 Groenlanda și Antarctica au pierdut trilioane de tone de gheață. Cantitatea ar acoperi întreaga Americă | adevarul.ro
search
Miercuri, 16 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Groenlanda și Antarctica au pierdut trilioane de tone de gheață. Cantitatea ar acoperi întreaga Americă

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Aproximativ 12,5 trilioane de tone de gheață din ghețarii din Groenlanda și Antarctica s-au topit din 1979, ceea ce reprezintă suficientă apă înghețată pentru a acumula o adâncime de 1,5 metri pe teritoriul continental al Statelor Unite.

Ghețari
Ghețari Foto: Profimedia

Încălzirea planetei accelerează topirea celor două mari calote glaciare, iar cea mai mare parte a pierderii nu vine din aerul mai cald, ci din apa oceanului, care erodează gheața de dedesubt și din lateral, potrivit studiului publicat miercuri în revista Scientific Data, scrie NBC News.

Cifre uriașe pentru topirea gheții, oameni inundați

Cifrele sunt greu de imaginat. Toată gheața topită s-a transformat în aproape 3 cvadrilioane de galoane de apă, adică aproximativ 11,3 cvadrilioane de litri. Potrivit raportului, numai această topire a ridicat nivelul global al mărilor cu aproximativ 3,1 centimetri din 1979 încoace, peste alte efecte climatice care contribuie și ele la creșterea oceanelor.

Trei centimetri pot părea puțin, dar impactul este important. Ines Otosaka, autoarea principală a studiului și cercetătoare la Northumbria University, spune că pentru fiecare centimetru în plus la nivelul mării, alte 2-3 milioane de oameni ajung să fie afectați de inundații cel puțin o dată pe an.

Ghețarul Jakobshavn din Groenlanda se retrage acum cu până la 50 de metri pe zi, a declarat Otosaka.

Colaborarea internațională a oamenilor de știință polari , condusă de Agenția Spațială Europeană, a analizat în trecut topirea calotei glaciare doar începând cu anii 1990, pe baza datelor provenite din sateliții europeni. Dar, prin încorporarea sateliților NASA, oamenii de știință au reușit să cartografieze volumele calotelor glaciare din Antarctica până în 1979 și din Groenlanda până în 1972.

Topirea se accelerează

„Există o tendință clară ca straturile glaciare să piardă din ce în ce mai multă masă, iar acest lucru a crescut de la un deceniu la altul, mai ales dacă ne uităm la gheața deversată în ocean”, a spus Otosaka. „Și este destul de clar că există o legătură cu schimbările climatice.”

Acesta a arătat că în anii 1970, 1980 și până în anii 1990, calotele glaciare erau relativ stabile, dar apoi a început topirea și a intrat cu adevărat în acțiune în anii 2010, a spus Otosaka.

„Acest lucru este un motiv de îngrijorare, deoarece arată că schimbările sunt în urma încălzirii globale cu decenii, ceea ce înseamnă că ne putem aștepta ca acestea să continue încă zeci de ani - chiar dacă vom putea opri încălzirea planetei”, a declarat Andrew Shepherd, co-autor al studiului, tot din Northumbria.

Numerele de accelerare păreau să se oprească între 2020 și 2023, dar autorii studiului au spus că acesta reflectă mai degrabă variațiile meteorologice pe termen scurt, decât tendințele pe termen lung. Otosaka a spus că studiul s-a încheiat cu datele din 2023, dar a analizat măsurătorile efectuate de atunci și a constatat că tendința de accelerare a revenit.

O mare parte din stabilitatea Antarcticii s-a datorat faptului că Antarctica de Est a înregistrat ninsori record, ceea ce a compensat topirea rapidă a calotei glaciare mai puțin stabile din Antarctica de Vest, au spus autorii.

Pauza de trei ani a fost „doar o mică problemă în palmares”, a spus Rignot. „Creșterea lungă este legată de climă, iar amenințarea este extrem de clară.”

Îngrijorarea cu privire la un scenariu de colaps

Cele mai mari schimbări observate de oamenii de știință se află în ceea ce ei numesc procese dinamice, care sunt mai abrupte și mai active decât topirea lentă și constantă a aerului, iar acesta este un lucru predispus la declanșarea unor „puncte de cotitură” scăpate de sub control, a spus Otosaka.

David Holland, specialist în gheață la Universitatea din New York, a declarat că acesta este motivul pentru care „pierderea de gheață este cea mai mare parte dinamică și exact asta te-ai aștepta într-un scenariu de colaps al instabilității calotei glaciare”.

Echipa internațională a folosit 45 de studii independente și 27 de sateliți diferiți. „Utilizarea unor metode relativ independente îmi oferă o încredere mai mare în rezultat”, a spus Holland, care nu a făcut parte din studiu. „Tendința ascendentă este reală.”

