 Universitatea Craiova, semieșec acasă cu Ararat-Armenia. Calificarea se joacă la Erevan | adevarul.ro
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Universitatea Craiova, semieșec acasă cu Ararat-Armenia. Calificarea se joacă la Erevan

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Calificată deja în grupa Conference League, Universitatea Craiova a remizat (1-1), pe teren propriu, cu Ararat-Armenia, joi seara, pe Stadionul „Ion Oblemenco”, în prima manșă a play-off-ului Europa League la fotbal. Returul este programat peste o săptămână, la Erevan.

Universitatea Craiova și-a făcut din nou viața grea pe teren propriu (Foto: sportpictures)
Universitatea Craiova și-a făcut din nou viața grea pe teren propriu (Foto: sportpictures)

Campioana României a fost condusă prin golul lui Alexandros Malis (min. 20), a reușit să revină și să egaleze orin Nicușor Bancu (min. 33), însă n-a putut obține nici măcar o victorie la diferență minimă. Ceea ce complică foarte tare misiunea sa în contextul în care meciul decisiv se va disputa în deplasare.

După meci, Pavel Badea, preşedintele Universităţii Craiova, a făcut o analiză la cald a meciului: „Este un semieşec! Cauzele vi le poate explica eventual antrenorul, pentru că el se ocupă de pregătire. Această echipă din Armenia putea fi depăşită dacă echipa noastră ar fi fost măcar la 80 la sută din nivelul ultimului sezon. Este o echipă dificilă, dar nu suficient de bună individual despre care să spui că este peste noi din punct de vedere valoric. Multe momente a fost sub nivelul nostru în meci. Eu sper ca echipa să se trezească şi să joace la nivelul sezonului trecut”.

Oficialul a subliniat că lotul a fost întărit. Ceea ce ar fi trebuit să aducă un plus în joc: „Nu am pierdut jucători, ba chiar am adus întăriri. Am avut în acest început de sezon goluri mai multe luate din faze fixe câte nu am luat campionatul trecut. E o problemă care trebuie remediată rapid şi asta e treaba lui Coelho şi a staff-ului tehnic. În continuare sunt mari probleme în linia noastră defensivă. De două ori ne-a salvat portarul. A salvat ocazii uriaşe. Dacă nu se va găsi o soluţie nu avem şanse să progresăm. Aş vrea să transmit un mesaj fanilor: Baiaram e de-al nostru, e oltean, e craiovean. Dacă vom continua să-l înjurăm, o să-l pierdem. Dacă nu îi dăm încredere nu va mai avea tupeul de a-şi asuma dueluri unu la unu. Bă fraţilor lăsaţi-l în pace! De ce să-l înjurăm?”

Universitatea a început bine meciul și a avut o primă mare ocazie de gol prin Al Hamlawi (min. 7), care a ratat din 3 metri la centrarea lui Mora. Apoi, Mekvabișvili (min. 8) a trimis peste poartă de la 20 de metri. Oaspeții au reacționat prin Banjaqui (min. 9), care a fost blocat salvator de Rus în careu.

În minutul 13, Matei a prins un șut bun de la 25 de metri, dar portarul Bravim a respins. Armenii au deschis scorul prin fundașul grec Malis (min. 20), care a reluat cu capul din 6 metri, după o intervenție ratată a portarului Popescu, la centrarea lui Hugo Oliveira.

Universitatea Craiova a egalat prin Bancu (min. 33), cu un șut din unghi, după o combinație cu Cicâldău. Până la pauză, oltenii au mai avut ocazii de gol prin Baiaram (min. 37), care a trimis de la 11 metri, dar portarul a respins, și prin Bancu (min. 45), care a trimis mingea di voleu pe lângă de la 12 metri la centrarea lui Matei. La poarta cealaltă, Popescu a avut două intervenții salvatoare, respingând providențial în fața lui Lima (min. 42, 44).

