Meciul decisiv pentru Europa League: Universitatea Craiova își joacă în Armenia calificarea. Oltenii sunt pe picior de plecare

Universitatea Craiova merge în Armenia pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului. Oltenii joacă joi, de la ora 19:00, returul cu Ararat-Armenia, iar calificarea în faza ligii din Europa League se decide la Erevan.

Foto: Sportpictures

Partida pornește de la 1-1, după ce cele două echipe au terminat la egalitate meciul disputat pe stadionul Ion Oblemenco. Astfel, oltenii au nevoie de victorie pentru a merge mai departe în competiția europeană.

Totuși, indiferent de rezultatul returului, formația pregătită de Filipe Coelho și-a asigurat deja prezența în Europa în acest sezon. Dacă va fi eliminată de Ararat, Universitatea Craiova va continua în faza ligii din Conference League. Oltenii au această garanție datorită faptului că au ajuns până în play-off-ul Europa League, ceea ce le asigură un loc în a doua competiție europeană ca importanță în cazul ratării calificării.

Universitatea Craiova are din nou toate opțiunile pentru atac

Universitatea Craiova a încheiat pregătirea pentru returul cu Ararat, din play-off-ul Europa League, iar antrenamentul a adus și o veste bună pentru ofensiva echipei.

Simon Elisor s-a pregătit din nou alături de colegi, după ce a lipsit în ultimele patru partide. Atacantul francez nu mai jucase de la meciul cu FC Argeș, încheiat 1-1, când a fost schimbat după aproximativ o oră de joc. Elisor a avut probleme la tendonul lui Ahile, iar revenirea la antrenamente reprezintă primul pas spre revenirea completă. Totuși, atacantul nu este încă la nivelul fizic dorit, astfel că sunt șanse reduse să primească minute în partida din Armenia.

Revenirea sa îi oferă însă mai multe variante lui Filipe Coelho pentru următoarele meciuri. Elisor este considerat a treia soluție pentru postul de atacant, iar odată cu revenirea lui Assad la forma fizică maximă, antrenorul Craiovei va avea la dispoziție mai multe variante pentru a face rotația în ofensivă.