 17 septembrie: Primul zbor al North American X-15, avionul mai rapid decât un glonț care a redefinit aviația | adevarul.ro
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17 septembrie: Primul zbor al North American X-15, avionul mai rapid decât un glonț care a redefinit aviația

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Pe 17 septembrie 1959, a avut loc primul zbor al avionului North American X-15Tot pe 17 septembrie s-a născut poetul George Bacovia și a murit actorul Dem Rădulescu.

North American X-15
North American X-15 Foto: Wikidepia

1881: S-a născut George Bacovia, poet român

La fel ca versurile sale, copilăria i-a fost în tonuri de gri. Era al cincilea copil din cei nouă ai cuplului Dimitrie şi Zoiţa Vasiliu, el comerciant, ea – casnică. Era un copil plăpând şi bolnăvicios. La doar 7 ani a făcut malarie, aşa că începerea şcolii a fost amânată şi a rămas acasă, în grija bunicii Pachia. A intrat în clasele primare în 1890, la Bacău, unde a terminat, de altfel, şi liceul. Bacovia nu s-a remarcat la învăţătură. Era un elev care oscila între note maxime şi corigenţe. Din cauza varicelei, în clasa a patra a rămas şi repetent. În schimb, contrar aspectului lipsit de vlagă, îi plăcea sportul – gimnastica, înotul, patinajul.

Bacovia nu şi-a renegat niciodată condiţia, însă îşi dorea ca personalitatea lui să nu umbrească starea celor din jurul său. Cu toate că atât poezia, cât şi firea lui erau sumbre, trimiţând mereu cu gândul la depresie şi la moarte, Bacovia ţinea să puncteze că toate sunt o aparenţă.

George Bacovia
George Bacovia Foto: MNLR

 „De obicei stau aproape toată ziua în casă. Nu mă plictisesc şi nu mă neliniştesc în singurătate. Din cauza temperamentului mi-am croit fatal o astfel de viaţă. Şi-apoi, n-am fost totdeauna prea sănătos. Societatea cere mereu oameni robuşti, care să construiască cu spor pentru ea, să-i ducă mai departe rostul. Melancolia firii mele nu ar fi niciodată înţeleasă. Unii din prietenii mei îmi spun că sunt inadaptabil, că fug de oameni. Este o exagerare. Iubesc oamenii şi îi privesc cu interes prin geamul din faţa casei mele... Evit oamenii pentru că persoana mea ar aduce un fel de umbrire peste veselia lor spontană. Îi respect prea mult ca să le aduc vreo supărare“, explica poetul într-un interviu acordat jurnalistului I. Valerian.  

1944: Masacrul de la Sărmașu 

 În 17 septembrie 1944, trupe de jandarmi maghiari sprijinite de localnici membrii ai gărzii civile maghiare au torturat și masacrat 126 evrei din localitatea Sărmașu. Cadavrele celor uciși (31 de bărbași adulți, 52 de femei adulte și 43 de copii până la vârsta de 15 ani) au fost deshumate din două gropi comune, în februarie 1945. Concluzia la care a ajuns Comisia medico-legală care a realizat autopsierea cadavrelor: moarte violentă prin împușcare, iar în cazul mai multor copii, moarte violentă prin asfixiere, aceștia fiind îngropați de vii.

Cercetările împotriva celor vinovați de masacrele de la Sărmașu și Luduș au început în anul 1945 și s-au încheiat în 1946. Prin sentința Tribunalului din Cluj s-a stabilit responsabilitatea pentru masacrul de la Sărmașu: doi ofițeri din trupele de jandarmi (cpt. Lancz Laszlo, lt. Vecsey) și cinci subofițeri (slt. Halasz, slt. Fekete, plt.maj. Szabo, plt. Horvath Istvan și plt. Polgar) au fost găsiți vinovați și au primit sentințe de condamnare la moarte.

Doi dintre localnici au fost condamnați la pedepse cu închisoarea pentru participare la masacru: Panczel Janos (soldat-jandarm din Sărmașu) și Soos Istvan (membru al gărzii civile maghiare din Sărmașu) au fost condamnați la 20 de ani, respectiv la 5 ani de închisoare.

1959: Primul zbor al avionului experimental North American X-15

Pe 17 septembrie 1959, a avut loc primul zbor al avionului North American X-15 – un aparat hipersonic cu motor-rachetă, parte din programul de testare X-plane al NASA și al Forțelor Aeriene ale SUA.

North American X-15
North American X-15 Foto: Wikipedia

X-15 a stabilit recorduri impresionante: viteză maximă de 7.274 km/h și altitudini ce au depășit granița spațiului cosmic. A contribuit direct la dezvoltarea viitoarelor nave spațiale și a format o generație de piloți considerați astronauți.