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Universitatea a început bine repriza secundă, însă Mekvabișvili a fost imprecis din marginea careului (min. 50, 55). De partea cealaltă, Lima (min. 61) a trimis mingea cu capul peste poartă, la un corner, iar apoi a marcat pentru Ararat-Armenia (min. 63), însă golul n-a fost validat de VAR pentru un ofsaid milimetric.

Craiovenii au controlat ultima jumătate de oră a meciului, și-au creat ocazii, însă le-a lipsit precizia și șansa la finalizare. Wilson (min. 65) a fost aproape de autogol la centrarea lui Bancu. Apoi Bravim s-a remarcat la lovitura de cap a lui Screciu (min. 66) și a respins de la vinclu. Mora a trimis cu capul peste poartă de la 8 metri (min. 87), iar Bravim a fost la post la mingea trimisă cu capul de Nsimba (min. 89).

Ararat-Armenia putea obține victoria, dar Romanciuk (min. 83) a salvat golul la șutul lui Lima.

Manșa secundă se va desfășura în 27 august, la Erevan, de la 19.00 (ora României). Iar Pavel Badea e convins că echipa lui se va prezenta altfel acolo: „Eu am mare încredere că echipa poate să-şi revină! Nu cred că echipa este depăşită din punct de vedere fizic. Cred că are un moment de ezitare din punctul de vedere al încrederii. Nu este, totuşi, un rezultat care să te scoată complet din cărţile calificării. Ne ducem în Armenia, batem şi ne calificăm”.

Câștigătoarea „dublei” va juca în faza principală a Europa League, iar învinsa va evolua în Conference League.

Universitatea Craiova - Ararat-Armenia 1-1 (1-1)

CRAIOVA (20 august 2026) * Stadion: „Ion Oblemenco” * Arbitru: Nicholas Walsh * Arbitri asistenți: Francis Connor, Daniel McFarlane * Arbitrul nr. 4: Donald Robertson (toți din Scoția) * Arbitru video: Andrew Dallas * Arbitru asistent video: Steven McLean (ambii din Scoția)

Au marcat: Nicușor Bancu (min. 33), respectiv Alexandros Malis (min. 20).

Cartonașe galbene: Matei (min. 39), Romanciuk (min. 47), Rus (min. 69), Etim (min. 70).

Universitatea Craiova: 21. Laurențiu Popescu - 3. Oleksandr Romanciuk, 28. Adrian Rus, 6. Vladimir Screciu - 17. Carlos Mora, 5. Anzor Mekvabișvili (8. Tudor Băluță, 85), 20. Alexandru Cicâldău (23. Samuel Teles, 69), 11. Nicușor Bancu (cpt.) - 30. David Matei (12. Monday Etim, 62), 9. Assad Al Hamlawi (7. Steven Nsimba, 62), 10. Ștefan Baiaram (29. Luca Băsceanu, 85).

Rezerve neutilizate: 1. Alexandru Maxim, 90. Răzvan Sava - 4. Alexandru Crețu, 18. Mihnea Rădulescu, 19. Heriberto Tavares, 24. Nikola Stevanovic.

Antrenor: Filipe Coelho.

Ararat-Armenia: 98. Joao Bravim - 3. Junior Bueno, 43. Bruno Wilson, 47. Alexandros Malis, 16. Edgar Grigorian - 2. Hugo Oliveira (8. Juan Balanta, 75), 70. Bernardo Dias (95. Franca, 69), 19. Karen Muradian (17. Maxence Carlier, 80) - 77. Artur Serobian (20. Alwyn Tera, 80), 91. Sandro Lima, 11. Zidane Banjaqui (7. Jirair Șagoian, 80).

Rezerve neutilizate: 1. Arman Nersesian - 5. Luis Felipe, 6. Mișel Aivazian, 9. Araik Eloian, 14. Bruno Pereira, 25. Alioune Ndour, 90. Paul Ayongo.

Antrenor: Manuel Tulipa.

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