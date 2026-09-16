 UE închide ușa Marii Britanii pentru statutul de „membru asociat”, dar pregătește un regim special pentru Canada | adevarul.ro
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UE închide ușa Marii Britanii pentru statutul de „membru asociat”, dar pregătește un regim special pentru Canada

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Bruxelles-ul transmite că Marea Britanie nu va putea beneficia de același statut special pe care Uniunea Europeană îl ia în calcul pentru Canada. Propunerea privind un „membru asociat al UE”, lansată de Ursula von der Leyen, a stârnit interesul unor parlamentari britanici care vor o apropiere mai mare de blocul comunitar.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene Foto: EPA-EFE

Ursula von der Leyen a făcut miercuri, 16 septembrie, o propunere surpriză în timpul discursului său privind Starea Uniunii, susținut la Strasbourg. Președinta Comisiei Europene l-a invitat pe premierul canadian Mark Carney să contribuie la transformarea Canadei în „primul membru asociat al Uniunii Europene”.

„Împărtășim același ocean, aceleași valori, aceeași viziune asupra lumii”, a declarat von der Leyen.

Propunerea a atras imediat atenția la Londra. La zece ani de la votul prin care britanicii au decis să părăsească Uniunea Europeană, parlamentari din Partidul Laburist, aflat la guvernare, caută modalități de a modifica relația cu UE fără să redeschidă vechile dispute politice legate de Brexit.

„Trebuie să fim cât mai apropiați posibil de UE, în speranța că vom găsi o cale de întoarcere”, a declarat deputata laburistă Bell Ribeiro-Addy, care în trecut s-a revoltat împotriva conducerii partidului și a votat împotriva acordului Brexit negociat de fostul premier Boris Johnson.

„Dacă un astfel de aranjament ne apropie, chiar și ca etapă intermediară, Marea Britanie ar trebui să îl solicite, nu să privească de pe margine”, a adăugat ea.

Un alt parlamentar laburist, Clive Lewis, a declarat pentru POLITICO că „orice lucru care ne poate îndepărta de hiper-atlantismul dezastruos al guvernului Starmer și ne poate apropia de UE trebuie luat în considerare”.

„Este o întrebare firească”

Diplomați din state membre UE favorabile unei cooperări mai strânse cu Marea Britanie au început, de asemenea, să analizeze dacă un asemenea statut ar putea fi potrivit pentru Londra.

„Este o întrebare firească”, a declarat un diplomat european, întrebat dacă Marea Britanie ar putea încerca să obțină un acord similar celui discutat pentru Canada.

La Bruxelles, însă, ideea a fost respinsă rapid. Un oficial european de rang înalt a explicat că oferta făcută Canadei are un scop diferit: să creeze o formă de cooperare pentru o țară care, în mod normal, nu poate deveni membră a Uniunii Europene.

„Spre deosebire de Ucraina, Moldova, Georgia, Norvegia și Marea Britanie, Canada nu se află în Europa”, a declarat oficialul pentru POLITICO.

„Canada nu poate adera la UE. Norvegia nu ar trebui să privească acest lucru și să se gândească «oh, vrem și noi mai mult». Nu este pentru ei. Calea lor este să adere la UE. Același lucru este valabil și pentru Marea Britanie”, a spus oficialul european.

În ciuda interesului manifestat de unii parlamentari, guvernul britanic nu analizează în prezent posibilitatea de a solicita statutul de membru asociat, potrivit unei persoane familiarizate cu poziția Executivului de la Londra în ceea ce privește politica europeană.

Canada nu a cerut, de fapt, statutul de membru asociat

Nu este clar dacă propunerea Ursulei von der Leyen va ajunge să fie pusă în practică. Mark Carney nu a solicitat, de fapt, ca țara sa să devină membră a unei structuri europene.

Premierul canadian a declarat marți, în cadrul unui summit pentru investiții desfășurat la Toronto, că dorește să construiască o „alianță unică în materie de securitate și economie” cu Europa.

Informațiile apărute înaintea discursului lui Carney, potrivit cărora acesta urma să propună un statut de membru asociat al UE, nu s-au confirmat. Cu toate acestea, Ursula von der Leyen a părut să răspundă miercuri unei astfel de idei prin propunerea sa adresată Canadei.

Chiar dacă propunerea pentru Canada nu va depăși stadiul de intenție, modul în care Ottawa încearcă să-și apropie relațiile de Europa poate reprezenta un exemplu pentru Londra, susține Stella Creasy, deputată laburistă și președinta organizației Labour Movement for Europe.

„Chiar dacă această inițiativă nu va trece de stadiul aspirațiilor, nu există nicio îndoială că Mark Carney a arătat ce poate fi obținut printr-un mesaj clar și ambițios și prin concentrarea asupra provocărilor comune, nu asupra liniilor roșii”, a declarat ea pentru POLITICO.

„Pentru Marea Britanie, este un semnal care ar trebui să ne dea de gândit: dacă nu ne reconstruim parteneriatele pentru pace și prosperitate cu vecinii noștri, alții o vor face”, a adăugat Creasy.

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