În timpul programului X-15, 12 piloți au efectuat un total de 199 de zboruri. Dintre aceștia, 8 piloți au efectuat 13 zboruri care au îndeplinit criteriul zborului spațial definit de Forțele Aeriene, depășind altitudinea de 80 km, calificându-i astfel acești piloți ca fiind astronauți; dintre cele 13 zboruri, două (efectuate de același pilot civil) au îndeplinit definiția FAI (100 de kilometri) asupra spațiului cosmic.

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1983: Vanessa Williams devine prima afro-americană Miss America.

Vanessa Lynn Williams este o actriță și cântăreață americană. În anul 1983 este aleasă Miss America, fiind prima afro-americană care a câștigat acest premiu, iar în anul 1984 vor apare fotografii nude ale ei în revista "Penthouse" ea este astfel nevoită în iulie 1984 să renunțe la titlul de Miss America. Cu albumul ei de debut muzical "The Right Stuff" (1988), va primi premiul "Discul de Aur" și este propusă pentru premiul "Grammy Awards".

Pe lângă o serie de succese muzicale ca de exemplul cântecul "Colors of the Wind", debutează și ca actriță, devenind mai cunoscută prin filmele: Eraser (1996), Soul Food (1997), sau Dance with me (1998).

2000: A murit Dem Rădulescu, actor român

Dem Rădulescu, pe numele adevărat Dumitru Rădulescu, s-a născut pe 30 septembrie 1931, la Râmnicu Vâlcea, într-o familie de negustori. După terminarea liceului, „Bibanul“, aşa cum a fost poreclit în liceu, a trebuit să aleagă între boxul de performanţă şi actorie.

A debutat ca actor amator la vârsta de 17 ani, la un bal organizat de fanfara gării. În 1954 a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, debutul său pe scenă având loc în acelaşi an, la Teatrul Naţional din Bucureşti.

În 1956, a câştigat premiul I pentru interpretarea rolului „banditului“ Rijikov din piesa „Steaguri pe turnuri“, la un concurs pentru tineri actori. A fost remarcat de Sică Alexandrescu, acesta reprezentând debutul carierei sale.

Dem Rădulescu
Dem Rădulescu Foto: Adevărul

Pe lângă rolurile de comedie, îndeosebi în piesele lui I.L. Caragiale: „O scrisoare pierdută“, „Conu Leunida faţă cu reacţiunea“, „D'ale Carnavalului“, Dem Rădulcescu a jucat în peste 30 de filme, printre care: „Veronica“, seria „B.D.“, „Astă seară dansăm în familie“, serialul Tv „Fram“, „A doua cădere a Constantinopolului“, „Secretul lui Bachus“, „Titanic vals“, „Cucoana Chiriţa“, „Eu, tu şi… Ovidiu“, „Neamul Şoimăreştilor“ „Primavara bobocilor“, „Un surâs în plină vară“.

A fost prieten cu Ion Cojar şi Liviu Ciulei, cel din urmă numindu-l „un actor de geniu“. A fost căsătorit cu Paula Rădulescu, de care a divorţat, căsătorindu-se cu actriţa Adriana Şchiopu, împreună cu care are o fiică pe nume Irina. Irina Rădulescu a călcat pe urmele părinţilor şi din 2011 este actriţă la Teatrul Mic. Dem Rădulescu a murit pe 17 septembrie 2000, fiind înmormântat la Cimitirul Bellu.

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2017: A murit cunoscutul antrenor de handbal Lascăr Pană

Lascăr Pană a fost o figură marcantă în handbalul românesc, atât la nivel de club, cât și la cel internațional.

Născut pe 14 septembrie 1934, la Constanţa, Lascăr Pană a început handbalul la 22 de ani, iar din 1970 s-a ocupat de Minaur Baia Mare, timp de peste 25 de ani. Cu Minaur a câştigat campionatul de trei ori (1998, 1999, 2005), dar şi Cupa IHF (1985 şi 1988).

Lascăr Pană
Lascăr Pană Foto: Adevărul

La nivelul echipei naţionale a obţinut medalia de bronz la Jocurile Olimpice din 1980, conducând reprezentativa şi la Mondialele din 1982 şi 1986.

2024: Atacul cu pagere-capcană din Liban

Pe 17 septembrie 2024, Libanul a fost scena unui incident fără precedent, atunci când mii de pagere purtate de membri ai grupării Hezbollah au explodat simultan, producând panică şi haos. Cel puțin 12 persoane au murit, iar peste 2.800 au fost rănite.

Atac cu pagere
Atac cu pagere în Liban Foto: Adevărul

Acțiunea, nerevendicată oficial, a fost atribuită de Hezbollah serviciului israelian de informații, Mossad.

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