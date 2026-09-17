 Trump acuză că asocierea Canadei la UE este un „act ostil”. Ottawa este „un partener comercial groaznic” | adevarul.ro
search
Joi, 17 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Trump acuză că asocierea Canadei la UE este un „act ostil”. Ottawa este „un partener comercial groaznic”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat, miercuri, că acceptarea de către Uniunea Europeană a aderării Canadei în calitate de membru asociat ar putea constitui un „act ostil” și a amenințat că va răspunde la această inițiativă prin impunerea unor tarife suplimentare asupra blocului.

Donald Trump
Donald Trump, președintele SUA Foto: EPA-EFE

Trump și-a condiționat amenințarea, miercuri, de „intenția” liderilor europeni, afirmând: „Dacă intenția este bună, nu e nicio problemă. Dacă intenția este rea, vom impune tarife foarte mari asupra Europei”, a declarat președintele SUA, citat de Mediafax.

El a sugerat, de asemenea, că SUA ar putea întrerupe schimburile comerciale cu Europa în anumite domenii.

Trump a calificat perspectiva aderării Canadei la UE drept „ridicolă” și a numit vecinul Americii un „partener comercial groaznic”.

Potrivit unei note informative publicate de Casa Albă, Administrația Trump ia măsuri pentru tratamentul „nejustificat și discriminatoriu” aplicat de Canada asupra mărfurilor americane, potrivit Global News.

„Președintele Trump ia măsuri pentru a trage Canada la răspundere pentru tratamentul nejustificat și discriminatoriu pe care îl aplică în continuare mărfurilor americane, ceea ce a împovărat și a dezavantajat pe americanii muncitori”, se arată într-o notă informativă a Casei Albe.

Posibilele sancțiuni nu ar avea legătură cu întărirea cooperării dintre Canada și UE

Un oficial al Casei Albe, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că acest ordin nu are legătură cu legăturile strânse dintre UE și Canada.

Miercuri, premierul Mark Carney a ascultat din primul rând discursul Ursulei von der Leyen privind Starea Uniunii, în timp ce șefa UE prezentat argumentele în favoarea unei relații mai strânse.

Ea a afirmat că cele două părți trebuie să-și „reimagineze urgent” parteneriatul și să depășească cadrul unui acord de liber schimb pentru a duce relația la „cel mai înalt nivel posibil”.

