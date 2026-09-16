Polițiștii din Oradea au deschis un dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri, după un incident semnalat pe acoperișul unui bloc cu zece etaje. Două persoane au fost surprinse în timpul unor acte de natură sexuală. Totul a fost filmat de vecini, iar imaginile s-au viralizat.

Scena de sex la înălțime a avut loc pe un turn din strada Sovata, situat în apropierea unui loc de joacă, în văzul tuturor celor care au ridicat privirile, relatează Apuseni Info.

Scenele sexuale au fost filmate de vecini Foto: FB Bihor

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, apelul la 112 a fost făcut în seara de 14 septembrie, în jurul orei 18:35, de către o persoană care a reclamat comportamentul indecent a două persoane aflate pe acoperișul unui imobil.

Potrivit sesizării, protagoniștii „ar fi săvârșit acte de natură sexuală, în spațiul public”, a precizat comisarul-șef Alina Fărcuța, purtătorul de cuvânt al Poliției Bihor.

Între timp, imagini au ajuns în spațiul public și au devenit virale pe rețelele sociale.

Când echipajul de Poliție a ajuns la fața locului nu mai era nimeni pe acoperiș.

„La sosirea polițiștilor la fața locului, cele două persoane nu mai erau prezente în zonă”, a precizat reprezentanta IPJ Bihor.

Poliția a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, iar ancheta se desfășoară sub supravegherea unui procuror.

Anchetatorii încearcă să stabilească identitatea persoanelor implicate și împrejurările exacte în care s-a produs incidentul, urmând să fie analizate toate elementele care pot contribui la clarificarea situației și la stabilirea eventualelor răspunderi legale.

Amintim că, anul trecut, un cuplu a fost arestat în Germania, pe autostrada A1, în apropiere de orașul Münster (Renania de Nord-Westfalia), după ce a fost surprins întreținând relații sexuale în timpul condusului.