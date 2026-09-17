Congresul SUA a adoptat un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei. Este prima acţiune majoră împotriva Moscovei din mandatul lui Donald Trump

Deputaţii americani au aprobat miercuri noi sancţiuni împotriva Rusiei şi a aliaţilor săi pentru rolul lor în războiul împotriva Ucrainei, un text deja adoptat de Senat şi susţinut de preşedintele SUA, Donald Trump, notează AFP.

Congresul SUA Foto: House gov.

Acest proiect de lege, care prevede pentru prima dată acţiuni ale părţii americane împotriva flotei fantomă a Rusiei, a fost adoptat cu 262 de voturi pentru şi 159 împotrivă şi constituie prima acţiune majoră a Congresului SUA împotriva Moscovei de la revenirea la putere a preşedintelui republican.

Acesta vizează, de asemenea, sectoarele ruseşti ale energiei şi apărării şi îi atacă pe preşedintele rus Vladimir Putin şi pe alţi oficiali cu rang înalt.

Textul îi oferă preşedintelui american mai ales puterea de a impune taxe vamale de până la 100% celor mai mari cinci ţări importatoare de gaze şi petrol rusesc, printre care China şi India - o prevedere care ar putea bloca adoptarea sa.

Deputaţii democraţi susţin măsurile în favoarea Ucrainei, dar sunt reticenţi în a-i oferi lui Donald Trump mână liberă în privinţa acestor suprataxe vamale, instrumentul său economic preferat, scrie Agerpres.

Cu toate acestea, senatorii democraţi au susţinut pe scară largă aceste măsuri, ceea ce a dus la o adoptare cu 86 de voturi pentru şi 11 împotrivă la începutul lunii august în Senat.

Pentru susţinătorii textului, consolidarea sancţiunilor împotriva Rusiei şi a aliaţilor săi, chiar şi indirecţi, este necesară în condiţiile în care Moscova intensifică atacurile asupra Ucrainei. Miercuri, un atac rusesc cu dronă asupra unui autobuz în sudul ţării a făcut cel puţin 5 morţi.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a străduit din răsputeri să susţină textul, în special în timpul unei vizite la Washington în iulie.

Acest proiect de lege poartă numele principalului său creator, senatorul republican Lindsey Graham, decedat în iulie, un apărător înfocat al Ucrainei şi un critic vehement al Rusiei şi Iranului, vizat de asemenea de text.

El promova acest text încă din aprilie 2025, însă Donald Trump, preferând să ia măsuri el însuşi mai degrabă decât să ofere putere Congresului, a frânat proiectul de lege până la un acord la începutul verii, care a permis aprobarea acestuia de către Senat.

Camera Reprezentanţilor este presată de calendar, deputaţii urmând să părăsească în curând Washingtonul pentru a merge în campanie electorală pentru alegerile legislative de la jumătatea mandatului, organizate pe 3 noiembrie.

„Odată ce proiectul de lege va fi semnat rapid şi va intra în vigoare, sperăm că Statele Unite vor veghea la aplicarea sa strictă pentru a opri fluxurile financiare care alimentează tezaurul de război al Kremlinului", a declarat Svitlana Romanko, directoarea mişcării Razom We Stand.

„Fiecare zi de întârziere este o zi în care trebuie să îngropăm mai mulţi oameni în Ucraina", a subliniat ea.