Carney urmează să se adreseze Parlamentului European, joi. Oficialii au declarat că cele două părți poartă în continuare discuții cu privire la modul de definire a unui parteneriat consolidat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O româncă și partenerul ei au fost uciși în Portugalia. Trupurile, ascunse într-o cisternă de apă. Cine este principalul suspect
digi24.ro
image
Temeri la Moscova înaintea alegerilor parlamentare. Lavrov: „Și în interiorul Rusiei se produc astfel de încercări”
stirileprotv.ro
image
Deputata traseistă „extremistă”, Andreea Cîmpianu – trecută de la Șoșoacă la PNL-Bolojan – încearcă să intimideze un reporter Gândul: „Ai 24h să ștergi mizeria de articol”. Ce a înfuriat-o
gandul.ro
image
SUA, la un pas de a adopta NOI SANCȚIUNI împotriva Kremlinului. Proiectul a ajuns pe masa lui Trump
mediafax.ro
image
„Cine pe cine a dat în gât?!” FRF a băgat spaima în arbitri: teste de integritate, demisii și interpelări ale celor “turnaţi” după declarații scrise
fanatik.ro
image
Primele arestări după violențele de la protestul fermierilor. Cine este Ciprian Pamfile, considerat de Jandarmerie liderul instigatorilor
libertatea.ro
image
Încă un mare stat ar putea lua în calcul o apropiere de Uniunea Europeană
digi24.ro
image
Șeful Dacia, avertisment brutal: „Renault poate produce mașini și în altă parte!” » De ce România PIERDE din competitivitate
gsp.ro
image
S-a terminat pentru Ianis Hagi
digisport.ro
image
Cine este Gabriella Barbu, ispita de la „Insula Iubirii” 2026. L-a ispitit pe Montoya în versiunea spaniolă a emisiunii
click.ro
image
Vortexul polar se formează chiar acum deasupra Arcticii. Iarna începe mai devreme și în forță, iar apoi apare și un Super El Niño
antena3.ro
image
Mercedes dezvăluie diferenţele drastice de salarii: Un muncitor german câştigă de cinci ori mai mult decât un muncitor român
zf.ro
image
Soţii Văduva păcălesc românii cu cancer că îi tratează cu plante şi un aparat inutil. "Alcalinizăm corpul"
observatornews.ro
image
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
cancan.ro
image
Pensie recalculată, blocată de soft: pensionarii așteaptă de luni întregi deciziile. „Nu merge programul”
newsweek.ro
image
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
prosport.ro
image
Blocurile din România care au patru etaje din față și cinci din spate. Nu este o greșeală de construcție, care este explicaţia
playtech.ro
image
Gigi Becali, veste mare de la sfătuitorul său: „Mirel Rădoi s-ar întoarce la FCSB!”
fanatik.ro
image
Guvern PSD-AUR, anticipate sau suspendarea președintelui. Variantele pentru ieșirea din criză. De ce a treia propunere de premier ar putea fi votată
ziare.com
image
VIDEO Meci suspendat în Europa: imagini de necrezut în Spania
digisport.ro
image
Tom Cruise, declarație neașteptată despre Brad Pitt. Ce a spus după ce a fost numit „ultimul star de cinema”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată vila lui Mircea Bravo din Cluj-Napoca. Actorul și soția lui s-au mutat din chirie direct într-o casă luxoasă. Locuința e mobilată cu mult bun gust. Livingul e cel care atrage cel mai mult atenția / VIDEO
romaniatv.net
image
500 de lei pe lună pentru încălzire. Românii care primesc ajutor de stat înaintea sezonului rece
mediaflux.ro
image
A apărut alături de fostul ei antrenor și a stârnit zvonuri despre o posibilă relație
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
„Eu sunt fată de cioban”. Cine este femeia în tricolor apărută printre oieri: apropiată a Ancăi Alexandrescu, „revoluționară” la 10 ani și condamnată la 3 ani cu suspendare în dosarul în care soțul ei, fost deputat, a primit închisoare cu executare
actualitate.net
image
Final tragic pentru un cunoscut medic stomatolog din Timișoara. A fost găsit fără viață în propria casă
click.ro
image
Gabriela Prisăcariu, singură o lună și jumătate! Ce face Dani Oțil înainte să plece în Malta: „Veți crede că vom petrece o seară romantică”
click.ro
image
Ce spune Andreea Popescu despre Dan Alexa, după dezvăluirile controversate: „Mi-am dorit să-mi asum să fiu sinceră”
click.ro
Printul Harry si Regina Camilla jpg
"Eu sau fiul tău!", o nouă criză a furioasei Regina Camilla, cauzată de consumul de alcool. Îi cere lui Charles imposibilul
okmagazine.ro
Meghan Markle foto Profimedia jpg
„Incidentul” care i-a obligat pe Meghan și Harry să-și retragă deja copiii de la școală
okmagazine.ro
Maria Palaiologina, „Doamna mongolilor”, în mozaicul de la Chora
Maria Palaiologina, prințesa bizantină care devenit „Doamna mongolilor”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Alina Laufer, la capătul puterilor. Ce se întâmplă în familia ei: „Este foarte complicat”
image
Final tragic pentru un cunoscut medic stomatolog din Timișoara. A fost găsit fără viață în propria casă

OK! Magazine

image
Transpirată, cu păr pe picioare, dar în ținută Gucci! Fanii au reacționat la naturalețea artistei