil. "Alcalinizăm corpul"
observatornews.ro
image
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
cancan.ro
image
Pensie recalculată, blocată de soft: pensionarii așteaptă de luni întregi deciziile. „Nu merge programul”
newsweek.ro
image
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
prosport.ro
image
Blocurile din România care au patru etaje din față și cinci din spate. Nu este o greșeală de construcție, care este explicaţia
playtech.ro
image
Gigi Becali, veste mare de la sfătuitorul său: „Mirel Rădoi s-ar întoarce la FCSB!”
fanatik.ro
image
Guvern PSD-AUR, anticipate sau suspendarea președintelui. Variantele pentru ieșirea din criză. De ce a treia propunere de premier ar putea fi votată
ziare.com
image
VIDEO Meci suspendat în Europa: imagini de necrezut în Spania
digisport.ro
image
Cine este Gabriella Barbu, ispita de la „Insula Iubirii” 2026. L-a ispitit pe Montoya în versiunea spaniolă a emisiunii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Bravo din Cluj-Napoca. Actorul și soția lui s-au mutat din chirie direct într-o casă luxoasă. Locuința e mobilată cu mult bun gust. Livingul e cel care atrage cel mai mult atenția / VIDEO
romaniatv.net
image
Horoscop 17 septembrie 2026. O zi cu surprize de proporții! Unii nativi primesc o veste mult așteptată, iar alții pot da lovitura la bani
mediaflux.ro
image
A apărut alături de fostul ei antrenor și a stârnit zvonuri despre o posibilă relație
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Final tragic pentru un cunoscut medic stomatolog din Timișoara. A fost găsit fără viață în propria casă
click.ro
image
Gabriela Prisăcariu, singură o lună și jumătate! Ce face Dani Oțil înainte să plece în Malta: „Veți crede că vom petrece o seară romantică”
click.ro
image
Ce spune Andreea Popescu despre Dan Alexa, după dezvăluirile controversate: „Mi-am dorit să-mi asum să fiu sinceră”
click.ro
Printul Harry si Regina Camilla jpg
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul
okmagazine.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
„Incidentul” care i-a obligat pe Meghan și Harry să-și retragă deja copiii de la școală
okmagazine.ro
Maria Palaiologina, „Doamna mongolilor”, în mozaicul de la Chora
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Alina Laufer, la capătul puterilor. Ce se întâmplă în familia ei: „Este foarte complicat”
image
Final tragic pentru un cunoscut medic stomatolog din Timișoara. A fost găsit fără viață în propria casă

OK! Magazine

image
Transpirată, cu păr pe picioare, dar în ținută Gucci! Fanii au reacționat la naturalețea artistei