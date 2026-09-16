Groenlanda și Antarctica au pierdut trilioane de tone de gheață. Cantitatea ar acoperi întreaga Americă

Aproximativ 12,5 trilioane de tone de gheață din ghețarii din Groenlanda și Antarctica s-au topit din 1979, ceea ce reprezintă suficientă apă înghețată pentru a acumula o adâncime de 1,5 metri pe teritoriul continental al Statelor Unite.

Ghețari Foto: Profimedia

Încălzirea planetei accelerează topirea celor două mari calote glaciare, iar cea mai mare parte a pierderii nu vine din aerul mai cald, ci din apa oceanului, care erodează gheața de dedesubt și din lateral, potrivit studiului publicat miercuri în revista Scientific Data, scrie NBC News.

Cifre uriașe pentru topirea gheții, oameni inundați

Cifrele sunt greu de imaginat. Toată gheața topită s-a transformat în aproape 3 cvadrilioane de galoane de apă, adică aproximativ 11,3 cvadrilioane de litri. Potrivit raportului, numai această topire a ridicat nivelul global al mărilor cu aproximativ 3,1 centimetri din 1979 încoace, peste alte efecte climatice care contribuie și ele la creșterea oceanelor.

Trei centimetri pot părea puțin, dar impactul este important. Ines Otosaka, autoarea principală a studiului și cercetătoare la Northumbria University, spune că pentru fiecare centimetru în plus la nivelul mării, alte 2-3 milioane de oameni ajung să fie afectați de inundații cel puțin o dată pe an.

Ghețarul Jakobshavn din Groenlanda se retrage acum cu până la 50 de metri pe zi, a declarat Otosaka.

Colaborarea internațională a oamenilor de știință polari , condusă de Agenția Spațială Europeană, a analizat în trecut topirea calotei glaciare doar începând cu anii 1990, pe baza datelor provenite din sateliții europeni. Dar, prin încorporarea sateliților NASA, oamenii de știință au reușit să cartografieze volumele calotelor glaciare din Antarctica până în 1979 și din Groenlanda până în 1972.

Topirea se accelerează

„Există o tendință clară ca straturile glaciare să piardă din ce în ce mai multă masă, iar acest lucru a crescut de la un deceniu la altul, mai ales dacă ne uităm la gheața deversată în ocean”, a spus Otosaka. „Și este destul de clar că există o legătură cu schimbările climatice.”

Acesta a arătat că în anii 1970, 1980 și până în anii 1990, calotele glaciare erau relativ stabile, dar apoi a început topirea și a intrat cu adevărat în acțiune în anii 2010, a spus Otosaka.

„Acest lucru este un motiv de îngrijorare, deoarece arată că schimbările sunt în urma încălzirii globale cu decenii, ceea ce înseamnă că ne putem aștepta ca acestea să continue încă zeci de ani - chiar dacă vom putea opri încălzirea planetei”, a declarat Andrew Shepherd, co-autor al studiului, tot din Northumbria.

Numerele de accelerare păreau să se oprească între 2020 și 2023, dar autorii studiului au spus că acesta reflectă mai degrabă variațiile meteorologice pe termen scurt, decât tendințele pe termen lung. Otosaka a spus că studiul s-a încheiat cu datele din 2023, dar a analizat măsurătorile efectuate de atunci și a constatat că tendința de accelerare a revenit.

O mare parte din stabilitatea Antarcticii s-a datorat faptului că Antarctica de Est a înregistrat ninsori record, ceea ce a compensat topirea rapidă a calotei glaciare mai puțin stabile din Antarctica de Vest, au spus autorii.

Pauza de trei ani a fost „doar o mică problemă în palmares”, a spus Rignot. „Creșterea lungă este legată de climă, iar amenințarea este extrem de clară.”

Îngrijorarea cu privire la un scenariu de colaps

Cele mai mari schimbări observate de oamenii de știință se află în ceea ce ei numesc procese dinamice, care sunt mai abrupte și mai active decât topirea lentă și constantă a aerului, iar acesta este un lucru predispus la declanșarea unor „puncte de cotitură” scăpate de sub control, a spus Otosaka.

David Holland, specialist în gheață la Universitatea din New York, a declarat că acesta este motivul pentru care „pierderea de gheață este cea mai mare parte dinamică și exact asta te-ai aștepta într-un scenariu de colaps al instabilității calotei glaciare”.

Echipa internațională a folosit 45 de studii independente și 27 de sateliți diferiți. „Utilizarea unor metode relativ independente îmi oferă o încredere mai mare în rezultat”, a spus Holland, care nu a făcut parte din studiu. „Tendința ascendentă este reală.”

„Aceste necunoscute ale pierderii de masă din Antarctica continuă să fie o provocare pentru modul în care gestionăm planeta. Este un pericol clar și prezent, chiar dacă efectele cele mai grave sunt încă la multe decenii distanță. Ca societate, suntem suficient de inteligenți încât să vedem viitorul, dar nu suficient de prudenți încât să acționăm pe baza a ceea ce știm”.