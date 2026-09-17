Trump acuză că asocierea Canadei la UE este un „act ostil”. Ottawa este „un partener comercial groaznic”

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat, miercuri, că acceptarea de către Uniunea Europeană a aderării Canadei în calitate de membru asociat ar putea constitui un „act ostil” și a amenințat că va răspunde la această inițiativă prin impunerea unor tarife suplimentare asupra blocului.

Donald Trump, președintele SUA Foto: EPA-EFE

Trump și-a condiționat amenințarea, miercuri, de „intenția” liderilor europeni, afirmând: „Dacă intenția este bună, nu e nicio problemă. Dacă intenția este rea, vom impune tarife foarte mari asupra Europei”, a declarat președintele SUA, citat de Mediafax.

El a sugerat, de asemenea, că SUA ar putea întrerupe schimburile comerciale cu Europa în anumite domenii.

Trump a calificat perspectiva aderării Canadei la UE drept „ridicolă” și a numit vecinul Americii un „partener comercial groaznic”.

Potrivit unei note informative publicate de Casa Albă, Administrația Trump ia măsuri pentru tratamentul „nejustificat și discriminatoriu” aplicat de Canada asupra mărfurilor americane, potrivit Global News.

„Președintele Trump ia măsuri pentru a trage Canada la răspundere pentru tratamentul nejustificat și discriminatoriu pe care îl aplică în continuare mărfurilor americane, ceea ce a împovărat și a dezavantajat pe americanii muncitori”, se arată într-o notă informativă a Casei Albe.

Posibilele sancțiuni nu ar avea legătură cu întărirea cooperării dintre Canada și UE

Un oficial al Casei Albe, care a vorbit sub condiția anonimatului, a declarat că acest ordin nu are legătură cu legăturile strânse dintre UE și Canada.

Miercuri, premierul Mark Carney a ascultat din primul rând discursul Ursulei von der Leyen privind Starea Uniunii, în timp ce șefa UE prezentat argumentele în favoarea unei relații mai strânse.

Ea a afirmat că cele două părți trebuie să-și „reimagineze urgent” parteneriatul și să depășească cadrul unui acord de liber schimb pentru a duce relația la „cel mai înalt nivel posibil”.

Carney urmează să se adreseze Parlamentului European, joi. Oficialii au declarat că cele două părți poartă în continuare discuții cu privire la modul de definire a unui parteneriat consolidat.