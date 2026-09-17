Magdalena Andersson se pregătește să revină în scaunul de premier al Suediei. Blocul de stânga a câștigat alegerile

Lidera social-democraților, Magdalena Andersson, este pe cale să devină următorul premier al Suediei. Blocul de stânga condus de ea deține un avans de necontestat față de dreapta și extrema dreaptă, cu 99,9% din voturi numărate.

Magdalena Andersson ar putea reveni în funcția de premier Foto: EPA EFE

Miercuri seara, la ora 22:30, gruparea formată din patru partide condusă de Andersson avea un avans de trei locuri față de alianța partidelor de dreapta și de extremă dreapta condusă de Ulf Kristersson, în cursa pentru controlul parlamentului cu 349 de locuri, potrivit Mediafax. Autoritatea Electorală Suedeză urmează să confirme rezultatul „preliminar” după finalizarea numărării tuturor voturilor, preconizată pentru joi.

Cele mai strânse alegeri din istoria recentă

Alegerile sunt printre cele mai strânse din istoria recentă a Suediei și au oferit alegătorilor o alegere clară între un nou guvern de stânga sau a permite pentru prima dată accesul la putere al unor miniștri de extremă dreaptă.

Postul public suedez SVT a anunțat, miercuri seara, victoria taberei lui Andersson. Social-democrații săi sunt cel mai mare partid din Suedia și s-au bucurat de sprijinul informal al altor trei partide de opoziție, considerate potențiali parteneri de coaliție: Verzii, Partidul de Centru și Partidul de Stânga.

Partidul Moderat, conservator, al lui Kristersson, a făcut campanie alături de creștin-democrați, liberali și de Partidul Democraților Suedezi, de extremă dreaptă și anti-imigrație. Aliații săi nu se așteaptă ca el să-și recunoască înfrângerea până când Andersson nu va câștiga un vot în parlament pentru a demonstra că poate obține o majoritate. Acest vot nu va avea loc mai devreme de 29 septembrie.

Negocieri pentru formarea coaliției

Negocierile pentru formarea coaliției vor începe cu adevărat odată ce rezultatul final va fi confirmat. În teorie, orice combinație de partide poate forma un guvern, dar, în realitate, este probabil ca sistemul cu două blocuri să se mențină, ceea ce înseamnă că Andersson va încerca să guverneze împreună cu unele sau cu toate partidele partenere de stânga.

Social-democrații lui Andersson dețin 99 de locuri, iar cei mai naturali aliați ai săi, Verzii, au 22. Totuși, aceasta înseamnă că îi lipsesc încă 54 de locuri pentru a obține majoritatea și că va avea de îndeplinit o sarcină potențial dificilă: aceea de a convinge celelalte două partide din blocul său să coopereze între ele.

Partidul de Stânga, care are o legătură istorică cu comuniștii, este încurajat de creșterea numărului de locuri obținute la aceste alegeri la 30. De asemenea, acesta a declarat că prețul sprijinirii unui guvern va fi obținerea unor posturi de miniștri în cadrul noii echipe de conducere.

Andersson, la un al doilea mandat?

Politiciana suedeză este lidera Partidului Social-Democrat din Suedia (Socialdemokraterna) încă din 2021, dar și deputată în Parlamentul Suediei. Ea a fost prima femeie premier a Suediei și a ocupat această funcție din 30 noiembrie 2021 până în 18 octombrie 2022.

Înainte de a deveni pentru prima dată premier, ea a ocupat funcția de ministră a finanțelor, timp de 7 ani. Este economistă, a absolvit Stockholm School of Economics și a urmat și studii postuniversitare în economie.