Craiova a ratat calificarea în grupa Europa League, Coelho vorbește de ghinion

„Am jucat ca niciodată, am pierdut ca-ntotdeauna!”, iată una dintre formulele care rezumă cel mai bine întreaga istorie a fotbalului românesc. Iar eșecul (0-1) pe care Universitatea Craiova l-a suferit la Erevan, cu Ararat-Armenia, în manşa secundă a play-off-ului Europa League la fotbal este doar unul dintr-o lungă serie.

Craiovenii n-au reușit să marcheze la Erevan Foto: Ionut Stanca/SPORT PICTURES

După 1-1 în Bănie, campioana României a pierdut incredibil, în ultimele secunde, la fel cum o făcuse în sezonul trecut în ultima etapă din Conference League, la Atena. Ararat-Armenia a primit un penalty pentru un presupus fault al lui Mora la Balanta (min. 90+3), dar portarul Laurenţiu Popescu a apărat șutul lui Sandro Lima (min. 90+5). Arbitrul lituanian a decis ca lovitura de pedeapsă să se repete, după ce Romanciuk intrase în careu înainte de execuţia lui Lima şi a respins mingea apărată de Popescu. Acelaşi Lima a executat (min. 90+8), Popescu a apărat din nou, însă a respins în față, iar brazilianul a reluat în plasă.

Universitatea va juca pentru al doilea an la rând în grupa principală a Conference League, iar astăzi, la ora 14.00, îşi va afla adversarele în urma tragerii la sorţi de la Monte Carlo.

După meci, la conferinţa de presă, antrenorul echipei Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a declarat că formaţia sa a fost mai bună şi că uneori fotbalul este nedrept: „Am fost echipa mai bună pe teren. Ne-am creat multe ocazii de a marca. Am arătat multă personalitate, am jucat bine, dar ne-a lipsit cel mai important lucru din fotbal - golul. Fotbalul este nedrept uneori, dar nu vreau să spun dacă a fost vorba despre noroc sau ghinion. Nu am fost eficienţi, deşi am avut ocazii".

Tehnicianul portughez a vorbit despre ceea ce urmează: „Acum trebuie să continuăm să muncim pentru că urmează un meci important pentru noi în campionat. Nu sunt îngrijorat pentru că reuşim să ne creăm ocazii. Jucăm foarte bine, important este să continuăm cu aceeaşi mentalitate".

Filipe Coelho regretă că nu le-a putut oferi calificarea fanilor Universităţii Craiova, care au fost prezenţi şi pe stadionul din Erevan: „Suporterii vin mereu la meciurile noastre şi ne susţin. Regret mult că nu am reuşit să le oferim această calificare. Am încercat totul. Și dacă am fi ajuns la prelungiri ar fi fost nedrept, pentru că am jucat foarte bine".

Mihai Popescu spune că „este o seară tristă”

Portarul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Laurenţiu Popescu, a declarat că pentru formaţia sa este o seară tristă, subliniind faptul că partida a fost decisă de penalty-ul din minutul 90+8: „Ne doream mult victoria şi calificarea în Europa League. Dar faza aceasta de la penalty-ul din ultimul minut, care a fost repetată, nu am înţeles-o. Din păcate, degeaba am fost echipa mai bună pe teren. Am avut foarte multe ocazii, dar nu am reuşit să înscriem, iar meciul a fost decis de acel penalty. Ăsta a fost norocul nostru în această seară... mingea de la penalty-ul repetat a sărit tot la adversar... Deci pot să dau vina şi pe ghinion", a spus portarul, conform Sport.ro.

Cel care a apărat de două ori penalty-ul din ultimele minite a tras și o concluzie: „Azi am suferit la finalizare, dar se întâmplă în fotbal. Nu avem ce să mai facem în momentul de faţă. Ne mulţumim doar cu un joc bun în această seară. Continuăm în Conference League, chiar dacă noi ne doream foarte mult să mergem în Europa League. Sper să facem puncte în grupele Conference League şi să ne calificăm în primăvara europeană".