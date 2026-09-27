Incendiu într-un cămin studenţesc din Cluj-Napoca. Trei studenți au avut nevoie de îngrijiri medicale la faţa locului

Trei studenți au avut nevoie de oxigen, în urma unui incendiu izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică în căminul XVII al Complexului studențesc B.P. Hasdeu din Cluj-Napoca.

Incendiul a izbucnit într-o cameră de la etajul cinci al căminului studenţesc. Foto: ziarulfaclia

Un incendiu a izbucnit în noaptea de sâmbătă spre duminică, 26/27 septembrie, într-o cameră aflată la etajul al cincilea al căminului XVII din Complexul studențesc B.P. Hasdeu, din Cluj-Napoca. Flăcările au cuprins în totalitate bunurile din încăpere și amenințau să se extindă la camerele învecinate.

Pompierii au trimis la locul intervenției cinci autospeciale de stingere, două autoscări, un echipaj SMURD de terapie intensivă mobilă și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

În momentul în care echipajele au ajuns la căminul studenţesc, cei mai mulţi dintre studenţii cazați în imobil reușiseră deja să iasă singuri din clădire.

Căminul XVII are opt etaje și aparține Universității „Babeș-Bolyai”.

„Cea mai mare parte, din totalul celor aproximativ 200 de studenți cazați în cămin, s-au autoevacuat până la sosirea echipajelor de pompieri”, a transmis ISU Cluj, citat de ziarulfaclia.

Pompierii au intrat în clădire pentru a stinge incendiul și au verificat, în același timp, toate camerele. În timpul căutărilor, echipele de intervenție au găsit încă 13 studenți, pe care i-au evacuat și i-au predat echipajelor medicale pentru evaluare, trei dintre ei având nevoie de oxigen.

„Astfel, au mai fost găsiți în camere și evacuați un număr de 13 studenți, care au fost consultați ulterior de către echipajele SMURD și SAJ. Trei dintre aceștia au necesitat administrarea de oxigen, însă pentru nici unul nu s-a impus transportul la spital”, a mai precizat ISU Cluj.