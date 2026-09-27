Campioană mondială, Spania a câștigat cu 3-2 pe Wembley, în Liga Națiunilor

Echipa de fotbal a Spaniei a debutat cu victorie în noua ediție a Ligii Națiunilor, Campioana mondială a învins cu 3-2 Anglia, sâmbătă seara, pe Wembley, în divizia de elită a competiției.

Spaniolii se bucură pentru victoria obținută în „Templul fotbalului” Foto: EPAImages

A fost o reeditare a finalei Campionatului European din 2024, care a fost câștigată tot de iberici. Este al 39-lea meci fără eşec pentru spanioli, serie invincibilității lor începând în martie 2024.

Echipa antrenată de Luis de la Fuente a deschis scorul prin Lamine Yamal (min. 2). Ferran Torres a punctat şi el, însă golul său din minutul 8 n-a fost validat de VAR din cauza unui ofsaid.

Anglia a reușit să întoarcă rezultatul până la pauză, prin golurile reușite de Anthony Gordon (min. 36), jucătorul Barcelonei marcând din pasa lui Jude Bellingham, și Harry Kane (min. 40), care a trimis mingea în poartă cu capul.

Echipa pregătită de Thomas Tuchel a avut chiar șansa desprinderii, însă Kane a ratat un penalty (min. 54), balonul șutat de acesta lovind transversala.

Spania a reușit apoi o „remontada” prin golurile marcate de Alex Baena (min. 60) și Mikel Oyarzabal (min. 74).

Rezultatele de sâmbătă din Liga Națiunilor la fotbal

Divizia A

Grupa 3

Cehia - Croația 1-2

Au marcat: Adam Karabec (min. 54), respectiv, Luka Modric (min. 47), Marco Pasalic (min. 77).

Anglia - Spania 2-3

Au marcat: Anthony Gordon (min. 36), Harry Kane (min. 40), respectiv, Lamine Yamal (min. 2), Alex Baena (min. 60), Mikel Oyarzabal (min. 74).

Divizia B

Grupa 1

Slovenia - Scoția 0-0

Macedonia de Nord - Elveția 0-3

Au marcat: Remo Freuler (min. 22), Zeki Amdouni (min. 41, 74).

Divizia C

Grupa 1

Albania - Belarus 2-0

Au marcat: Kristjan Asllani (min. 34 - penalty), Ernest Muci (min. 45+2).

San Marino - Finlanda 0-7

Au marcat: Joel Pohjanpalo (min. 5, 79, 88 - penalty), Adrian Svanback (min. 14), Benjamin Kallman (min. 33), Leo Walta (min. 50, 55).

Grupa 3

Slovacia - Moldova 2-0

Au marcat: Ivan Schranz (min. 32), Ondrej Duda (min. 40 - penalty).

Feroe - Kazahstan 1-1

Au marcat: Aki Samuelsen (min. 14), respectiv, Temirlan Erlanov (min. 26).

Grupa 4

Islanda - Estonia 1-1

Au marcat: Andri Gudjohnsen (min. 45), respectiv, Maksim Paskotsi (min. 64).

Bulgaria - Luxemburg 1-2

Au marcat: Asen Ceandarov (min. 18), respectiv, Leandro Barreiro (min. 37), Vincent Thill (min. 65).