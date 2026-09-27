Provocarea zilei pe „Adevărul”. Quiz: Cât de bine te pricepi la trenuri?

Rubrica „Jocurile zilei”, cunoscută cititorilor din ediția tipărită a ziarului „Adevărul”, poate fi accesată acum și de pe telefon, tabletă sau computer.

Foto: Adevărul

În fiecare zi, secțiunea „Jocurile zilei”, le propune utilizatorilor jocuri care le pun la încercare atenția, memoria, cultura generală și spiritul de observație.

Rezolvă AICI quiz-ul zilei!

Provocările pot fi accesate direct din browser, gratuit, fără descărcarea unui program și fără instalarea unei aplicații. Cititorii pot alege dintre mai multe jocuri, în funcție de preferințe și de timpul pe care îl au la dispoziție.

Secțiunea include Sudoku, integrame și quiz-uri, disponibile la niveluri de dificultate diferite: ușor, mediu și dificil. Cei care vor să-și verifice cunoștințele generale au la dispoziție, în fiecare zi, un quiz cu o temă diferită.

Pentru 27 septembrie, tema este „Trenuri”. Quiz-ul are 27 de întrebări de cultură generală, iar participanții își pot testa cunoștințele despre lumea trenurilor și a căilor ferate.

Cei care preferă rebusurile sau exercițiile de logică pot alege dintre celelalte jocuri disponibile în secțiune. Astfel, fiecare își poate găsi propria provocare, indiferent dacă vrea să-și ocupe câteva minute într-o pauză sau caută o activitate pentru timpul liber.

„Jocurile zilei” pot fi accesate gratuit, direct din browser, de pe telefon, tabletă sau computer. Nu este necesară instalarea unei aplicații, astfel că cititorii pot trece rapid de la articol la joc și își pot verifica, zi de zi, atenția, memoria și cunoștințele.