„Aceste necunoscute ale pierderii de masă din Antarctica continuă să fie o provocare pentru modul în care gestionăm planeta. Este un pericol clar și prezent, chiar dacă efectele cele mai grave sunt încă la multe decenii distanță. Ca societate, suntem suficient de inteligenți încât să vedem viitorul, dar nu suficient de prudenți încât să acționăm pe baza a ceea ce știm”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O româncă și partenerul ei au fost uciși în Portugalia. Trupurile, ascunse într-o cisternă de apă. Cine este principalul suspect
digi24.ro
image
Temeri la Moscova înaintea alegerilor parlamentare. Lavrov: „Și în interiorul Rusiei se produc astfel de încercări”
stirileprotv.ro
image
Deputata traseistă „extremistă”, Andreea Cîmpianu – trecută de la Șoșoacă la PNL-Bolojan – încearcă să intimideze un reporter Gândul: „Ai 24h să ștergi mizeria de articol”. Ce a înfuriat-o
gandul.ro
image
Cum blochează Bruxellesul alianța PSD-AUR: „Nu le dă voie grupul politic de aici”
mediafax.ro
image
Câți bani dă Hapoel Beer Sheva să joace în Giulești. Pancu, disperat: "Arată de liga a 3-a spre a 4-a" - Fanatik.ro
fanatik.ro
image
PSD și AUR fac scut în jurul zborurilor spre Mykonos. Cine sunt cei 13 pasageri ai avionului privat și de ce nu vor fi anchetați
libertatea.ro
image
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
digi24.ro
image
Șeful Dacia, avertisment brutal: „Renault poate produce mașini și în altă parte!” » De ce România PIERDE din competitivitate
gsp.ro
image
FOTO Simona Halep i-a făcut surpriza și nu s-a abținut: "Te iubesc, te ador de când te-ai născut"
digisport.ro
image
Supă thailandeză
click.ro
image
Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Probleme cu pensiile la 3 milioane de români. 75% primesc mai puţin decât trebuie
observatornews.ro
image
Apelul misterios care poate RĂSTURNA ANCHETA morții generalului Dorin Ioniță! De ce și-a schimbat traseul și ce i s-a găsit în buzunar
cancan.ro
image
2.100.000 pensionari au primit pensii mai mici la recalculare. Ce măsuri ia Casa de Pensii? Dă banii înapoi?
newsweek.ro
image
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
prosport.ro
image
Blocurile din România care au patru etaje din față și cinci din spate. Nu este o greșeală de construcție, care este explicaţia
playtech.ro
image
Fostul jucător al FCSB pleacă astăzi de la U Cluj! Transferul s-a făcut în câteva ore, când nimeni nu se mai aștepta - Fanatik.ro
fanatik.ro
image
Un cuplu canadian a cumpărat o insulă pustie din Caraibe. După ce au construit o casă, cei doi vând totul. Ce i-a făcut să plece
ziare.com
image
NEWS ALERT Edi Iordănescu s-a decis și urmează să semneze
digisport.ro
image
„Satul hobbiților” din România, scos la vânzare. Are 8 case subterane și pare desprins din filme. Cu cât se vinde?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Bravo din Cluj-Napoca. Actorul și soția lui s-au mutat din chirie direct într-o casă luxoasă. Locuința e mobilată cu mult bun gust. Livingul e cel care atrage cel mai mult atenția / VIDEO
romaniatv.net
image
Pensii pe model american în România! Se dau mai mulți bani la momentul ieșirii la pensie
mediaflux.ro
image
A apărut alături de fostul ei antrenor și a stârnit zvonuri despre o posibilă relație
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Final tragic pentru un cunoscut medic stomatolog din Timișoara. A fost găsit fără viață în propria casă
click.ro
image
Moartea Mădălinei Apostol, în vizorul presei internaționale. Detaliul observat de jurnaliștii străini
click.ro
image
O studentă româncă, uimită de cantina unei universități de top din Shanghai: „Este enormă”
click.ro
Printul Harry si Regina Camilla jpg
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul
okmagazine.ro
Phoebe Bridgers, GettyImages (1) jpg
Transpirată, cu păr pe picioare, dar în ținută Gucci! Fanii au reacționat la naturalețea artistei
okmagazine.ro
Maria Palaiologina, „Doamna mongolilor”, în mozaicul de la Chora
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Gabriela Cristea, mai nervoasă ca niciodată! Vedeta a răbufnit după ce fiicele sale au fost jignite: „De copiii mei nu te iei!”
image
Final tragic pentru un cunoscut medic stomatolog din Timișoara. A fost găsit fără viață în propria casă

OK! Magazine

image
Transpirată, cu păr pe picioare, dar în ținută Gucci! Fanii au reacționat la naturalețea artistei